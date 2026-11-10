Carreta transportava carga de alimentos, avaliada em R$ 143 mil - Divulgação / PMERJ

Carreta transportava carga de alimentos, avaliada em R$ 143 milDivulgação / PMERJ

Publicado 10/11/2026 08:57

Duas cargas de alimentos, avaliadas em um total de aproximadamente R$ 410 mil, foram roubadas por criminosos, mas acabaram recuperadas pela Polícia Militar em um intervalo de poucas horas na Avenida Brasil , no fim da tarde e na noite desta segunda-feira (9).

O primeiro caso aconteceu no entroncamento da via com a Linha Amarela, na Zona Norte: agentes do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) evitaram o roubo de uma carreta de bebidas avaliada em R$ 267 mil e ainda recuperaram um carro clonado.

Já na segunda ocorrência, na altura de Bonsucesso, também na Zona Norte, os policiais frustraram o roubo de uma carreta que transportava uma carga de alimentos avaliada em R$ 143 mil.

Até o momento, não há detalhes sobre os envolvidos no crime ou possíveis prisões relacionadas ao caso. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais detalhes.

A Avenida Brasil é um dos principais corredores de circulação do Rio e recebe diariamente um grande volume de veículos, incluindo caminhões utilizados no transporte de mercadorias.

Avenida Brasil é alvo constante de roubos

A Polícia Militar também recuperou, no último dia 31 de outubro, uma carga de detergentes na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso. Agentes do 22º BPM (Maré) conseguiram localizar o motorista e recuperar integralmente o material.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar, a ocorrência foi aconteceu na pista sentido Centro da via expressa. Quando os policiais chegaram ao local, os criminosos fugiram.

Após a ocorrência, o policiamento permaneceu intensificado na região de Bonsucesso. O caso foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), que ficou responsável pelos procedimentos relacionados à ocorrência. A investigação deverá apurar as circunstâncias da tentativa de roubo e buscar informações que ajudem a identificar os envolvidos.

Ainda no mês de outubro, no último dia 17, PMs resgataram um motorista de um caminhão roubado na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, Zona Norte. A carga de sucata transportada pelo veículo foi avaliada em aproximadamente R$ 356 mil.

Conforme a corporação, agentes do 41º BPM (Irajá) faziam patrulhamento pela via quando receberam informações sobre o roubo de um caminhão na região da Pavuna. Durante as buscas, os policiais localizaram um veículo com as características informadas.

No momento da abordagem, um homem desembarcou do caminhão e saiu correndo. Durante a fuga, policiais atiraram no suspeito, que conseguiu escapar. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou a prisão do homem.

O motorista foi resgatado sem ferimentos, e a carga também foi recuperada. A ocorrência foi encaminhada à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), responsável pelo registro do caso.