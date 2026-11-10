Operação investiga fraude na venda de arroz e feijão no Rio - Divulgação / SEDCON

Operação investiga fraude na venda de arroz e feijão no RioDivulgação / SEDCON

Publicado 10/11/2026 09:48

Mais de 60 toneladas de arroz e feijão foram apreendidas, na sexta-feira (6) e segunda-feira (9), durante fiscalizações realizadas em supermercados da capital fluminense. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o PROCON-RJ investigam suspeitas de que alimentos comercializados como Tipo 1 apresentem qualidade inferior à informada nas embalagens.

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Batizada de Operação Refugo, a fiscalização teve como alvo sete marcas de feijão preto e uma de arroz. Análises técnicas preliminares apontaram que três amostras de feijão apresentavam características compatíveis com o Tipo 2 e outras quatro com o Tipo 3. Já no arroz, o percentual de grãos quebrados chegou a 9,52%, acima do limite de 7,5% permitido para a classificação Tipo 1.



Ao todo, foram recolhidos 33.793 quilos de feijão e 26.513 quilos de arroz, totalizando 60.306 quilos de alimentos. As amostras serão submetidas a exames laboratoriais para verificar possíveis irregularidades. Caso as suspeitas sejam confirmadas, supermercados e fabricantes poderão sofrer sanções administrativas, incluindo multas, de acordo com a responsabilidade de cada um.



O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta, ressaltou que os estabelecimentos comerciais também precisam adotar medidas para evitar a venda de produtos fora dos padrões anunciados. Segundo ele, as equipes responsáveis pelos setores de qualidade e compras devem estar preparadas para identificar possíveis irregularidades durante a aquisição, o recebimento e o armazenamento das mercadorias.



"A adoção desses cuidados é fundamental para evitar que alimentos em desacordo com as normas cheguem ao consumidor", afirmou.



A Operação Refugo é um desdobramento da Operação Pó de Arroz, iniciada em outubro, e integra o trabalho de monitoramento da qualidade dos alimentos comercializados no estado. A investigação também foi motivada por uma denúncia anônima acompanhada de relatórios técnicos que apontaram indícios de defeitos, matérias estranhas, impurezas e excesso de umidade. Em seis das sete amostras de feijão analisadas, o teor de umidade ultrapassou o parâmetro tecnicamente recomendado.



Na primeira etapa, realizada em 28 de outubro, foram apreendidas 47,065 toneladas de arroz em sete estabelecimentos da capital. O material foi encaminhado ao Laboratório da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio de Janeiro (BGA-RJ). Segundo os órgãos, todas as cinco amostras recolhidas apresentaram irregularidades após análise.



Com as duas operações, o volume de alimentos retirados de circulação já ultrapassa 107 toneladas. LEIA MAIS! 'Paquito' é preso na Bahia por fornecer fuzis a criminosos da Rocinha Batizada de Operação Refugo, a fiscalização teve como alvo sete marcas de feijão preto e uma de arroz. Análises técnicas preliminares apontaram que três amostras de feijão apresentavam características compatíveis com o Tipo 2 e outras quatro com o Tipo 3. Já no arroz, o percentual de grãos quebrados chegou a 9,52%, acima do limite de 7,5% permitido para a classificação Tipo 1.Ao todo, foram recolhidos 33.793 quilos de feijão e 26.513 quilos de arroz, totalizando 60.306 quilos de alimentos. As amostras serão submetidas a exames laboratoriais para verificar possíveis irregularidades. Caso as suspeitas sejam confirmadas, supermercados e fabricantes poderão sofrer sanções administrativas, incluindo multas, de acordo com a responsabilidade de cada um.O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta, ressaltou que os estabelecimentos comerciais também precisam adotar medidas para evitar a venda de produtos fora dos padrões anunciados. Segundo ele, as equipes responsáveis pelos setores de qualidade e compras devem estar preparadas para identificar possíveis irregularidades durante a aquisição, o recebimento e o armazenamento das mercadorias."A adoção desses cuidados é fundamental para evitar que alimentos em desacordo com as normas cheguem ao consumidor", afirmou.A Operação Refugo é um desdobramento da Operação Pó de Arroz, iniciada em outubro, e integra o trabalho de monitoramento da qualidade dos alimentos comercializados no estado. A investigação também foi motivada por uma denúncia anônima acompanhada de relatórios técnicos que apontaram indícios de defeitos, matérias estranhas, impurezas e excesso de umidade. Em seis das sete amostras de feijão analisadas, o teor de umidade ultrapassou o parâmetro tecnicamente recomendado.Na primeira etapa, realizada em 28 de outubro, foram apreendidas 47,065 toneladas de arroz em sete estabelecimentos da capital. O material foi encaminhado ao Laboratório da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio de Janeiro (BGA-RJ). Segundo os órgãos, todas as cinco amostras recolhidas apresentaram irregularidades após análise.Com as duas operações, o volume de alimentos retirados de circulação já ultrapassa 107 toneladas.

Consumidor pode pagar mais por produto de qualidade inferior

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) estabelece critérios para a classificação comercial de arroz e feijão, considerando aspectos como a integridade dos grãos, a presença de impurezas e outros defeitos. Os parâmetros determinam a categoria que deve ser informada nas embalagens e permitem que o consumidor saiba qual produto está adquirindo.



Para Rogério Pimenta, o cumprimento das exigências é importante tanto para proteger o orçamento das famílias quanto para garantir condições justas de concorrência no mercado.



"O consumidor que compra um feijão ou arroz Tipo 1 tem o direito de receber exatamente aquilo que está informado na embalagem. Estamos falando de alimentos que fazem parte da rotina de milhões de famílias e que têm um peso importante no orçamento doméstico. Nosso trabalho é investigar essas suspeitas, garantir informações transparentes e proteger tanto os consumidores quanto as empresas que cumprem a legislação", destacou.



A comercialização de alimentos com classificação diferente da anunciada também pode gerar vantagem indevida para fornecedores que descumprem as normas, prejudicando empresas que seguem os padrões de qualidade estabelecidos.

Veja orientações para identificar possíveis irregularidades

A SEDCON e o PROCON-RJ orientam os consumidores a conferir as informações presentes nas embalagens, especialmente a classificação comercial, a identificação do fabricante, o prazo de validade e as condições de conservação dos alimentos.



A presença excessiva de grãos quebrados, impurezas ou alterações visíveis pode indicar problemas de qualidade. No entanto, a confirmação de irregularidades depende de avaliação técnica.



Caso identifique alguma situação suspeita, o consumidor deve guardar a embalagem e a nota fiscal e registrar uma denúncia junto aos órgãos de defesa do consumidor.