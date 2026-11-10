O Real Gabinete Português de Leitura fica no Centro do Rio - Bruno Kaiuca / Arquivo O Dia

O Real Gabinete Português de Leitura fica no Centro do RioBruno Kaiuca / Arquivo O Dia

Publicado 10/11/2026 09:57

Polícia Federal iniciou, nesta terça-feira (10), a Operação Página Oculta, com o objetivo de intensificar investigações sobre a receptação, ocultação e venda de livros raros, imagens sacras e outros bens do patrimônio cultural brasileiro. Segundo as buscas, um grupo tentou cooptar um funcionário do Real Gabinete Português, no Centro do Rio, para facilitar o acesso à biblioteca.

A ação cumpriu cinco mandados de expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio, em endereços residenciais e comerciais localizados nas cidades do Rio, São Paulo e Diadema.

A investigação é um desdobramento da Operação Trinca de Papel, que apurou a atuação de um grupo criminoso especializado na subtração de livros raros e outros bens culturais de instituições públicas e privadas.

Além de recuperar materiais e arquivos raros, as buscas também têm como objetivo apreender documentos, registros de aquisição e comercialização, comprovantes de pagamento, aparelhos celulares, computadores e outras provas.

Os materiais apreendidos serão submetidos à análise e à perícia pela Polícia Federal. Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de receptação, tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa.

Sobre o Real Gabinete Português

O Real Gabinete Português de Leitura é uma biblioteca e instituição cultural lusófona, localizada na Rua Luís de Camões, nº 30, Centro do Rio. O espaço é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural e possui a maior e mais valiosa biblioteca de obras de autores portugueses fora de Portugal, com um acervo de cerca de 350 mil volumes. O local foi fundado em 14 de maio de 1837 por um grupo de 43 imigrantes portugueses no Rio, 15 anos após a independência do Brasil.

A biblioteca recebe de Portugal, pelo estatuto do "depósito legal", um exemplar das obras publicadas no país. Além de Macau, agora sob a soberania da República Popular da China, e que até há pouco tempo também era beneficiada com o "depósito legal", o Real Gabinete é a única instituição fora do território português que mantém este privilégio.

Alguns espécimes de obras raras ou manuscritos podem ser consultados por investigadores e especialistas, desde que com autorização especial. Já a consulta ao acervo geral é franqueada aos leitores no salão da biblioteca, com o auxílio das bibliotecárias, enquanto os sócios do Real Gabinete, desde que estejam em dia com a contribuição mensal, podem levar até 3 livros - desde que de edições posteriores a 1950 - como empréstimo a domicílio, pelo prazo máximo de 15 dias.