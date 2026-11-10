O Real Gabinete Português de Leitura fica no Centro do RioBruno Kaiuca / Arquivo O Dia
PF investiga tentativa de furtos de livros do Real Gabinete Português
Segundo investigações, um grupo criminoso tentou cooptar um funcionário da instituição para facilitar o acesso ao acervo
Obras em Maricá abrem nove mil empregos e trazem qualidade para moradores
São feitos investimentos em infraestrutura, cultura e lazer, que prometem empregos e novas atrações turísticas; saúde segue como principal cobrança
Furto de cobre pode custar R$ 200 mil a igreja histórica no Centro
Ataque danificou 20 metros da fachada da Antiga Sé; peça protegia o templo da água da chuva
Ruas quer descentralizar emissão de licenças ambientais no RJ
Segundo o governador eleito, a mudança vai dar autonomia às estruturas regionais do Inea
Prefeitura do Rio propõe prédios de até 80 andares na Zona Portuária
Projeto enviado à Câmara abre caminho para duas torres de até 290 metros no terreno do antigo Moinho Fluminense; texto prevê contrapartida de R$ 150 milhões
Mais de 2,1 milhões de moradores de favelas do RJ ganham CEPs
A atualização permite identificar os locais com mais precisão, facilita a entrega de correspondências e encomendas
Estação Jardim Oceânico recebe posto do Bilhete Único Intermunicipal
Atendimento presencial funciona até 19 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; benefício permite pagar R$ 5 na passagem de metrô e trem
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