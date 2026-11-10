Caso foi registrado na Deam de Duque de Caxias, na Baixada - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Caso foi registrado na Deam de Duque de Caxias, na BaixadaReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 10/11/2026 10:47

Um homem foi detido por suspeita de agredir a própria companheira, dentro de um carro de aplicativo, nesta segunda-feira (9), na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . De acordo com o relato do motorista do veículo, o agressor teria dado cerca de 15 socos na vítima.

O caso aconteceu por volta das 7h. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe do Grupo de Motociclismo Policial (GMP) realizava uma blitz, no quilômetro 123 da rodovia, quando percebeu uma passageira de um automóvel pedindo socorro. Ela estaria sendo agredida pelo companheiro.

A PRF informou que os policiais agiram imediatamente e interceptaram o carro. Segundo relato do motorista, o homem teria desferido aproximadamente 15 socos contra a mulher. A vítima estava acompanhada da filha, de apenas 4 anos.

Diante da situação, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade para os procedimentos legais cabíveis.

A equipe também acolheu a vítima e a criança, que foram levadas em uma viatura separada, garantindo que permanecessem isoladas do suspeito durante o deslocamento.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito e a autoridade policial solicitou medidas protetivas de urgência. A investigação está em andamento para apurar os fatos.

Carros apreendidos

Também nesta segunda-feira (9), a PRF apreendeu dois carros produtos de crimes, em Nova Iguaçu, outra cidade da Baixada Fluminense. Um homem foi preso por suspeita de receptação.

Por volta das 22h, policiais abordaram um Fiat Mobi no bairro Metrópole, depois de verificar inconsistência na placa do veículo. Na fiscalização, os agentes inspecionaram detalhadamente os elementos identificadores e conseguiram constatar a verdadeira identidade do automóvel por meio da numeração original do chassi. A consulta confirmou que o veículo possuía registro de roubo, ocorrido em junho de 2025.



Questionado sobre a procedência do carro, o condutor informou que o veículo pertencia a um terceiro e que o havia pegado emprestado para buscar galões de água. A equipe o deteve por suspeita de receptação. A ocorrência foi apresentada na 52ª DP (Nova Iguaçu).

Durante a tarde, a PRF recuperou um automóvel furtado na Rua Aquidabã, no bairro Moquetá. Uma equipe recebeu informações de veículo com suspeita de clonagem, circulando em Nova Iguaçu, nas imediações da Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Os agentes se deslocaram por ruas da região, localizando o automóvel estacionado.



A proprietária compareceu ao local e deu o acesso ao veículo, autorizando a realização da vistoria. A mulher informou, ainda, que teria adquirido o automóvel mediante permuta direta, entregando um veículo de sua propriedade, sem complementação em valores.



Os policiais constataram adulteração dos elementos identificadores. Além disso, a equipe pôde observar que o carro apresentava um registro de ocorrência de furto, confeccionado na 28ª DP (Praça Seca), em outubro de 2024. A ocorrência também foi encaminhada à 52ª DP (Nova Iguaçu).