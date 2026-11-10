Expectativa é reduzir em 15% o tempo de viagem nos horários de pico - Secretaria Municipal de Conservação / Divulgação

Expectativa é reduzir em 15% o tempo de viagem nos horários de picoSecretaria Municipal de Conservação / Divulgação

Publicado 10/11/2026 11:55 | Atualizado 10/11/2026 13:12

Duas novas agulhas viárias foram inauguradas na Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, na Zona Norte do Rio. As estruturas fazem a ligação entre as pistas central e lateral da via e têm como objetivo facilitar o acesso de caminhões ao Porto do Rio, além de melhorar a circulação de veículos na região. Segundo a estimativa apresentada pela Prefeitura, a mudança pode reduzir em até 30% o tempo de deslocamento nos períodos de trânsito menos intenso.

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As agulhas viárias são conexões entre pistas de uma mesma via, que permitem a mudança de faixa ou de sentido de circulação por meio de acessos específicos. Na prática, as estruturas funcionam como passagens que facilitam a transição dos veículos entre diferentes pistas, sem que seja necessário realizar trajetos mais longos ou disputar espaço com outros fluxos de trânsito.

As intervenções foram implantadas na altura da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), nos sentidos Centro e Zona Oeste. Para quem segue em direção ao Centro, a nova ligação permite que caminhões que trafegam pela pista central acessem a lateral e cheguem com mais facilidade ao viaduto que leva à Região Portuária.



No sentido Zona Oeste, a estrutura facilita o caminho inverso: os veículos que deixam o Porto do Rio conseguem acessar diretamente a pista central da Avenida Brasil. Dessa forma, as novas conexões buscam tornar mais simples o deslocamento entre a região portuária e a principal via de acesso à cidade, especialmente para os veículos de transporte de cargas.



A expectativa é de uma redução de aproximadamente 15% no tempo de viagem dos caminhoneiros durante os horários de pico. Nos períodos de tráfego menos intenso, a economia pode chegar a 30%, de acordo com a estimativa divulgada pela administração municipal.



Antes da intervenção, os veículos que entravam e saíam da região portuária precisavam dividir espaço com os fluxos de acesso à Linha Amarela, o que provocava conflitos e retenções no trânsito. Com as novas ligações, a proposta é reduzir percursos adicionais e organizar melhor a circulação na área, diminuindo os pontos de conflito entre os veículos que utilizam os diferentes acessos.



A obra foi realizada pela Secretaria Municipal de Conservação, com apoio da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio), e atende a uma antiga reivindicação de profissionais do transporte de cargas.



O secretário municipal de Conservação, Diego Vaz, destaca que a conclusão da obra representa mais um compromisso da Prefeitura entregue à população.

"É um compromisso da prefeitura com uma obra de logística urbana, que gera um impacto positivo para todo mundo. Melhorar o acesso ao porto é também melhorar a circulação da economia por nossa cidade", afirma.