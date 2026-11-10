Melhorias no sistema de abastecimento levam mais regularidade à rotina de famílias - Divulgação / Águas do Rio

Melhorias no sistema de abastecimento levam mais regularidade à rotina de famílias Divulgação / Águas do Rio

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Publicado 10/11/2026 12:35 | Atualizado 10/11/2026 12:36

Ter água com regularidade e pressão adequada é essencial para a qualidade de vida. Em municípios como Cantagalo, Cordeiro, Rio Bonito e Miracema, no interior do Rio de Janeiro, investimentos da Águas do Rio, empresa do grupo Aegea, estão ampliando e modernizando os sistemas de abastecimento.

Entre as melhorias estão a modernização das Estações de Tratamento de Água (ETAs) de Cordeiro e Miracema e a implantação de novos sistemas de bombeamento, que reforçam a pressão na rede e ajudam a levar água aos imóveis localizados em regiões mais altas.

Em cinco anos de concessão, a Águas do Rio instalou, no interior, oito equipamentos, conhecidos como boosters, com investimentos superiores a R$ 550 mil para a região. Outros cinco estão previstos para os próximos meses.

Mais regularidade na rotina

Em Cordeiro, o pedreiro Erasmo Carlos Barros sentiu a mudança dentro de casa. Antes, precisava recorrer a uma bomba e acordar de madrugada para encher a caixa d’água:

“Hoje a água chega com regularidade e ainda economizo energia porque não preciso mais usar a bomba. Foi uma mudança muito boa para a minha família", conta. Assim como ele, outras 600 famílias foram beneficiadas pela instalação de boosters em Cordeiro, Cantagalo e Rio Bonito.

“Esse tipo de equipamento é especialmente importante em locais onde o sistema convencional encontra mais dificuldade para manter a regularidade do serviço. Com esse reforço, a distribuição passa a ocorrer de forma mais estável e contínua, beneficiando diretamente os moradores”, explica o diretor-executivo da Águas do Rio, Malcom Bispo.

Tecnologia para preservar os mananciais



Mais de R$ 17 milhões estão sendo destinados às obras de ampliação e modernização das ETAs de Miracema e Cordeiro. Juntas, as melhorias vão beneficiar mais de 26 mil famílias nas regiões Noroeste e Serrana do Rio.

As unidades receberão sistemas de desaguamento, tecnologia que recupera a água usada na lavagem dos filtros e decantadores. Em vez de ser descartada, essa água volta ao processo de tratamento, reduzindo a necessidade de captação nos rios Pomba e Macuquinho.

Com a modernização, a ETA de Cordeiro terá capacidade de reaproveitar 850 mil litros de água, volume equivalente ao consumo de aproximadamente 4,9 mil pessoas. Já em Miracema, serão 425 mil litros, quantidade suficiente para atender mais de 2,4 mil moradores.

“Ao incorporar tecnologias que permitem reaproveitar a água utilizada no processo de tratamento, ampliamos a eficiência das unidades e reduzimos a pressão sobre os mananciais. É um investimento que combina segurança operacional, inovação e sustentabilidade, reforçando nosso compromisso com a qualidade dos serviços e com o cuidado com os recursos hídricos”, destaca Malcom.

O investimentos em infraestrutura, tecnologia e eficiência operacional da Águas do Rio une melhoria do abastecimento e preservação ambiental, com efeitos concretos na rotina dos moradores e no uso responsável da água no interior fluminense.