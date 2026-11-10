Jorge Affonso Marins de Assis foi preso com uma pistola municiada - Divulgação / Polícia Civil

Jorge Affonso Marins de Assis foi preso com uma pistola municiadaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 10/11/2026 12:54

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (10), mais um suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio do contraventor Vinicius Drumond , ocorrida em julho de 2025, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Jorge Affonso Marins de Assis, de 45 anos, foi encontrado em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense.

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De acordo com as investigações, Jorge atuou no monitoramento de Vinicius. Após a tentativa de execução, câmeras de segurança flagraram ele retornando ao interior de um shopping da região para buscar mais informações que pudessem ajudar seus cúmplices a planejar uma nova emboscada.

Segundo a corporação, os agentes da 50ª DP (Itaguaí) vinham cruzando informações de inteligência sobre o paradeiro do foragido da Justiça há mais de 30 dias. Os policiais monitoraram redes sociais e fizeram vigias, algumas delas durando três dias, com objetivo de prender o homem sem que houvesse efeitos colaterais.

Na noite desta segunda-feira (9), os investigadores conseguiram identificar a atual residência de Jorge, em um condomínio de Mangaratiba. Após pernoite nos arredores do local, as equipes conseguiram prendê-lo, nas primeiras horas desta terça.

A Polícia Civil informou que o homem tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas não teve sucesso. Durante a tentativa, ele deixou uma pistola, da marca Taurus, calibre .45, com munição e um carregador reserva.

Contra Jorge, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio qualificado. Além disso, o homem responderá por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.



A reportagem ainda não localizou a defesa do suspeito. O espaço está aberto para manifestação.

Relembre o caso

Vinicius Drumond é apontado como um dos membros da nova cúpula do jogo do bicho do Rio. Ele é filho de Luizinho Drumond, contraventor que controlava a Zona da Leopoldina, que morreu em 2020, aos 80 anos.

Considerado o sucessor do pai, Vinicius também tem forte relação com o Carnaval. O contraventor já ocupou a vice-presidência executiva da Imperatriz Leopoldinense, escola presidida por sua irmã, Catia Drumond. Ele também é patrono da agremiação Em Cima da Hora.

Em julho de 2025, Vinicius foi alvo de um atentado, na Avenida das Américas, uma das principais vias da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. O ataque a tiros aconteceu próximo da estação do BRT Ricardo Marinho. O carro que ele conduzia recebeu ao menos 30 tiros. Drumond sofreu somente lesões leves por causa da blindagem do veículo.

De acordo com as investigações, depois da ação criminosa, os automóveis usados pelos criminosos seguiram pela mesma via e acessaram a Avenida Lúcio Costa, para, em seguida, traçarem caminhos distintos. O carro de onde partiram os tiros foi localizado no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, abandonado, com um dos pneus estourado, enquanto o outro se dirigiu ao município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ambos foram adaptados para serem usados no atentado, pois contavam com "seteiras" - buracos feitos na lataria ou nas janelas para que armas sejam posicionadas antes dos disparos.

As autoridades analisaram imagens de câmeras de segurança, que permitiram refazer todo o percurso dos veículos antes e depois do ataque. Isso identificou que os envolvidos monitoraram o bicheiro nos dias que antecederam a tentativa de homicídio.