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Operação Rastreio: Polícia Civil devolve mais de três mil celulares roubados
Rio de Janeiro

Operação Rastreio: Polícia Civil devolve mais de três mil celulares roubados

Aparelhos foram entregues de volta aos verdadeiros donos, que ficaram surpresos ao serem comunicados pela corporação

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Manuella Viegas
Centenas de pessoas estiveram na Cidade da Polícia para resgatar os celulares recuperados
Guilherme Duarte ficou chocado quando soube que se telefone havia sido recuperado
Desirée Romualdo havia sido assaltada em Campo Grande
Ricardo Batista teve o celular roubado há três anos
Ramon Feitosa teve o celular roubado há dois anos
Centenas de pessoas estiveram na Cidade da Polícia para resgatar os celulares recuperados
Centenas de pessoas estiveram na Cidade da Polícia para resgatar os celulares recuperados
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Centenas de pessoas estiveram na Cidade da Polícia para resgatar os celulares recuperados
Centenas de pessoas estiveram na Cidade da Polícia para resgatar os celulares recuperados
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A Polícia Civil devolve, nesta terça-feira (10), mais de três mil celulares roubados recuperados no âmbito da Operação Rastreio, que tem o objetivo de combater toda a cadeia criminosa envolvida em roubos, furtos e receptação de telefones. Na capital, a entrega dos aparelhos aconteceu na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio. Já na Baixada Fluminense, no restante da Região Metropolitana e no interior, a devolução ocorre nas delegacias distritais.
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As vítimas contempladas nesta fase da operação foram comunicadas por telefone ou WhatsApp pelas delegacias responsáveis. Desde o início da ação, mais de 13,8 mil celulares foram recuperados. Desse número, seis mil aparelhos já voltaram para as mãos de seus verdadeiros donos.

Ao O DIA, o estudante Guilherme Duarte, de 22 anos, conta que ficou chocado quando soube que seu celular havia sido recuperado. Ele foi assaltado em junho na Rua Vinte e Quatro de Maio, na Zona Norte, de madrugada.

“Na semana passada, recebi uma mensagem através do WhatsApp, da 22ª DP (Penha), informando que eu poderia retirar o celular hoje. Foi um choque assim a primeiro momento, mas eu nunca perdi a fé em Deus e a fé no serviço da polícia, de que esse celular fosse recuperado”, afirma.

A auxiliar de RH Desirée Romualdo, de 25, fala sobre a importância de guardar os dados do aparelho. Ela foi assaltada perto de casa, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, e fez o registro de ocorrência no mesmo dia.

“Eu nem esperava mais encontrar meu telefone. Foi a primeira compra que paguei à vista. Eu fiz o boletim no mesmo dia, o que é muito importante. Outra dica que eu dou é sempre ter anotado o número do IMEI do celular, porque a gente não pode prever que vai ser assaltado. Foi através do IMEI que meu aparelho foi encontrado. Já ia fazer um ano que estava sem o celular e me ligaram pedindo para vir buscar, avisando que recuperaram ele”, diz.

O gerente hoteleiro Ramon Feitosa, de 37, foi assaltado há cerca de dois anos na orla de Copacabana, na Zona Sul. Ele estava saindo do trabalho para almoçar quando um motociclista com uma mochila de entregador passou por ele e furtou o aparelho.

“Para mim, foi uma surpresa muito grande. Quando me ligaram, fiquei surpreso. Estou bem alegre. Quando me chamaram, falei: ‘Pô, meu telefone não deve estar legal, deve estar quebrado’, mas está inteiro. A surpresa foi muito boa”, celebra.

O eletrotécnico Ricardo Batista, de 41, já havia perdido as esperanças de recuperar o celular, que havia sido roubado há três anos. Ele foi assaltado na Rua Maria Lopes, em Madureira, na Zona Norte.

“É bom sempre recuperar o que é nosso, o que a gente pagou para ter. Eu não dei sorte. Fiquei três dias com o telefone e fui assaltado. Agora vou verificar como está o aparelho. Aparentemente não está 100% em condições de uso, mas vou ver se vale a pena consertar e colocar para uso de novo”, diz.

A Operação Rastreio segue em andamento, com investigações e ações de fiscalização em diferentes regiões do estado. A Polícia Civil orienta a população a adquirir aparelhos somente em estabelecimentos de confiança, exigir nota fiscal e desconfiar de ofertas com preços muito abaixo dos praticados no mercado.
Em 2025, 830.890 mil celulares foram furtados ou roubados no Brasil, o equivalente a 95 por hora, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026. O Rio de Janeiro foi o único estado que apresentou aumento no número de crimes deste tipo, um crescimento de 19,4%. Ao todo, criminosos subtraíram mais de 72 mil aparelhos no território fluminense, no ano passado.
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