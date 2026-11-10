Movimentação na praia do Leblon,Zona Sul do Rio de Janeiro entre o posto 11 e 12 nesta terça- feira(10) Neemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia
Chuva pode aumentar a partir de quinta-feira
Na quinta, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com chuva fraca a moderada a partir da tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também prevê condições para temporais e mantém aviso amarelo de tempestade para o município durante o dia. O alerta indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros em 24 horas, ventos de 40 a 60 km/h e eventual queda de granizo.
Na sexta-feira (13), a instabilidade continua. A previsão do Alerta Rio aponta possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. Os ventos devem variar de fracos a moderados.
Sábado ainda pode ter chuva; domingo será mais ensolarado
O Climatempo, por sua vez, prevê mínima de 20°C e máxima de 26°C, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. A estimativa é de 0,9 milímetro de precipitação e 79% de chance de chuva.
A previsão para domingo (15) é mais favorável para quem pretende aproveitar atividades ao ar livre. De acordo com o Climatempo, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado. A temperatura pode chegar a 31°C, com mínima de 20°C. A plataforma indica chance de chuva de 0%.
As condições podem sofrer alterações ao longo da semana, por isso a recomendação é acompanhar as atualizações dos órgãos de meteorologia, especialmente diante da previsão de instabilidade e do aviso de tempestade para quinta-feira.
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