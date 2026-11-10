Movimentação na praia do Leblon,Zona Sul do Rio de Janeiro entre o posto 11 e 12 nesta terça- feira(10) - Neemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia

Movimentação na praia do Leblon,Zona Sul do Rio de Janeiro entre o posto 11 e 12 nesta terça- feira(10) Neemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 10/11/2026 15:24

Os moradores do Rio de Janeiro devem enfrentar uma sequência de dias com muitas nuvens e possibilidade de chuva até sábado (14). A previsão do Sistema Alerta Rio indica uma possível precipitação nesta terça-feira (10) e na quarta (11), mas a instabilidade deve ganhar força a partir de quinta-feira (12), com possibilidade de chuva de fraca a moderada intensidade. Já no domingo (15), o cenário tende a ter mais períodos de sol e elevação das temperaturas.

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Nesta terça, a entrada de ventos úmidos vindos do oceano mantém o céu predominantemente nublado. Há previsão de chuvisco ou chuva fraca e isolada até o início da tarde. Os termômetros devem variar entre 15°C e 26°C, com ventos moderados durante a tarde, de acordo com o Alerta Rio.

Na quarta-feira, a umidade marítima continuará influenciando as condições do tempo. O céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca isolada durante a tarde. Os ventos também podem ganhar intensidade moderada nesse período.





Chuva pode aumentar a partir de quinta-feira

A mudança mais significativa está prevista para quinta e sexta-feira. Segundo o Alerta Rio, áreas de instabilidade associadas à formação de uma região de baixa pressão devem influenciar o tempo na cidade.



Na quinta, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com chuva fraca a moderada a partir da tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também prevê condições para temporais e mantém aviso amarelo de tempestade para o município durante o dia. O alerta indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros em 24 horas, ventos de 40 a 60 km/h e eventual queda de granizo.



Na sexta-feira (13), a instabilidade continua. A previsão do Alerta Rio aponta possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. Os ventos devem variar de fracos a moderados.





Sábado ainda pode ter chuva; domingo será mais ensolarado

No sábado (14), a entrada de umidade do oceano deve manter o céu predominantemente nublado, com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca isolada ao longo do dia, segundo o Alerta Rio.



O Climatempo, por sua vez, prevê mínima de 20°C e máxima de 26°C, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. A estimativa é de 0,9 milímetro de precipitação e 79% de chance de chuva.



A previsão para domingo (15) é mais favorável para quem pretende aproveitar atividades ao ar livre. De acordo com o Climatempo, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado. A temperatura pode chegar a 31°C, com mínima de 20°C. A plataforma indica chance de chuva de 0%.



As condições podem sofrer alterações ao longo da semana, por isso a recomendação é acompanhar as atualizações dos órgãos de meteorologia, especialmente diante da previsão de instabilidade e do aviso de tempestade para quinta-feira.