Perfumes apreendidos no Porto do Rio nesta terça-feira (10) - Divulgação / Receita Federal

Perfumes apreendidos no Porto do Rio nesta terça-feira (10)Divulgação / Receita Federal

Publicado 10/11/2026 15:49

Receita Federal apreendeu, nesta terça-feira (10), dois contêiners com aproximadamente 225 mil perfumes contrafeitos, avaliados em R$ 225 milhões, durante fiscalização no Porto do Rio. As cargas vinham da China e apresentavam indícios de fraude na declaração aduaneira.

Os importadores declararam produtos de valor menor na parte frontal dos contêiners. No entanto, durante a inspeção, os fiscais identificaram que no fundo das cargas, havia grande quantidade de perfumes de diversas marcas, predominantemente de perfumaria árabe, que não correspondiam às mercadorias inicialmente apresentadas.

Os produtos tinham, de forma indevida, marcas registradas, caracterizando contrafação, ou seja, a imitação, cópia ou distribuição não autorizada de um bem protegido por direitos autorais. A inautenticidade foi confirmada pelos representantes das respectivas marcas.

A ação integra a Operação Fronteira Receita Federal 2026, que reúne órgãos de segurança pública, fiscalização e defesa para combater práticas de contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas, fauna e flora e outras fraudes aduaneiras.

Acesso ao Porto do Rio facilitado para motoristas

Duas novas agulhas viárias foram inauguradas na Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, na Zona Norte do Rio. As estruturas fazem a ligação entre as pistas central e lateral da via e têm como objetivo facilitar o acesso de caminhões ao Porto do Rio, além de melhorar a circulação de veículos na região. Segundo a estimativa apresentada pela Prefeitura, a mudança pode reduzir em até 30% o tempo de deslocamento nos períodos de trânsito menos intenso.

As agulhas viárias são conexões entre pistas de uma mesma via, que permitem a mudança de faixa ou de sentido de circulação por meio de acessos específicos. Na prática, as estruturas funcionam como passagens que facilitam a transição dos veículos entre diferentes pistas, sem que seja necessário realizar trajetos mais longos ou disputar espaço com outros fluxos de trânsito.

As intervenções foram implantadas na altura da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), nos sentidos Centro e Zona Oeste. Para quem segue em direção ao Centro, a nova ligação permite que caminhões que trafegam pela pista central acessem a lateral e cheguem com mais facilidade ao viaduto que leva à Região Portuária.

No sentido Zona Oeste, a estrutura facilita o caminho inverso: os veículos que deixam o Porto do Rio conseguem acessar diretamente a pista central da Avenida Brasil. Dessa forma, as novas conexões buscam tornar mais simples o deslocamento entre a região portuária e a principal via de acesso à cidade, especialmente para os veículos de transporte de cargas.

A expectativa é de uma redução de aproximadamente 15% no tempo de viagem dos caminhoneiros durante os horários de pico. Nos períodos de tráfego menos intenso, a economia pode chegar a 30%, de acordo com a estimativa divulgada pela administração municipal.