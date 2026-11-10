Influenciadora Vivi Motta - Reprodução/Internet

Influenciadora Vivi MottaReprodução/Internet

Publicado 10/11/2026 15:48 | Atualizado 10/11/2026 15:51

Victória Motta e Motta Zammit, conhecida como Vivi Motta, que morreu aos 23 anos nesta segunda-feira (9), no Rio de Janeiro , era influenciadora digital e estudante de Direito. A jovem acumulava mais de 30 mil seguidores no TikTok, onde produzia conteúdos sobre moda, beleza e estilo de vida.

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Vivi, que morava em São Conrado, Zona Sul da cidade, era filha da joalheira mineira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit, dono da empresa Gourmet Sports Hospitality (GSH). A influenciadora, inclusive, mencionava com frequência a mãe como inspiração profissional.

Em entrevista recente ao perfil "The Code Rio", no Instagram, a influenciadora falou sobre como conciliava a trajetória acadêmica com as redes sociais. "É na moda e na criação de conteúdo que eu consigo explorar meu lado mais criativo, testar ideias, contar histórias e transformar referências em algo meu. No fim, acho que um lado organiza a minha forma de pensar e o outro me dá liberdade para criar", declarou Vivi, na ocasião.

Após o falecimento, o perfil no TikTok da jovem se tornou privado, enquanto a conta no Instagram foi desativada. De acordo com informações de um amigo da família, a cerimônia de despedida será realizada nesta quarta-feira (11), no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Norte do Rio, das 15h10 às 18h. A causa da morte não foi divulgada.

Repercussão

Famosos lamentaram a morte precoce da influenciadora. "Imensa tristeza. Desejo muita fé e força nesse momento", disse a socialite Narcisa Tamborindeguy. "Estou muito triste. Sinta-se abraçada por mim", comentou a apresentadora Marcia Goldschmidt. "Que triste", expressou a atriz Giovanna Chaves.

Mais uma partida precoce

Em setembro, a influenciadora Maria Eduarda Alves dos Santos, conhecida como Duda Alves, faleceu aos 22 anos. Ela acumulava mais de 745 mil seguidores em seu perfil no TikTok. A última publicação aconteceu cinco dias antes do falecimento. Na ocasião, a jovem relatou aos seguidores os detalhes da recuperação após passar por uma cirurgia de redução de mamas e a colocação de próteses de silicone.

A cantora Maria Xabah, amiga próxima de Duda Alves, compartilhou um vídeo da despedida em suas redes sociais. No registro, o pai da influenciadora fez um discurso enquanto segurava balões nas cores rosa e brancos, que foram soltos por familiares.

"Além do amor dos pais, ela teve o amor dos amigos, e como isso é importante na nossa vida. Obrigado. Ela tinha um apelido que a gente se chamava e pouca gente sabe, mas hoje vou dizer. Vai em paz, Pecorrocha", afirmou.