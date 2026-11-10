Jonathan e Jeniffer Costa leram a carta escrita por Veronica Costa na cadeia - Reprodução / Redes Sociais

Jonathan e Jeniffer Costa leram a carta escrita por Veronica Costa na cadeiaReprodução / Redes Sociais

Publicado 10/11/2026 16:13

A ex-vereadora Veronica Costa descreveu sua rotina na prisão , definiu a cadeia como “um lugar de muita tristeza” e pediu orações em uma carta publicada pelos filhos dela nas redes sociais, nesta segunda-feira (9). No post, Jonathan e Jeniffer Costa leram o recado da Mãe Loira do Funk para os seguidores.





“Eu estive com ela no último dia de visitação e ela fez questão de escrever uma carta para vocês. Ela já me entregou a carta pronta para dar uma mensagem”, disse Jeniffer antes de Jonathan iniciar a leitura.



“Quero pedir para cada um de vocês muita oração para mim e para minha família. Aqui é um lugar de muita tristeza, solidão, muito choro, abandono e pessoas que precisam de tratamento de saúde com urgência. Faltam palavras. Eu não mereço esse lugar e o que fizeram comigo. Eu não consigo entender essa maldade.”, iniciou ela no longo texto.



Em seguida, Veronica diz que tem dias que chora e que parece estar “anestesiada”, como se estivesse dormindo e fosse acordar em casa. A ex-vereadora assumiu sentir falta da liberdade, dos filhos, dos netos, dos seguidores, das cachorrinhas de estimação e de trabalhar.



Segundo a carta, a Mãe Loira fica 24 hoas por dia dentro da cela e é autorizada a pegar sol duas vezes por semana, sem “regalias”, de acordo com ela. “Eu passo os meus dias de joelho orando, firme, lendo a Bíblia, que muito me fortalece. Lavo a cela, leio livros, penso o tempo todo qual foi a intenção da minha prisão. Por que pena máxima de 10 anos e 8 meses de regime fechado? Eu tive uma vida pública”, afirmou.



A ex-vereadora então relembra o que fez durante sua carreira e trajetória política, além das oportunidades que deu a jovens artistas. “Aonde foi que eu errei a ponto de ser condenada à pena máxima? Se é ignorância, preconceito, maldade? O que está acontecendo? Sinto todos os dias uma indignação e uma dor. A dor de entender que, assim como eu, existem outras Veronicas aqui dentro”, disse.



A Mãe Loira foi



No entanto,



No texto, a ex-vereadora pediu para que fosse feito uma corrente de oração por ela para que “a justiça possa ser feita” e afirmou confiar em Deus. Veronica encerrou o texto dizendo que sempre buscou transparência durante sua carreira e trajetória política. Leia mais! Filha de Verônica Costa se casa e homenageia a mãe: 'Você fez falta' “Eu estive com ela no último dia de visitação e ela fez questão de escrever uma carta para vocês. Ela já me entregou a carta pronta para dar uma mensagem”, disse Jeniffer antes de Jonathan iniciar a leitura.“Quero pedir para cada um de vocês muita oração para mim e para minha família. Aqui é um lugar de muita tristeza, solidão, muito choro, abandono e pessoas que precisam de tratamento de saúde com urgência. Faltam palavras. Eu não mereço esse lugar e o que fizeram comigo. Eu não consigo entender essa maldade.”, iniciou ela no longo texto.Em seguida, Veronica diz que tem dias que chora e que parece estar “anestesiada”, como se estivesse dormindo e fosse acordar em casa. A ex-vereadora assumiu sentir falta da liberdade, dos filhos, dos netos, dos seguidores, das cachorrinhas de estimação e de trabalhar.Segundo a carta, a Mãe Loira fica 24 hoas por dia dentro da cela e é autorizada a pegar sol duas vezes por semana, sem “regalias”, de acordo com ela. “Eu passo os meus dias de joelho orando, firme, lendo a Bíblia, que muito me fortalece. Lavo a cela, leio livros, penso o tempo todo qual foi a intenção da minha prisão. Por que pena máxima de 10 anos e 8 meses de regime fechado? Eu tive uma vida pública”, afirmou.A ex-vereadora então relembra o que fez durante sua carreira e trajetória política, além das oportunidades que deu a jovens artistas. “Aonde foi que eu errei a ponto de ser condenada à pena máxima? Se é ignorância, preconceito, maldade? O que está acontecendo? Sinto todos os dias uma indignação e uma dor. A dor de entender que, assim como eu, existem outras Veronicas aqui dentro”, disse.A Mãe Loira foi condenada por tortura contra o ex-marido Márcio Costa , que denunciou a violência em fevereiro de 2011, enquanto os dois ainda eram casados. De acordo com o processo, Márcio teve o corpo encharcado com combustível, foi ameaçado de ser incendiado e atingido no rosto com inseticida entre os dias 21 e 22 de fevereiro daquele ano.No entanto, Veronica afirma que sofria constantes agressões durante o relacionamento com Márcio . “O meu agressor está livre, leve e solto, e eu poderia estar morta. Todas as provas foram ignoradas, a medida protetiva foi ignorada, a arma que ele colocou na minha cabeça também foi ignorada. Tudo que vivi durante esses 10 anos, as testemunhas, tudo foi ignorado. O laudo da Polícia Civil foi ignorado. Somente a fala do meu agressor foi o principal motivo para me condenarem. Eu não tenho como entender essa maldade, até porque eu não tenho esse mal dentro de mim e nunca vou entender”, continuou na carta.No texto, a ex-vereadora pediu para que fosse feito uma corrente de oração por ela para que “a justiça possa ser feita” e afirmou confiar em Deus. Veronica encerrou o texto dizendo que sempre buscou transparência durante sua carreira e trajetória política.

Entenda o caso

De acordo com o processo, Márcio teve o corpo encharcado com combustível, foi ameaçado de ser incendiado e atingido no rosto com inseticida entre os dias 21 e 22 de fevereiro de 2011. A ação, que, segundo a defesa dele, foi coordenada pela ex-vereadora, teria sido praticada por outras três pessoas ligadas à família de Verônica.



Durante a sessão de tortura, os familiares questionavam Márcio sobre o paradeiro do dinheiro da campanha eleitoral da empresária, que concorria ao cargo de vereadora no Rio. Como não obtiveram resposta, as ameaças continuaram. No dia seguinte, durante um momento de distração do grupo, Márcio conseguiu pular pela janela e buscar ajuda de vizinhos. Na época, ele chegou a ficar 10 dias internado.



Márcio Costa denunciou a violência em fevereiro de 2011, quando ele e Verônica ainda eram casados. Na época da condenação, ele morava nos Estados Unidos e alegou ter sofrido diversas ameaças de morte.

O DIA, Veronica Costa foi presa em 24 de setembro em uma casa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Segundo apurado pelo ela trocou celulares enquanto era procurada pela Polícia Civil . Os agentes encontraram duas caixas vazias de Iphone na primeira casa em que ela se escondeu. Depois, quando a equipe a localizou, junto com sua família, os telefones foram encontrados com eles, já com chips novos.

Quem é Veronica Costa?

Veronica Chaves de Carvalho Costa, de 52 anos, ficou conhecida ao apresentar programas e bailes funk da Furacão 2000, uma das mais tradicionais equipes do gênero musical no Rio. Com 16 anos, se casou com o empresário Rômulo Costa, com quem teve dois filhos.



Em 2001, iniciou o primeiro dos seus seis mandatos como vereadora do Rio. Durante as legislaturas, se filiou a diferentes partidos, como PL, PMDB, DEM, MDB e Republicanos. Em suas propostas, focava em fortalecer a cultura do funk, políticas para a juventude e defesa dos direitos das mulheres.



Também foi presidente da Comissão de Defesa da Mulher e da Comissão de Prevenção às Drogas.

