O Centro Integrado de Comando Móvel da Polícia Militar já conta com drones - Pedro Ivo/Arquivo O DIA

O Centro Integrado de Comando Móvel da Polícia Militar já conta com dronesPedro Ivo/Arquivo O DIA

Publicado 10/11/2026 16:10

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro prevê adquirir 52 drones de alta tecnologia e mais de 5,5 mil coletes balísticos. As compras fazem parte de um pacote de investimentos em equipamentos e tecnologia para a corporação, publicado no Diário Oficial da última sexta-feira (6).





Os drones serão utilizados no apoio ao policiamento ostensivo e em operações, principalmente em áreas consideradas de maior risco e com presença do crime organizado. Os aparelhos terão câmeras e sistemas de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. LEIA MAIS: Operação Rastreio: Polícia Civil devolve mais de três mil celulares roubados Os drones serão utilizados no apoio ao policiamento ostensivo e em operações, principalmente em áreas consideradas de maior risco e com presença do crime organizado. Os aparelhos terão câmeras e sistemas de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos.

Segundo a Polícia Militar, o custo total da compra dos 5.586 coletes balísticos é de R$ 10.288.898,18. Os coletes serão entregues ao longo do ano para renovar o equipamento de proteção individual de parte da tropa. Já os drones terão o investimento de 2,3 milhões.



A tecnologia permitirá acompanhar movimentações em locais de difícil acesso, monitorar áreas e fornecer imagens para auxiliar no planejamento das ações policiais.



O pacote também prevê a aquisição de coletes balísticos de nível III-A, que oferecem proteção contra disparos de armas de fogo, como pistolas e revólveres. Os modelos são compatíveis com placas adicionais de nível III+, capazes de oferecer proteção contra determinados disparos de fuzis, incluindo os de calibre 7.62.



Segundo as informações divulgadas pela corporação, a Polícia Militar já dispõe de aproximadamente 5 mil placas desse tipo, que podem ser acopladas aos coletes conforme a necessidade do serviço. Os novos equipamentos também buscam proporcionar maior mobilidade aos policiais durante o patrulhamento e as operações.

Confronto termina com presos e drogas apreendidas na Zona Oeste

Dois homens foram presos, na manhã desta terça-feira (10), na Zona Oeste do Rio. Eles foram detidos em operações da Polícia Militar nas comunidades do Sapo e Sossego, em Senador Camará; e 48 e Santo André, em Bangu. O objetivo das ações foi desarticular a atuação do crime organizado no local. Bandidos reagiram à incursão das autoridades e entraram em confronto com os agentes.

Segundo a corporação, durante o tiroteio, um veículo ocupado por suspeitos capotou. Os ocupantes, então, fugiram em direção a uma área de mata. Durante a revista no carro, os policiais encontraram um fuzil e drogas.

Dois fuzis e material entorpecente foram apreendidos, e um veículo, recuperado. Ainda durante o patrulhamento na comunidade do 48, os policiais encontraram 15 câmeras de monitoramento utilizadas pelo tráfico de drogas na região.

Já uma residência abandonada, próxima à área de mata, na comunidade do Santo André, os policiais localizaram grande quantidade de material entorpecente, uma balança de precisão e materiais utilizados no preparo de drogas.