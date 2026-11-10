Prefeito Eduardo Cavaliere solicitou aval para créditoReginaldo Pimenta / Arquivo/ Agência O Dia
O pedido prevê que o valor possa ser dividido em diferentes operações de crédito, desde que a soma dos contratos não ultrapasse o limite estabelecido.
Na justificativa encaminhada aos vereadores, o prefeito citou os investimentos realizados na capital nas áreas de infraestrutura, transporte e saúde.
"Dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar o Anteprojeto de Decreto Legislativo que “Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para contratar operações de crédito junto a instituições financeiras, com ou sem a garantia da União, e a oferecer garantias e dá outras providências”, com o pronunciamento que se segue. Nos últimos anos, a cidade do Rio de Janeiro consolidou um ciclo expressivo de avanços em sua infraestrutura, promovendo melhorias estruturais em mobilidade, drenagem e contenção de encostas que tornaram o ambiente urbano mais resiliente, seguro e acessível", afirmou.
A solicitação será transformada em um projeto de decreto legislativo na Câmara do Rio, que precisará ser aprovado em duas votações. Ainda não há previsão de quando a proposta será analisada pelos vereadores.
Empréstimos em 2024 e 2025
Já em 2024, a Câmara do Rio aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 310/2024, que autorizava o município a contratar um empréstimo de até R$ 950 milhões junto ao Banco do Brasil.
De acordo com a prefeitura, os recursos seriam destinados à implementação e à ampliação de programas de infraestrutura, incluindo pavimentação, macrodrenagem, saneamento, sistema viário e urbanização, com destaque para os projetos Bairro Maravilha e Morar Carioca.
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