Muito abalados, familiares da menina não quiseram falar sobre o caso com a imprensa - Carlos Elias Junior

Muito abalados, familiares da menina não quiseram falar sobre o caso com a imprensaCarlos Elias Junior

Publicado 10/11/2026 17:13

O corpo da menina de três anos, baleada pela irmã , de cinco, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, foi sepultado sob forte comoção nesta terça-feira (10). O velório teve início às 14h, no Cemitério Jardim da Saudade de Paciência. O enterro aconteceu às 17h30, com a presença de familiares e amigos.

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Abalados com a tragédia, a família da menina O.M.M. não quis falar com a imprensa. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os pais da vítima foram ouvidos, e a arma está apreendida. Outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

O que se sabe sobre o ocorrido

Os pais das crianças dormiam em outro cômodo da casa, em Guaratiba, quando acordaram com o barulho do disparo, na manhã de domingo (8). Ao verificarem o que havia acontecido, encontraram a filha mais nova ferida e a levaram ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste. Apesar do atendimento médico, a menina não resistiu.

A principal linha de investigação é a de que as irmãs brincavam com a arma quando a mais velha efetuou o disparo contra a criança. O armamento pertence ao pai delas.



Segundo a Polícia Civil, ele possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e também foi submetido a exame residuográfico. O procedimento pericial busca identificar vestígios de disparos de arma de fogo, como partículas de pólvora, nas mãos ou no corpo. O resultado não apontou a presença desses resíduos.



A investigação busca esclarecer como a arma ficou ao alcance das crianças e em quais circunstâncias ocorreu o disparo. A ausência de vestígios no exame, por si só, não esclarece a dinâmica do episódio nem encerra a apuração sobre possíveis responsabilidades.



Justiça do Rio adia audiência de PM acusado de matarmenina Eloah

Pela segunda vez, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) adiou a audiência de instrução e julgamento do policial militar André Luiz de Oliveira, acusado de matar Eloah da Silva dos Santos , de 5 anos. A sessão estava prevista para esta segunda-feira (9), mas foi adiada a pedido da defesa do acusado, que solicitou mais tempo para analisar os documentos do processo.

A manobra jurídica já havia sido aplicada em outubro do ano passado. Com a decisão, a audiência foi redesignada para o dia 1º de fevereiro de 2027, às 14h15.



Um inquérito policial-militar concluiu que o tiro que matou a menina Eloah da Silva dos Santos, de 5 anos, em agosto de 2023, partiu da arma do terceiro-sargento da PM André Luiz de Oliveira Muniz. Segundo a investigação, o policial usava um fuzil calibre 5.56, de onde saíram os projéteis que atingiram a criança.



A menina Eloah brincava na casa da família, no Beco do Xavante, no morro do Dendê, quando o disparo a atingiu. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o policial responsável pelo disparo que atingiu a menina foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado.



No mesmo dia em que Eloah foi baleada, a adolescente Beatriz Barcelos Nascimento, de 13 anos, também foi atingida. Ela acabou baleada nas costas quando retornava para casa, após uma aula de dança próximo à comunidade do Dendê.

