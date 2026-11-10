Prisão de Igor de Souza Silva, conhecido como Bruxo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Prisão de Igor de Souza Silva, conhecido como Bruxo Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/11/2026 17:23

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, nesta terça-feira (10), Igor de Souza Silva, conhecido como "Bruxo", apontado como suspeito de ser integrante do braço armado de uma milícia que atua em Santa Cruz, na Zona Oeste.

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Segundo as investigações, ele seria responsável por organizar ataques armados e disputas territoriais contra grupos rivais, além de participar de extorsões contra comerciantes e moradores.



A captura ocorreu no próprio bairro, durante uma operação da especializada. No momento da abordagem, o suspeito utilizava tornozeleira eletrônica. De acordo com a Polícia Civil, ele havia deixado o sistema prisional há apenas 46 dias.



As investigações apontam que o homem atuava no grupo paramilitar liderado pelos criminosos conhecidos como Boi e PL, também chamado de Jorjão. Segundo os agentes, sua função seria coordenar ataques e invasões a comunidades dominadas por grupos rivais, com o objetivo de ampliar o controle territorial da organização criminosa.



O suspeito também é apontado como responsável por ameaçar e extorquir comerciantes e moradores da região, utilizando a violência armada como forma de intimidação.





Suspeito havia sido preso em 2025



Ainda segundo a Polícia Civil, o homem foi preso em maio de 2025 por crimes de organização paramilitar, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele deixou a prisão em 25 de setembro deste ano e, conforme a investigação, voltou a atuar no grupo criminoso.



Durante a operação desta terça-feira, os policiais apreenderam uma pistola, um carregador, um colete tático, fardamento utilizado em disputas territoriais, um rádio comunicador e um telefone celular. O material será encaminhado para perícia. A investigação segue sob responsabilidade da Draco.

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Igor de Souza Silva. O espaço está aberto para manifestações.

Operação Rastreio: Polícia Civil devolve mais de três mil celulares roubados



A Polícia Civil devolveu, nesta terça-feira (10), mais de três mil celulares roubados recuperados no âmbito da Operação Rastreio, que tem o objetivo de combater toda a cadeia criminosa envolvida em roubos, furtos e receptação de telefones. Na capital, a entrega dos aparelhos aconteceu na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio. Já na Baixada Fluminense, no restante da Região Metropolitana e no interior, a devolução ocorre nas delegacias distritais.

As vítimas contempladas nesta fase da operação foram comunicadas por telefone ou WhatsApp pelas delegacias responsáveis. Desde o início da ação, mais de 13,8 mil celulares foram recuperados. Desse número, seis mil aparelhos já voltaram para as mãos de seus verdadeiros donos.

