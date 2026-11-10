Suspeito de matar frentista na zona sudoeste - Divulgação/Disque Denúncia

Suspeito de matar frentista na zona sudoesteDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 10/11/2026 18:14 | Atualizado 10/11/2026 18:14

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O caso aconteceu na tarde de ontem (9), por volta das 15h10, na altura do número 8.020 da via. Na ocasião, Arthur foi encontrado morto com dois ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. O crime foi inicialmente tratado como um possível desdobramento de uma discussão de trânsito.



Arthur estava em uma bicicleta elétrica quando se envolveu em uma colisão com um carro de luxo. O motorista teria freado bruscamente para evitar outro veículo. Após o acidente, o condutor desceu do automóvel e, em seguida, Arthur deixou o local com a bicicleta. O homem teria perseguido o frentista e atirado duas vezes contra ele.



A vítima morreu ainda na via, antes de receber atendimento. Arthur trabalhava em um posto de gasolina nas proximidades do local do crime.



Câmeras ajudaram a identificar suspeito

As imagens de câmeras do sistema Civitas Rio identificaram a placa do veículo e reconstruir parte da movimentação do suspeito antes e depois do homicídio. A equipe também elaborou um relatório técnico com informações sobre o trajeto do automóvel, que foi compartilhado com a Polícia Civil. O carro e uma arma foram apreendidos durante as diligências.



A investigação aponta que Maicon já havia se envolvido em outra ocorrência de discussão no trânsito com ameaça utilizando arma de fogo.



Arthur tinha 30 anos, era casado e morava em Campo Grande, também na Zona Oeste. Além de trabalhar como frentista, fazia entregas por aplicativo nas horas vagas. Ainda não há informações sobre o local e o horário do velório e do enterro.





Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou um cartaz para ajudar a localizar Maicon. Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300-253-1177, pelo WhatsApp (21) 2253-1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia. O anonimato é garantido. A Polícia Civil segue com as diligências para localizar o investigado e esclarecer todos os detalhes do homicídio.



A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Maicon Cosme Pereira de Souza. O espaço segue aberto para manifestações