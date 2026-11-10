1,7 mil favelas passam a contar com CEP no estado do Rio de JaneiroDivulgação/ Agência Brasil
"Ter um CEP significa muito mais do que receber uma correspondência. É dar visibilidade a comunidades inteiras, reconhecer o endereço de milhões de brasileiros e facilitar o acesso a serviços e oportunidades. Conseguimos alcançar a meta nacional com mais de um ano de antecedência e agora vamos avançar para que cada rua, viela e beco também tenha sua identificação própria", afirma o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Com a conclusão da primeira etapa, o programa avançou para a identificação e a codificação individualizada de ruas, vielas e becos. Até setembro, data da atualização mais recente, 31,03% dessa meta havia sido concluída.
Outra frente de atuação prevê ampliar a presença dos Correios nas comunidades, com a instalação de mais dez canais de atendimento em todo o país, completando os 58 previstos. A iniciativa busca aproximar os serviços postais dos moradores, facilitar o acesso e reduzir a necessidade de deslocamento para utilizá-los.
"Integrar esses territórios é garantir direitos, facilitar o acesso às políticas públicas e fortalecer a cidadania. A identificação dos endereços é um passo fundamental, mas queremos avançar ainda mais, aproximando os serviços postais dos moradores e fazendo com que essa inclusão se traduza em benefícios concretos para a população", diz a subsecretária de Governança das Entidades Vinculadas, Lumárya Souza de Sousa.
Internet e sinal de celular devem chegar a 15 localidades rurais do RJ
O projeto também contempla outros 16 estados, além do Rio de Janeiro. A lista inclui Alagoas, Pernambuco, Piauí, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Goiás, Pará, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Distrito Federal.
Entre os locais que poderão receber a infraestrutura estão comunidades quilombolas, aldeias indígenas e agrovilas. A proposta é ampliar o acesso à comunicação em regiões onde a população ainda enfrenta dificuldades para utilizar serviços que dependem de conexão com a internet ou de cobertura de telefonia móvel.
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