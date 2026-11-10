1,7 mil favelas passam a contar com CEP no estado do Rio de Janeiro - Divulgação/ Agência Brasil

1,7 mil favelas passam a contar com CEP no estado do Rio de JaneiroDivulgação/ Agência Brasil

Publicado 10/11/2026 18:37

Mais de 2,1 milhões de moradores de 1.724 favelas e comunidades em 53 municípios do Rio de Janeiro passaram a contar com endereços oficialmente reconhecidos e CEPs . A atualização permite identificar os locais com mais precisão, facilita a entrega de correspondências e encomendas, além de simplificar a realização de cadastros e a contratação de serviços que exigem comprovante de residência.

Leia Mais Rio pede aval da Câmara para contratar R$ 3 bilhões em crédito

A ação faz parte do programa CEP para Todos, desenvolvido pelos ministérios das Comunicações e das Cidades, em parceria com os Correios. A meta, inicialmente prevista para dezembro de 2026, foi alcançada ainda em 2025.



"Ter um CEP significa muito mais do que receber uma correspondência. É dar visibilidade a comunidades inteiras, reconhecer o endereço de milhões de brasileiros e facilitar o acesso a serviços e oportunidades. Conseguimos alcançar a meta nacional com mais de um ano de antecedência e agora vamos avançar para que cada rua, viela e beco também tenha sua identificação própria", afirma o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.



Com a conclusão da primeira etapa, o programa avançou para a identificação e a codificação individualizada de ruas, vielas e becos. Até setembro, data da atualização mais recente, 31,03% dessa meta havia sido concluída.



Outra frente de atuação prevê ampliar a presença dos Correios nas comunidades, com a instalação de mais dez canais de atendimento em todo o país, completando os 58 previstos. A iniciativa busca aproximar os serviços postais dos moradores, facilitar o acesso e reduzir a necessidade de deslocamento para utilizá-los.



"Integrar esses territórios é garantir direitos, facilitar o acesso às políticas públicas e fortalecer a cidadania. A identificação dos endereços é um passo fundamental, mas queremos avançar ainda mais, aproximando os serviços postais dos moradores e fazendo com que essa inclusão se traduza em benefícios concretos para a população", diz a subsecretária de Governança das Entidades Vinculadas, Lumárya Souza de Sousa.

Internet e sinal de celular devem chegar a 15 localidades rurais do RJ

Mais de 7 mil moradores de áreas rurais e comunidades afastadas dos grandes centros do Rio de Janeiro poderão passar a contar com internet e sinal de telefonia móvel . Um edital publicado pelo Ministério das Comunicações prevê a instalação de infraestrutura de telecomunicações em 15 localidades do estado que ainda não possuem cobertura adequada. A iniciativa faz parte de um projeto do Governo Federal para ampliar o acesso à conectividade em regiões que historicamente recebem menos investimentos nesse setor.

A escolha das empresas responsáveis pelas instalações será feita por meio do 5º Leilão Reverso do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), marcado para 8 de dezembro. Ao todo, serão destinados R$ 24 milhões à iniciativa, provenientes de recursos remanescentes do edital do leilão do 4G.



O projeto também contempla outros 16 estados, além do Rio de Janeiro. A lista inclui Alagoas, Pernambuco, Piauí, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Goiás, Pará, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Distrito Federal.



Entre os locais que poderão receber a infraestrutura estão comunidades quilombolas, aldeias indígenas e agrovilas. A proposta é ampliar o acesso à comunicação em regiões onde a população ainda enfrenta dificuldades para utilizar serviços que dependem de conexão com a internet ou de cobertura de telefonia móvel.