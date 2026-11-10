Ação vai até o dia 19 na Estação Jardim Oceânico - Divulgação/RioCardMais

Ação vai até o dia 19 na Estação Jardim OceânicoDivulgação/RioCardMais

Publicado 10/11/2026 18:34 | Atualizado 10/11/2026 18:37

Passageiros que precisam cadastrar o Bilhete Único Intermunicipal (BUI) para ter acesso à Tarifa Social contam com um posto de atendimento presencial na estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. O serviço começou nesta segunda-feira (9) e ficará disponível até 19 de novembro, em dias úteis, das 8h às 17h.





A iniciativa é realizada pela Prodata Mais Mobi, responsável pelo sistema de bilhetagem Riocard Mais, e busca facilitar a habilitação do benefício para os passageiros que têm direito ao desconto. Com a Tarifa Social, o valor da passagem no metrô e no trem fica em R$ 5.



Além do atendimento presencial, o cadastro pode ser feito pela internet, por meio do aplicativo Riocard Mais ou do site



LEIA MAIS: Internet e sinal de celular devem chegar a 15 localidades rurais do RJ A iniciativa é realizada pela Prodata Mais Mobi, responsável pelo sistema de bilhetagem Riocard Mais, e busca facilitar a habilitação do benefício para os passageiros que têm direito ao desconto. Com a Tarifa Social, o valor da passagem no metrô e no trem fica em R$ 5.Além do atendimento presencial, o cadastro pode ser feito pela internet, por meio do aplicativo Riocard Mais ou do site site.riobilheteunico.com.br

Quem tem direito ao benefício

O Bilhete Único Intermunicipal é um benefício social concedido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao CPF do passageiro e habilitado exclusivamente no cartão Riocard Mais. Quem tem direito ao BUI também pode utilizar as tarifas sociais do metrô, dos trens e das barcas, além de contar com o benefício em 23 municípios fluminenses.

Para fazer o cadastro no BUI, além da campanha itinerante, o passageiro também pode se cadastrar no site da Riocard Mais, preencher a declaração de renda e depois selecionar a opção “Deseja habilitar o Bilhete Único Intermunicipal?”. O passo a passo completo pode ser encontrado no site do BUI.



Para garantir o desconto na catraca, o passageiro precisa validar o embarque por biometria facial. Ao aproximar o cartão do equipamento, a orientação é posicionar o rosto de frente para a câmera e aguardar a confirmação do sistema antes de passar pela roleta.



O procedimento é importante para evitar inconsistências na validação e possíveis bloqueios do benefício. As regras de elegibilidade e a documentação necessária estão disponíveis nos canais oficiais do Riocard Mais.





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