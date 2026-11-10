Projeto Mata Maravilha - Reprodução/Prefeitura do Rio

Projeto Mata MaravilhaReprodução/Prefeitura do Rio

Publicado 10/11/2026 20:17 | Atualizado 10/11/2026 21:05

Prefeitura do Rio enviou à Câmara Municipal um projeto de lei complementar que modifica as regras de ocupação da Zona Portuária e abre caminho para a construção de edifícios de até 80 andares e 290 metros de altura na região do antigo Moinho Fluminense, na Gamboa, Região Central da cidade. A proposta está relacionada ao empreendimento Mata Maravilha, que prevê duas torres e uma série de intervenções urbanísticas, turísticas e ambientais.





O Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 134/2026 começou a tramitar na Câmara na segunda-feira (9). A proposta cria a Área de Especial Interesse Turístico Mata Maravilha e altera dispositivos da legislação que regulamenta a Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro, conhecida como Porto Maravilha.



As regras de maior altura estão concentradas nos subsetores A8 e A10, onde poderão ser construídas torres com até 80 pavimentos, desde que sejam apresentados estudos sobre os impactos dos empreendimentos. Entre os aspectos que deverão ser avaliados estão adensamento populacional, trânsito, demanda por transporte público, infraestrutura urbana, ventilação, iluminação, paisagem e patrimônio cultural.



O texto estabelece ainda que as torres nesses dois subsetores poderão ocupar, no máximo, 40% da área dos terrenos. A utilização do limite máximo de altura dependerá da apresentação prévia dos estudos e da análise dos impactos previstos. LEIA MAIS: Criança morta após tiro acidental da irmã é enterrada em Paciência O Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 134/2026 começou a tramitar na Câmara na segunda-feira (9). A proposta cria a Área de Especial Interesse Turístico Mata Maravilha e altera dispositivos da legislação que regulamenta a Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro, conhecida como Porto Maravilha.As regras de maior altura estão concentradas nos subsetores A8 e A10, onde poderão ser construídas torres com até 80 pavimentos, desde que sejam apresentados estudos sobre os impactos dos empreendimentos. Entre os aspectos que deverão ser avaliados estão adensamento populacional, trânsito, demanda por transporte público, infraestrutura urbana, ventilação, iluminação, paisagem e patrimônio cultural.O texto estabelece ainda que as torres nesses dois subsetores poderão ocupar, no máximo, 40% da área dos terrenos. A utilização do limite máximo de altura dependerá da apresentação prévia dos estudos e da análise dos impactos previstos.





Projeto prevê parques, marina e 50 mil árvores

Apresentado em abril de 2025, o Mata Maravilha foi idealizado pela Al Moinho Empreendimentos Imobiliários, parceria entre o empresário Alexandre Allard e a Autonomy Capital. A iniciativa foi selecionada em um chamamento público da Prefeitura, por meio da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar).



O projeto prevê a ocupação de uma área de aproximadamente 223,4 mil metros quadrados no entorno do antigo Moinho Fluminense. Entre as intervenções anunciadas estão duas torres, uma marina na Baía de Guanabara, um lago artificial e o plantio de 50 mil árvores.



Também estão previstos hotéis, empreendimentos residenciais, espaços para convenções e eventos, além de atividades ligadas à gastronomia, educação, cultura e lazer. A proposta apresentada pelos responsáveis inclui áreas de vegetação e recuperação ambiental, com a previsão de reflorestamento urbano utilizando espécies da Mata Atlântica.

Segundo a Prefeitura, a região do Porto Maravilha vai promover suas atividades dentro de seis “biomas”: Gastronomia, com restaurantes, feira e mercado orgânico, em conexão com pequenos produtores locais, Moda, beleza e design, em colaboração com todos os talentos criativos cariocas, com ateliês, espaços de desfiles, entre outros, Cultura e entretenimento, com um centro cultural, residências artísticas, galerias, estúdio de produção de conteúdo, sala imersiva digital, duas salas de concerto, Longevidade, com templo de meditação e a maior sala de movimento da América Latina de frente ao mar, Hospitalidade, com quatro hotéis e residências para 2,5 mil moradores e um Hub Aya, para promover negócios regenerativos



O campus de tecnologia verde, com escritórios, coworking, incubadoras e salas e eventos/convenções, foi pensado para concentrar os maiores talentos digitais do mundo, líderes e visionários dispostos a repensar o planeta. Desenvolvido em parceria com as comunidades, o projeto prevê a criação de uma universidade focada em regeneração. Todos esses espaços são conectados por 7 km de caminhos de areia dentro de uma floresta de mais de 10 hectares e 40 mil árvores e arbustos.

A AI Moinho Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 31.827.460/0001-11) é uma incorporadora que tem como sócios a holding luxemburguesa Al Moinho Holding Sarl, usada para estruturar o capital estrangeiro, e o investidor Robert Charles Gibbins, fundador da gestora americana Autonomy Capital e proprietário original do terreno. O projeto ganha fôlego operacional e criativo com o empresário francês Alexandre Allard, conhecido pela concepção da Cidade Matarazzo, em São Paulo, que atua como parceiro estratégico da iniciativa por meio de suas próprias estruturas empresariais, enquanto a gestão executiva e legal da incorporadora no Brasil fica a cargo dos administradores David Ventoso Ranon, Caroline de Figueiredo Bertoldi Silveira e Fabio Inacio de Carvalho. A empresa é localizada na Rua Sacadura Cabral, na Gamboa.





Investidor deverá pagar R$ 150 milhões em contrapartidas

Um dos pontos previstos no projeto de lei é a criação de uma contrapartida de R$ 150 milhões para os investidores privados envolvidos nos empreendimentos da nova área turística. Segundo o texto, os recursos deverão ser destinados à qualificação do patrimônio histórico e a outros investimentos na região do Porto e em seu entorno.



A proposta permite que parte dos valores seja utilizada na restauração de imóveis protegidos na área da APA-SAGAS, que abrange bairros como Saúde, Gamboa e Santo Cristo. O pagamento deverá ocorrer de forma parcelada, com cronograma que se estende de 2027 a 2035.



Pelo texto, a concessão das licenças para as obras e do habite-se ficará vinculada à quitação das parcelas correspondentes da contrapartida até os respectivos anos de emissão.



A proposta também autoriza o município a utilizar instrumentos como parcerias público-privadas, concessões e sociedades de propósito específico para viabilizar as intervenções. Além disso, permite que o Executivo encaminhe projetos de lei específicos para instituir benefícios fiscais relacionados ao ISS, ao ITBI e ao IBS. Esses incentivos, portanto, não são concedidos automaticamente pelo PLC: dependerão de legislação própria e do cumprimento das exigências tributárias.





Prefeitura cita revitalização e preservação histórica





Na justificativa enviada aos vereadores, o prefeito Eduardo Cavaliere afirma que a criação da Área de Especial Interesse Turístico busca ampliar a atividade turística na região próxima à frente marítima e estimular a ocupação de imóveis preservados, tombados e terrenos que, segundo a administração municipal, permanecem ociosos há anos.



O documento também aponta que a chegada de milhares de novos moradores à região portuária na próxima década exigirá a ampliação de atividades comerciais, serviços, lazer, cultura e turismo.



Entre as intervenções citadas pela Prefeitura estão a requalificação de praças, como a Praça da Harmonia, a criação do Parque do Porto e a transformação de ruas em corredores arborizados, com fachadas comerciais voltadas para os espaços públicos. A justificativa menciona como referência as ramblas de Barcelona, na Espanha.



O prefeito também argumenta que as mudanças na legislação vão atualizar os parâmetros de construção e ocupação do solo, adequando as regras da operação urbana às disposições do Plano Diretor do município, aprovado em 2024.

"A crescente ocupação da região por edifícios residenciais, que trará milhares de novos moradores na próxima década, demanda a ampliação de atividades de comércio, serviços, lazer, cultura e turismo nos bairros que compõem a OUC da Região do Porto. Para atrair essas atividades, faz-se necessária a requalificação de praças, como a Praça da Harmonia, a criação de novo parque - Parque do Porto, e a transformação de ruas atualmente desertas, em corredores arborizados e com fachadas ativas, inspirados nas ramblas barcelonesas.", afirmou Cavaliere





Projeto ainda será analisado pelos vereadores

O PLC nº 134/2026 ainda precisa passar pelas comissões da Câmara Municipal antes de ser levado à votação em plenário. A expectativa é que a proposta possa ser votada ainda em 2026.



