Projeto Mata MaravilhaReprodução/Prefeitura do Rio
O Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 134/2026 começou a tramitar na Câmara na segunda-feira (9). A proposta cria a Área de Especial Interesse Turístico Mata Maravilha e altera dispositivos da legislação que regulamenta a Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro, conhecida como Porto Maravilha.
As regras de maior altura estão concentradas nos subsetores A8 e A10, onde poderão ser construídas torres com até 80 pavimentos, desde que sejam apresentados estudos sobre os impactos dos empreendimentos. Entre os aspectos que deverão ser avaliados estão adensamento populacional, trânsito, demanda por transporte público, infraestrutura urbana, ventilação, iluminação, paisagem e patrimônio cultural.
O texto estabelece ainda que as torres nesses dois subsetores poderão ocupar, no máximo, 40% da área dos terrenos. A utilização do limite máximo de altura dependerá da apresentação prévia dos estudos e da análise dos impactos previstos.
Projeto prevê parques, marina e 50 mil árvores
O projeto prevê a ocupação de uma área de aproximadamente 223,4 mil metros quadrados no entorno do antigo Moinho Fluminense. Entre as intervenções anunciadas estão duas torres, uma marina na Baía de Guanabara, um lago artificial e o plantio de 50 mil árvores.
Também estão previstos hotéis, empreendimentos residenciais, espaços para convenções e eventos, além de atividades ligadas à gastronomia, educação, cultura e lazer. A proposta apresentada pelos responsáveis inclui áreas de vegetação e recuperação ambiental, com a previsão de reflorestamento urbano utilizando espécies da Mata Atlântica.
O campus de tecnologia verde, com escritórios, coworking, incubadoras e salas e eventos/convenções, foi pensado para concentrar os maiores talentos digitais do mundo, líderes e visionários dispostos a repensar o planeta. Desenvolvido em parceria com as comunidades, o projeto prevê a criação de uma universidade focada em regeneração. Todos esses espaços são conectados por 7 km de caminhos de areia dentro de uma floresta de mais de 10 hectares e 40 mil árvores e arbustos.
Investidor deverá pagar R$ 150 milhões em contrapartidas
A proposta permite que parte dos valores seja utilizada na restauração de imóveis protegidos na área da APA-SAGAS, que abrange bairros como Saúde, Gamboa e Santo Cristo. O pagamento deverá ocorrer de forma parcelada, com cronograma que se estende de 2027 a 2035.
Pelo texto, a concessão das licenças para as obras e do habite-se ficará vinculada à quitação das parcelas correspondentes da contrapartida até os respectivos anos de emissão.
A proposta também autoriza o município a utilizar instrumentos como parcerias público-privadas, concessões e sociedades de propósito específico para viabilizar as intervenções. Além disso, permite que o Executivo encaminhe projetos de lei específicos para instituir benefícios fiscais relacionados ao ISS, ao ITBI e ao IBS. Esses incentivos, portanto, não são concedidos automaticamente pelo PLC: dependerão de legislação própria e do cumprimento das exigências tributárias.
Prefeitura cita revitalização e preservação histórica
Na justificativa enviada aos vereadores, o prefeito Eduardo Cavaliere afirma que a criação da Área de Especial Interesse Turístico busca ampliar a atividade turística na região próxima à frente marítima e estimular a ocupação de imóveis preservados, tombados e terrenos que, segundo a administração municipal, permanecem ociosos há anos.
O documento também aponta que a chegada de milhares de novos moradores à região portuária na próxima década exigirá a ampliação de atividades comerciais, serviços, lazer, cultura e turismo.
Entre as intervenções citadas pela Prefeitura estão a requalificação de praças, como a Praça da Harmonia, a criação do Parque do Porto e a transformação de ruas em corredores arborizados, com fachadas comerciais voltadas para os espaços públicos. A justificativa menciona como referência as ramblas de Barcelona, na Espanha.
O prefeito também argumenta que as mudanças na legislação vão atualizar os parâmetros de construção e ocupação do solo, adequando as regras da operação urbana às disposições do Plano Diretor do município, aprovado em 2024.
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