Governador eleito Douglas Ruas (PL) - Carlos Elias Junior/ Arquivo/ Agência O Dia

Governador eleito Douglas Ruas (PL)Carlos Elias Junior/ Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 10/11/2026 20:56

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A declaração foi feita durante um encontro com empresários em um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio. "É inadmissível que o estado do Rio de Janeiro obrigue empresários a sair do Norte Fluminense para vir até o Inea, na capital do Rio de Janeiro, para despachar sobre o licenciamento ambiental de uma atividade que vai gerar emprego e renda para o nosso povo", disse.De acordo com Ruas, para assumir as novas atribuições, as superintendências regionais receberão reforço técnico e profissionais qualificados. A mudança está prevista para o primeiro mês de sua gestão."Vamos reunir todos os órgãos de licenciamento no mesmo balcão. Tudo aquilo que o empresário e o investidor precisam para abrir um novo negócio, conforme a atividade que pretendem exercer", afirmou.O governador eleito voltou a criticar a demora na análise dos pedidos de licenciamento. Segundo ele, há empresários que aguardam mais de seis meses por uma resposta, seja ela de aprovação ou de negativa. Ruas afirmou que pretende iniciar as medidas de desburocratização já no primeiro mês de governo.A proposta faz parte do programa Investe Aqui, que prevê reunir diferentes órgãos estaduais em um único espaço em cada região do estado. O projeto deverá contar com pelo menos um escritório por região. Além do Inea, os espaços terão representantes da AgeRio, da Codin, da Jucerja, da Secretaria estadual de Fazenda e do Corpo de Bombeiros.