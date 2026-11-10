Local onde ficava a chapa furtada da Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro - Reprodução/Polícia Civil

Local onde ficava a chapa furtada da Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro Reprodução/Polícia Civil

Publicado 10/11/2026 21:55 | Atualizado 10/11/2026 22:03

A tentativa de furto de uma estrutura de cobre provocou danos à fachada da Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro do Rio, na madrugada desta terça-feira (10). Um homem foi detido depois de ser surpreendido por um funcionário responsável pela manutenção do templo. Apesar de o material levado ter pouco valor comercial, a recuperação da estrutura pode custar aproximadamente R$ 200 mil à paróquia.

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A ação ocorreu por volta das 4h30, na fachada voltada para a Rua Sete de Setembro. De acordo com informações fornecidas pela igreja, os envolvidos escalaram o prédio e chegaram à cimalha, parte do acabamento arquitetônico que conta com uma proteção de cobre. A estrutura tem a função de impedir que a água da chuva provoque infiltrações e escorra diretamente pela fachada.



Um funcionário flagrou a ação e surpreendeu um dos suspeitos, que acabou conduzido à delegacia. A retirada da peça, fixada à argamassa, danificou aproximadamente 20 metros do acabamento. Uma pequena parte do material foi recuperada, mas não poderá ser reaproveitada.



Em relato à reportagem, a igreja destacou que o prejuízo provocado pelo ataque será muito maior do que o valor do cobre furtado. “O material levado não representa grande valor, mas, para consertar tudo, vai custar muito caro para a paróquia”, informou o gestor das obras, Marcus Paullus Passos.



A administração explicou que a recuperação exigirá uma intervenção mais ampla, já que não é possível fazer apenas um reparo no trecho atingido. “Naquela tipologia de fachada não dá para fazer algo pontual e, pensando na infraestrutura de andaimes necessária, estimo algo em torno de R$ 200 mil”, afirmou o representante da igreja.



Segundo a instituição, foi a primeira vez que o templo sofreu uma ocorrência desse tipo. O caso preocupa também pelo dano causado a um imóvel protegido, cuja conservação exige cuidados específicos por causa de suas características arquitetônicas e históricas. Também há o pedido para o reforço na segurança na região.

"Precisamos que a segurança pública seja mais ostensiva na região. A um ano roubaram toda a calha da Igreja do Monte do Carmo, ao lado da Antiga Sé, quebraram boa parte do telhado. Foi uma destruição.", afirmou Marcus.

Polícia investiga o caso

Em nota, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para conduzir um suspeito de furto de uma estrutura metálica no Centro do Rio. A ocorrência foi encaminhada à 4ª DP (Presidente Vargas).



A Polícia Civil confirmou que o caso foi registrado na unidade e informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos. O templo passou por perícia técnica ainda durante a manhã, conforme informações divulgadas sobre a ocorrência. O órgão não informou se o suspeito permaneceu preso ou se foi liberado.

Mais de 430 anos de história

Com mais de quatro séculos de existência, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé é um dos edifícios religiosos mais importantes do patrimônio histórico do Rio. Localizada na Rua Sete de Setembro, próxima à Praça XV, a construção atual remonta ao século XVIII, mas sua origem é ainda mais antiga.



A história do templo está ligada à chegada dos carmelitas à cidade, por volta de 1590. Na época, os religiosos receberam uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora do Ó, situada na então Rua Direita, atual Rua Primeiro de Março. Ao longo dos anos, foi construído um convento ao lado da capela, dando origem ao conjunto arquitetônico que ainda marca a paisagem da região.



A construção da igreja atual começou em 1761. As obras duraram cerca de 15 anos, e o templo foi consagrado em 22 de julho de 1770. A decoração interna ganhou destaque com os trabalhos de talha dourada em estilo rococó executados a partir de 1785 pelo escultor Inácio Ferreira Pinto, considerado um dos principais artistas do Rio colonial.



A importância da igreja cresceu com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. Por estar próxima ao Paço dos Vice-Reis, atual Paço Imperial, foi escolhida por Dom João VI para funcionar como Capela Real. Mais tarde, também passou a ser a Catedral do Rio de Janeiro, condição que manteve até 1976, quando foi concluída a atual Catedral Metropolitana de São Sebastião.



O templo foi palco de cerimônias marcantes da história brasileira. Em 1816, recebeu a sagração de Dom João VI como rei de Portugal. Também sediou as coroações de Dom Pedro I e Dom Pedro II e o casamento da Princesa Isabel com o Conde d’Eu, em 1864. A igreja ainda recebeu a missa de corpo presente de Dona Maria I.



Outro elemento de relevância histórica está na cripta localizada no subsolo do templo. O espaço recebeu os restos mortais de personalidades importantes, entre elas parte dos restos mortais de Pedro Álvares Cabral, transferidos de Portugal em 1903. Os restos mortais de Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina também permaneceram no local entre 1922 e 1939, antes de serem levados para o Mausoléu Imperial, em Petrópolis.



