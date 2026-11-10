Local onde ficava a chapa furtada da Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro Reprodução/Polícia Civil
Um funcionário flagrou a ação e surpreendeu um dos suspeitos, que acabou conduzido à delegacia. A retirada da peça, fixada à argamassa, danificou aproximadamente 20 metros do acabamento. Uma pequena parte do material foi recuperada, mas não poderá ser reaproveitada.
Em relato à reportagem, a igreja destacou que o prejuízo provocado pelo ataque será muito maior do que o valor do cobre furtado. “O material levado não representa grande valor, mas, para consertar tudo, vai custar muito caro para a paróquia”, informou o gestor das obras, Marcus Paullus Passos.
A administração explicou que a recuperação exigirá uma intervenção mais ampla, já que não é possível fazer apenas um reparo no trecho atingido. “Naquela tipologia de fachada não dá para fazer algo pontual e, pensando na infraestrutura de andaimes necessária, estimo algo em torno de R$ 200 mil”, afirmou o representante da igreja.
Segundo a instituição, foi a primeira vez que o templo sofreu uma ocorrência desse tipo. O caso preocupa também pelo dano causado a um imóvel protegido, cuja conservação exige cuidados específicos por causa de suas características arquitetônicas e históricas. Também há o pedido para o reforço na segurança na região.
Polícia investiga o caso
A Polícia Civil confirmou que o caso foi registrado na unidade e informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos. O templo passou por perícia técnica ainda durante a manhã, conforme informações divulgadas sobre a ocorrência. O órgão não informou se o suspeito permaneceu preso ou se foi liberado.
Mais de 430 anos de história
A história do templo está ligada à chegada dos carmelitas à cidade, por volta de 1590. Na época, os religiosos receberam uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora do Ó, situada na então Rua Direita, atual Rua Primeiro de Março. Ao longo dos anos, foi construído um convento ao lado da capela, dando origem ao conjunto arquitetônico que ainda marca a paisagem da região.
A construção da igreja atual começou em 1761. As obras duraram cerca de 15 anos, e o templo foi consagrado em 22 de julho de 1770. A decoração interna ganhou destaque com os trabalhos de talha dourada em estilo rococó executados a partir de 1785 pelo escultor Inácio Ferreira Pinto, considerado um dos principais artistas do Rio colonial.
A importância da igreja cresceu com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. Por estar próxima ao Paço dos Vice-Reis, atual Paço Imperial, foi escolhida por Dom João VI para funcionar como Capela Real. Mais tarde, também passou a ser a Catedral do Rio de Janeiro, condição que manteve até 1976, quando foi concluída a atual Catedral Metropolitana de São Sebastião.
O templo foi palco de cerimônias marcantes da história brasileira. Em 1816, recebeu a sagração de Dom João VI como rei de Portugal. Também sediou as coroações de Dom Pedro I e Dom Pedro II e o casamento da Princesa Isabel com o Conde d’Eu, em 1864. A igreja ainda recebeu a missa de corpo presente de Dona Maria I.
Outro elemento de relevância histórica está na cripta localizada no subsolo do templo. O espaço recebeu os restos mortais de personalidades importantes, entre elas parte dos restos mortais de Pedro Álvares Cabral, transferidos de Portugal em 1903. Os restos mortais de Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina também permaneceram no local entre 1922 e 1939, antes de serem levados para o Mausoléu Imperial, em Petrópolis.
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