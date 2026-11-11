PM atua no Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré - Pedro Ivo/Arquivo O Dia

PM atua no Parque União e Nova Holanda, no Complexo da MaréPedro Ivo/Arquivo O Dia

Publicado 11/11/2026 06:46 | Atualizado 11/11/2026 18:58

Polícia Militar realizou, na manhã desta terça-feira (11), uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. A ação tinha como objetivo combater o tráfico de drogas e os roubos de cargas e veículos praticados por criminosos do Comando Vermelho (CV) que atuam na região. Na incursão, quatro homens foram presos. Os policiais apreenderam armas, munições, carregadores, rádios transmissores e mais de 105 kg de drogas. Segundo a PM, o material representa um prejuízo estimado em mais de R$ 5 milhões para o tráfico.

A operação também resultou na localização de um depósito utilizado por criminosos para armazenar mercadorias provenientes de roubos de cargas nas principais vias expressas da região.

Na ação, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE) atuaram nas comunidades do Parque União e da Nova Holanda, áreas sob influência da facção.



A operação contou ainda com o apoio de policiais militares do 22º BPM (Maré) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que reforçaram o perímetro de segurança no entorno das comunidades onde atuaram as unidades especializadas da PM.

Impactos

Por conta da ação, a Secretaria Municipal de Educação informou que, na região da Nova Holanda, 13 escolas suspenderam as aulas.





"Diante das operações policiais realizadas nesta manhã no Complexo da Maré, na Zona Norte, e na Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) esclareceu que mantém atividades acadêmicas e administrativas, mas orienta professores a não aplicar provas e avaliações"Diante das operações policiais realizadas nesta manhã no Complexo da Maré, na Zona Norte, e na Gardênia Azul, em Jacarepaguá , na Zona Sudoeste, com registros de confrontos, a Universidade recomenda à comunidade acadêmica atenção redobrada nos deslocamentos e que sejam evitadas áreas com ocorrências de segurança ou bloqueios. A UFRJ orienta os professores a não aplicar provas ou outras atividades avaliativas nesta quarta-feira, a fim de evitar prejuízos acadêmicos aos estudantes com dificuldades para chegar aos campi", disse em comunicado.

Vias expressas fechadas

No fim da manhã, de acordo com a Polícia Militar, pessoas ligadas ao tráfico de drogas tomaram as chaves de dois caminhões que trafegavam pela Avenida Brasil, na altura da estação BRT Rubens Vaz. Além disso, o grupo também usou um caminhão da Comlurb para fechar a Rua Teixeira Ribeiro, na Nova Holanda. Enquanto outros criminosos, atearam fogo em objetos em diferentes pontos da Linha Vermelha.

Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas e atuaram na desobstrução das vias. Os agentes também estão em contato com os motoristas responsáveis pelos veículos para auxiliar na remoção dos veículos. O policiamento segue reforçado na região.

'Rio em disputa': Como funciona uma facção?



Um grupo com divisão de tarefas, escala de plantões, estatuto, conselhos e hierarquia. Parece uma empresa, certo? Pois é assim que o Comando Vermelho , principal facção do Estado do Rio, funciona. A facção, que foi classificada como terrorista pelos Estados Unidos, em maio, possui regras muito bem estabelecidas.

A Polícia Civil já identificou que o CV atua em todo o país com uma rede estruturada, incluindo uma espécie de "conselho nacional". Conforme apuração que gerou a Operação Red Legacy, deflagrada em março, o “presidente” da organização é Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, que está preso na penitenciária federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Apesar de estar encarcerado há mais de 20 anos, ele é apontado como principal líder do grupo, com cargo vitalício, coordenando decisões estratégicas e financeiras.

A corporação afirma, também, que a facção tem uma cadeia de comando federalizada, que opera mesmo com lideranças presas. Investigações destacam que o Comando Vermelho detém um regime próprio de regras - chamado de estatuto - com conselhos deliberativos formados por 13 membros, incluindo presidente, vice-presidente, tesoureiro e porta-voz.

Uma das bases mais importantes da organização, atualmente, é o Complexo da Penha, na Zona Norte, onde ocorreu a operação mais letal da história do país, que terminou com mais de 120 mortos, em outubro de 2025.



Segundo denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o CV possui um organograma com três principais cargos: “líderes”, também identificados como “chefes de guerra”; “gerentes” do tráfico; e “soldados”. Além disso, há funções menores, como “seguranças”, “vapores”, “olheiros” e “radinhos”. Ainda de acordo com o MPRJ, trata-se de uma cadeia de comando rigidamente cumprida, com emissão de ordens e punições severas aos descumpridores.