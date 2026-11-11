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Barricadas são incendiadas em represália à ação da PM na Gardênia Azul
Rio de Janeiro

Barricadas são incendiadas em represália à ação da PM na Gardênia Azul

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam Marcus Vinicius Salviano de Farias Rocha, o 'Gday', apontado como líder do tráfico da região

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Romulo Cunha
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Caminhão da Comlurb foi usado como barricada na Avenida Brasil, altura da Maré
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Criminosos colocaram fogo em objetos para servir como barricadas e bloquear vias da Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio, no início da manhã desta quarta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, a ação foi uma forma de represália à prisão de um homem apontado como liderança do tráfico de drogas da região.
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A PM informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam Marcus Vinicius Salviano de Farias Rocha, o "Gday", durante um patrulhamento no entorno da comunidade. Com o homem, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e uma motocicleta.
Investigações apontam que o suspeito passou a integrar o tráfico de drogas depois de deixar uma milícia que atuava na Zona Sudoeste. Atualmente, a Gardênia é controlada pelo Comando Vermelho (CV) e, segundo apurações do 18º BPM, Marcus coordenava investidas contra grupos rivais, além de participar diretamente das disputas territoriais na região.
Após a prisão, um grupo de pessoas, que a PM afirma possuir ligação com o tráfico de drogas, incendiou objetos nos principais acessos à Gardênia. A Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão teve interdições intermitentes por causa das barricadas.
O Centro de Operações e Resiliência (COR) destacou que houve reflexos no trânsito nos acessos pelas estradas do Gabinal e do Engenho D'água. As melhores opções entre o Anil e a Barra da Tijuca acabaram sendo a Linha Amarela, a Avenida Geremário Dantas e a Estrada de Jacarepaguá.

Policiais atuaram na desobstrução das vias para restabelecer o fluxo de veículos e garantir o direito de ir e vir dos moradores. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e da Guarda Municipal também foram acionadas. 
Os agentes conduziram Marcus Vinicius e encaminharam todo todo o material apreendido à 32ª DP (Taquara). A corporação ressaltou que o policiamento permanece reforçado na região.

Impactos em linhas de ônibus

O Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) informou que 10 linhas sofreram desvios na região da Gardênia Azul, para a segurança de rodoviários e passageiros. São elas:
- 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza);
- 368 (Riocentro x Candelária);
- 829 (Gardênia Azul x Freguesia);
- 861 (Rio das Pedras x Curicica);
- 862 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca);
- 863 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca);
- 880 (Rio das Pedras x Terminal Alvorada);
- 932 (Gardênia Azul x Tanque);
- 987 (Gardênia Azul x Pechincha);
- 961 (Rio das Pedras x Recreio);
Além dos ônibus municipais, também houve impacto em linhas intermunicipais. A Transportes Flores destacou que os coletivos 410T (Barra da Tijuca x São João de Meriti) não passaram pelo ponto da Gardênia Azul, por questões de segurança. Eles seguiram direto pela Linha Amarela, no sentido Baixada Fluminense.
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