Barricadas são incendiadas em represália à ação da PM na Gardênia Azul

Criminosos colocaram fogo em objetos para servir como barricadas e bloquear vias da Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio, no início da manhã desta quarta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar , a ação foi uma forma de represália à prisão de um homem apontado como liderança do tráfico de drogas da região.

A PM informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam Marcus Vinicius Salviano de Farias Rocha, o "Gday", durante um patrulhamento no entorno da comunidade. Com o homem, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e uma motocicleta.

Investigações apontam que o suspeito passou a integrar o tráfico de drogas depois de deixar uma milícia que atuava na Zona Sudoeste. Atualmente, a Gardênia é controlada pelo Comando Vermelho (CV) e, segundo apurações do 18º BPM, Marcus coordenava investidas contra grupos rivais, além de participar diretamente das disputas territoriais na região.

Após a prisão, um grupo de pessoas, que a PM afirma possuir ligação com o tráfico de drogas, incendiou objetos nos principais acessos à Gardênia. A Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão teve interdições intermitentes por causa das barricadas.

O Centro de Operações e Resiliência (COR) destacou que houve reflexos no trânsito nos acessos pelas estradas do Gabinal e do Engenho D'água. As melhores opções entre o Anil e a Barra da Tijuca acabaram sendo a Linha Amarela, a Avenida Geremário Dantas e a Estrada de Jacarepaguá.



Policiais atuaram na desobstrução das vias para restabelecer o fluxo de veículos e garantir o direito de ir e vir dos moradores. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e da Guarda Municipal também foram acionadas.

Os agentes conduziram Marcus Vinicius e encaminharam todo todo o material apreendido à 32ª DP (Taquara). A corporação ressaltou que o policiamento permanece reforçado na região.

Impactos em linhas de ônibus

O Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) informou que 10 linhas sofreram desvios na região da Gardênia Azul, para a segurança de rodoviários e passageiros. São elas:

- 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza);

- 368 (Riocentro x Candelária);

- 829 (Gardênia Azul x Freguesia);

- 861 (Rio das Pedras x Curicica);

- 862 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca);

- 863 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca);

- 880 (Rio das Pedras x Terminal Alvorada);

- 932 (Gardênia Azul x Tanque);

- 987 (Gardênia Azul x Pechincha);

- 961 (Rio das Pedras x Recreio);

Além dos ônibus municipais, também houve impacto em linhas intermunicipais. A Transportes Flores destacou que os coletivos 410T (Barra da Tijuca x São João de Meriti) não passaram pelo ponto da Gardênia Azul, por questões de segurança. Eles seguiram direto pela Linha Amarela, no sentido Baixada Fluminense.

Relatar erro