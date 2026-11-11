Patinetes elétricos compartilhados faziam parte de um projeto experimental da Prefeitura do Rio - Divulgação / Whoosh

Patinetes elétricos compartilhados faziam parte de um projeto experimental da Prefeitura do RioDivulgação / Whoosh

Publicado 11/11/2026 08:08

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), anunciou que os patinetes elétricos compartilhados que circulavam na cidade por meio do Sandbox.Rio deixarão de operar a partir desta quarta-feira (11). Nas redes sociais, ele explicou que o período experimental teve o objetivo de compreender os impactos deste tipo de transporte na mobilidade urbana.

"Decidimos encerrar a fase experimental do serviço, iniciada em 2024, sem prorrogação. Durante esse período, a Prefeitura acompanhou a operação para entender como esses veículos se comportam no dia a dia da cidade. Agora, vamos analisar os dados coletados e avaliar se há condições para uma futura retomada do serviço", escreveu Cavaliere.



A prefeitura também destacou que o cenário da mobilidade passou por mudanças desde o início dos testes, especialmente após a regulamentação nacional do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabeleceu regras para a circulação de veículos elétricos individuais.



Apesar do encerramento do serviço compartilhado, o município afirmou que pretende continuar investindo em alternativas de deslocamento sustentável. Atualmente, o Rio conta com mais de 460 quilômetros de infraestrutura cicloviária, segundo a prefeitura.



Em comunicado, a administração municipal ressaltou, no entanto, que a ampliação das opções de mobilidade precisa ser acompanhada de medidas que garantam a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas. A prefeitura acrescentou que esse equilíbrio deverá orientar as próximas decisões sobre o tema.



Em nota enviada ao O DIA, a Prefeitura do Rio informou que fará uma análise abrangente dos dados coletados durante a operação, incluindo informações sobre o perfil e o comportamento dos usuários, o volume de viagens, a velocidade média, as distâncias percorridas e os principais trajetos utilizados.

"O objetivo é utilizar esse conhecimento para avaliar e planejar a melhor forma de incorporar a micromobilidade à dinâmica da cidade, considerando não apenas as necessidades dos usuários, mas também a segurança dos pedestres, a organização do espaço público e os impactos no trânsito. A experiência permitiu reunir informações importantes para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes, que conciliem inovação, mobilidade, segurança e convivência harmoniosa entre os diferentes meios de deslocamento. A partir dessa avaliação, a Prefeitura poderá analisar a viabilidade e a conveniência de uma futura retomada do serviço", destacou.

Não foi informado um prazo para uma possível volta dos patinetes à cidade.

Decisão divide opiniões entre os cariocas

Nos comentários da publicação, os cariocas se dividiram entre comemorar e lamentar o fim do serviço.

"A quantidade de acidentes graves que eu já presenciei com esses patinetes é sacanagem, prefeito. Muito risco para pouco retorno. Melhor expandir a oferta de aluguel de bicicletas para outras marcas que queiram participar desse movimento sustentável pela cidade", escreveu um dos internautas.

"E como estão as ciclovias nas zonas Norte e Oeste? O post sequer menciona outras áreas da cidade além da Zona Sul e do Centro. Bicicleta não é só lazer e contemplação, mas também um meio de transporte", disse um seguidor.

"Os patinetes são muito úteis para a micromobilidade! Cidades inteligentes estão intensificando não apenas o uso de patinetes, mas também de bicicletas elétricas compartilhadas, triciclos e até cadeiras de rodas", pontua um usuário.

Empresa se pronuncia

A Whoosh, empresa responsável pelas patinetes elétricas amarelas, se pronunciou por meio de nota oficial ao jornal O DIA:

"Ao longo de dois anos de operação no Rio de Janeiro, mais de 1 milhão de pessoas utilizaram as patinetes compartilhadas da Whoosh. Nesse período, foram realizadas mais de 4 milhões de viagens, com 3 mil patinetes em circulação e 9,8 milhões de quilômetros percorridos. Os resultados demonstram o impacto positivo da micromobilidade na cidade, tanto para ampliar as alternativas de deslocamento quanto para contribuir com a redução das emissões de poluentes. No Rio, a operação já contabiliza 477 toneladas de CO₂ evitadas", afirmou.

A empresa também frisou a importância da micromobilidade elétrica.

"A micromobilidade elétrica é uma tendência mundial e tem um papel cada vez mais importante na construção de cidades eficientes e sustentáveis. As patinetes compartilhadas contribuem para os deslocamentos de curta distância, facilitam a integração com outros meios de transporte e oferecem alternativas para reduzir a dependência de veículos a combustão."

Segundo a Whoosh, a operação gera mais de 100 oportunidades de trabalho, ligadas à estrutura necessária para manter o serviço em funcionamento, com profissionais dedicados à organização, manutenção e reposicionamento das patinetes, além do monitoramento contínuo da frota.



"A empresa acredita no potencial da micromobilidade para o Rio de Janeiro e está preparada para trabalhar em conjunto com o poder público na consolidação desse modelo de transporte", concluiu.