Motorista foi preso pela PF e PRFPolícia Federal no Rio de Janeiro / Divulgação
A abordagem ocorreu no posto da PRF, após agentes receberem informações de inteligência da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da PF. Durante a fiscalização, os policiais encontraram os entorpecentes na cabine do caminhão, escondidos também em um compartimento utilizado para guardar mantimentos e ferramentas.
De acordo com as investigações iniciais, a carga havia saído de São Paulo e tinha como destino comunidades dominadas pela maior facção criminosa em atuação na cidade do Rio de Janeiro.
O motorista e as drogas foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Após os procedimentos, o homem será levado ao sistema prisional e responderá por tráfico interestadual de drogas.
A ação é um desdobramento da Missão Redentor II, realizada no âmbito da ADPF 635. A iniciativa busca integrar forças federais de segurança no combate ao tráfico de drogas, com foco na descapitalização de organizações criminosas e no bloqueio de rotas logísticas utilizadas para o transporte de entorpecentes e armamentos.
Polícia investiga morte de turista baleado na Via Dutra
O caso aconteceu no sábado (31). Daniel havia viajado para o Rio junto com dois amigos. De acordo com familiares, quando o carro do professor transitava por Nova Iguaçu, um outro automóvel piscou o farol pedindo passagem.
Ainda segundo a família, o motorista do veículo da vítima saiu do caminho e o segundo automóvel foi para a frente de um caminhão de carga, o obrigando a reduzir a velocidade.
Com a redução, o piloto do carro de Daniel ultrapassou os outros dois veículos. Logo depois, os criminosos, que estariam no automóvel que fechou o caminhão, teriam emparelhado com o carro dos turistas e atirado quatro vezes. Um dos disparos acertou o professor na região da axila direita. Parentes afirmaram que ele estava dormindo durante a ocorrência.
Daniel chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas, conforme informado pela prefeitura da cidade, deu entrada já sem vida na unidade. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município.
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, a perícia já foi feita e outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.
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