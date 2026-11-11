Motorista foi preso pela PF e PRFPolícia Federal no Rio de Janeiro / Divulgação

A
Alexia Gomes
Um caminhoneiro foi preso em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (11), após ser flagrado transportando cerca de 195 quilos de pasta base de cocaína e 125 quilos de maconha na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, na Baixada Fluminense. A apreensão foi realizada em uma ação conjunta da Polícia Federal (PF) com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
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A abordagem ocorreu no posto da PRF, após agentes receberem informações de inteligência da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da PF. Durante a fiscalização, os policiais encontraram os entorpecentes na cabine do caminhão, escondidos também em um compartimento utilizado para guardar mantimentos e ferramentas.
Motorista e as drogas foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio - Polícia Federal no Rio de Janeiro / Divulgação
Motorista e as drogas foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no RioPolícia Federal no Rio de Janeiro / Divulgação


De acordo com as investigações iniciais, a carga havia saído de São Paulo e tinha como destino comunidades dominadas pela maior facção criminosa em atuação na cidade do Rio de Janeiro.

O motorista e as drogas foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Após os procedimentos, o homem será levado ao sistema prisional e responderá por tráfico interestadual de drogas.

A ação é um desdobramento da Missão Redentor II, realizada no âmbito da ADPF 635. A iniciativa busca integrar forças federais de segurança no combate ao tráfico de drogas, com foco na descapitalização de organizações criminosas e no bloqueio de rotas logísticas utilizadas para o transporte de entorpecentes e armamentos.

Polícia investiga morte de turista baleado na Via Dutra

A Polícia Civil investiga a morte de um turista paulista, que foi baleado no interior de um veículo, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O professor de matemática Daniel Oliveira de Andrade, de 27 anos, estaria dormindo quando criminosos atiraram.

O caso aconteceu no sábado (31). Daniel havia viajado para o Rio junto com dois amigos. De acordo com familiares, quando o carro do professor transitava por Nova Iguaçu, um outro automóvel piscou o farol pedindo passagem.

Ainda segundo a família, o motorista do veículo da vítima saiu do caminho e o segundo automóvel foi para a frente de um caminhão de carga, o obrigando a reduzir a velocidade.

Com a redução, o piloto do carro de Daniel ultrapassou os outros dois veículos. Logo depois, os criminosos, que estariam no automóvel que fechou o caminhão, teriam emparelhado com o carro dos turistas e atirado quatro vezes. Um dos disparos acertou o professor na região da axila direita. Parentes afirmaram que ele estava dormindo durante a ocorrência.

Daniel chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas, conforme informado pela prefeitura da cidade, deu entrada já sem vida na unidade. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, a perícia já foi feita e outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.
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