Motorista foi preso pela PF e PRF - Polícia Federal no Rio de Janeiro / Divulgação

Motorista foi preso pela PF e PRFPolícia Federal no Rio de Janeiro / Divulgação

Publicado 11/11/2026 09:32

Motorista e as drogas foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Polícia Federal no Rio de Janeiro / Divulgação

De acordo com as investigações iniciais, a carga havia saído de São Paulo e tinha como destino comunidades dominadas pela maior facção criminosa em atuação na cidade do Rio de Janeiro.O motorista e as drogas foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Após os procedimentos, o homem será levado ao sistema prisional e responderá por tráfico interestadual de drogas.A ação é um desdobramento da Missão Redentor II, realizada no âmbito da ADPF 635. A iniciativa busca integrar forças federais de segurança no combate ao tráfico de drogas, com foco na descapitalização de organizações criminosas e no bloqueio de rotas logísticas utilizadas para o transporte de entorpecentes e armamentos.