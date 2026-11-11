Jovem morreu ao encostar no gradil da quadra no bairro Bonfim, em Japeri - Reprodução / Google Street View

Jovem morreu ao encostar no gradil da quadra no bairro Bonfim, em JaperiReprodução / Google Street View

Publicado 11/11/2026 11:06

A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 15 anos que sofreu uma descarga elétrica em uma quadra de esportes no bairro Bonfim, em Japeri, Baixada Fluminense . Segundo a corporação, uma perícia foi realizada no local. Além disso, outras medidas estão sendo tomadas para apurar as circunstâncias do caso, que está a cargo da 63ª DP (Japeri).

O jovem foi eletrocutado após encostar nas grades do campo e chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal de Japeri, mas não resistiu. Em nota, a prefeitura de Japeri afirmou que segundo informações preliminares, "as fortes chuvas e os ventos registrados no último fim de semana podem ter provocado o deslocamento de parte das chapas do gradil, que teriam entrado em contato com a rede elétrica". O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (9).

A administração municipal também destacou que tomou providências emergenciais assim que tomou conhecimento do caso, como o isolamento e a interdição do espaço, além de acionar a Light para avaliação das instalações elétricas.

A concessionária de energia esclareceu, em comunicado, que equipes da companhia estiveram no local para vistoria e verificaram que a rede elétrica, instalada no local antes da construção da quadra, estava "dentro dos padrões técnicos". "Os profissionais também identificaram a presença de ligações clandestinas", afirmou a Light.

O local permanecerá interditado até que sejam realizadas as avaliações técnicas e garantidas as condições de segurança.

Chuva forte no Estado do Rio

As chuvas que atingiram a Baixada Fluminense no último fim de semana causaram estragos em diferentes cidades.

Em Belford Roxo, houve registros de queda de árvores, telhados e ventania que deixaram fiações espalhadas pelo chão. De acordo com as informações das Secretarias de Serviços Públicos e de Conservação, ruas de diversos bairros como Shangrilá, Xavantes, Parque Fluminense e Lote XV, foram limpas com remoção de árvores, folhas e fios de energia elétrica, além da melhoria de toda a Avenida Joaquim da Costa Lima.

Já a capital do Estado entrou no estágio 2 na tarde do último sábado (7) devido ao temporal com raios e rajadas de ventos fortes. O mau tempo deixou ruas alagadas e provocou mais transtornos.

A chuva surpreendeu os cariocas no Centro de Campo Grande, na Zona Oeste, que se abrigaram embaixo de marquises e em estabelecimentos. Poças d'água de formaram na beira da Rua Augusto de Vasconcelos, atrás do calçadão, localizado na Coronel Agostinho.

Nas redes sociais, moradores de Cosmos e outros bairros da mesma região também falaram sobre o temporal. "Aqui em Inhoaíba está muito escuro e a chuva parece um dilúvio", comentou uma mulher. "Em Campo Grande também. [Em] questão de segundos eu estava no quintal, quando olhei, já estava tudo escuro", disse outra pessoa. "Aqui em Santa Cruz [está] chovendo e sem luz", relatou mais alguém. "Incrível esse nosso tempo! Aqui já está noite", afirmou.