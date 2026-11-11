Familiares de Isaque Caldas Rodrigues Soares estiveram no IML do Centro para a liberação do corpo - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Familiares de Isaque Caldas Rodrigues Soares estiveram no IML do Centro para a liberação do corpoCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 11/11/2026 11:19

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de um homem na Rua Mogiqui, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio . Identificado como Isaque Caldas Rodrigues Soares, 27 anos, o jovem foi encontrado nesta terça-feira (10), próximo à linha férrea, com marcas de tiros. Os agentes trabalham para apurar a circunstância do crime.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Isaque caído na rua já sem vida. Nas imagens, é possível observar que os pertences do jovem não foram levados pelos autores dos disparos.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para verificar a ocorrência de homicídio. No local, constataram o corpo de Isaque. A corporação informou que os policiais preservaram o lugar para a perícia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Isaque caído na rua já sem vida. Nas imagens, é possível observar que os pertences do jovem não foram levados pelos autores dos disparos.De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para verificar a ocorrência de homicídio. No local, constataram o corpo de Isaque. A corporação informou que os policiais preservaram o lugar para a perícia.

Uma equipe do O DIA esteve no IML do Centro do Rio, na manhã desta quarta-feira (11), e conversou com um familiar e um amigo da vítima, que preferiram não se identificar.

Isaque, que era segurança de um mercado, estava com o uniforme do trabalho no momento do crime. Segundo o familiar, um homem abordou o jovem com um "psiu" e atirou na sequência, sem dar tempo de qualquer tipo de reação.





Nas redes sociais, amigos e colegas de trabalho lamentaram a morte de Isaque e afirmaram se tratar de um rapaz trabalhador, apegado à família e cristão.



"O Isaque era um menino do bem, trabalhador, estudante, cristão, filho amoroso. Ele só queria trabalhar, estudar e dar uma vida melhor pra família dele. Ele sonhava viver bem com a mulher dele, longe de toda essa violência. O Isaque não era traficante. O Isaque era sonho, era fé, era futuro. E tiraram tudo dele", escreveu um perfil.



"É difícil acreditar que você se foi dessa maneira, Isaque. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e vou guardar com carinho nossas brincadeiras e seu jeito único de ser. Você era uma figura, um cara puro e de coração bom! Cheio de sonhos, falava com tanto amor sobre sua mulher e sobre o sonho de construir uma família com ela. É revoltante ver uma vida tão cheia de planos ser interrompida dessa forma", disse outro.



Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.



Costa Barros é palco de uma constante Um amigo de infância afirmou que Isaque era um rapaz super tranquilo, que quase não saía na rua. Segundo o relato, a vítima apenas ia para o trabalho e para a igreja. "A gente nunca imagina que essas coisas podem acontecer com a gente", lamentou.Nas redes sociais, amigos e colegas de trabalho lamentaram a morte de Isaque e afirmaram se tratar de um rapaz trabalhador, apegado à família e cristão."O Isaque era um menino do bem, trabalhador, estudante, cristão, filho amoroso. Ele só queria trabalhar, estudar e dar uma vida melhor pra família dele. Ele sonhava viver bem com a mulher dele, longe de toda essa violência. O Isaque não era traficante. O Isaque era sonho, era fé, era futuro. E tiraram tudo dele", escreveu um perfil."É difícil acreditar que você se foi dessa maneira, Isaque. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e vou guardar com carinho nossas brincadeiras e seu jeito único de ser. Você era uma figura, um cara puro e de coração bom! Cheio de sonhos, falava com tanto amor sobre sua mulher e sobre o sonho de construir uma família com ela. É revoltante ver uma vida tão cheia de planos ser interrompida dessa forma", disse outro.Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.Costa Barros é palco de uma constante disputa territorial entre facções criminosas . Dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), o local frequentemente é invadido por integrantes do Comando Vermelho (CV), que controla o Complexo do Chapadão, que faz divisa com o bairro.

O familiar de Isaque que conversou com O DIA, inclusive, afirmou que irá pedir transferência no trabalho para outro bairro, já que trabalha no Complexo do Chapadão e tem medo de continuar trabalhando na área da facção rival.



Um relatório reservado do setor de inteligência da Polícia Militar aponta que o Comando Vermelho está presente em 70 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Segundo o levantamento, apenas 15 municípios não têm domínio consolidado de facções criminosas ou milícias.



Dos 1.648 locais mapeados, 1.036 (62,8%) são controlados pelo CV, 340 (20,6%) pelo TCP, 229 (13,9%) por milícias e 43 (2,6%) pelos Amigos dos Amigos (ADA). Ainda de acordo com a Polícia Militar, esses números mudam cotidianamente devido aos confrontos entre grupos criminosos pela conquista de territórios no estado.

Origem do Terceiro Comando Puro (TCP)

O Terceiro Comando Puro (TCP) é uma organização criminosa do Rio de Janeiro que surgiu no início dos anos 2000, a partir de uma divisão do antigo Terceiro Comando, que atuou no estado nas décadas de 1980 e 1990. A facção é apontada como a segunda maior do Rio de Janeiro e a terceira do Brasil, atrás apenas do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV), seu principal rival.



A origem do TCP está relacionada a uma série de conflitos entre grupos criminosos. Em 1998, o Terceiro Comando se aliou aos Amigos dos Amigos (ADA), mas a parceria chegou ao fim em 2002, após uma rebelião no presídio de Bangu I, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o traficante Fernandinho Beira-Mar liderou uma revolta que resultou na morte de rivais, entre eles Uê, uma das lideranças da aliança entre os dois grupos.



Após o episódio, a relação entre o Terceiro Comando e o ADA se rompeu definitivamente. Parte dos integrantes do antigo grupo passou a integrar o TCP, enquanto outros se juntaram ao ADA. A letra “P”, de “Puro”, foi acrescentada à sigla para diferenciar a nova organização dos demais grupos.



Ao longo dos anos, o TCP ampliou sua presença em diferentes regiões do Rio de Janeiro. Parte de suas lideranças está associada ao chamado Complexo de Israel, conjunto de comunidades da Zona Norte da capital fluminense, que inclui Parada de Lucas, Cidade Alta, Vigário Geral, Pica-Pau e Cinco Bocas. A região é associada à atuação do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão.



Uma das características atribuídas à facção é a estrutura descentralizada. Nesse modelo, os responsáveis pelo controle de cada comunidade têm autonomia para administrar seus territórios, sem depender diretamente de uma liderança central para todas as decisões.



Além do Rio de Janeiro, o TCP também aparece em investigações sobre a atuação de grupos criminosos em outros estados, como Ceará, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Amapá, Acre, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Em algumas dessas regiões, a facção disputa espaço com o Comando Vermelho e outros grupos criminosos.

Origem do Comando Vermelho (CV)

O Comando Vermelho descende da Falange Vermelha, surgiu no fim da década de 1970, a partir da convivência entre presos comuns e políticos no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.



Na época, o presídio, conhecido como “Caldeirão do Diabo”, era marcado por condições precárias, violência e relatos de tortura e mortes. Durante a ditadura militar, presos políticos integrantes de organizações armadas passaram a ser encarcerados junto com criminosos comuns, principalmente após o roubo a bancos ser enquadrado como crime contra a segurança nacional.



Os dois grupos passaram, então, a dividir as mesmas celas. Muitos dos presos comuns, em sua maioria envolvidos em assaltos a bancos, tinham pouca ou nenhuma educação formal e desconheciam seus direitos. Por meio da convivência com os presos políticos, passaram a ter contato com informações sobre direitos, organização e formas de reivindicação. Os presos políticos também atuavam na intermediação de negociações por melhores condições dentro do sistema penitenciário.



Uma das primeiras medidas da organização foi criar um “caixa comum”, formado com parte do dinheiro obtido por integrantes que estavam em liberdade por meio de atividades criminosas. A contribuição ficou conhecida como “dízimo”. O dinheiro era usado para financiar tentativas de fuga e também para ajudar a melhorar as condições dentro do presídio. Nesse período, os integrantes da organização perceberam que crimes como assaltos a bancos, roubos de carros e outros furtos não geravam tantos recursos quanto o tráfico de drogas. A partir daí, a venda de entorpecentes passou a ganhar espaço como uma das principais fontes de renda da organização.



Em 1979, com a Lei da Anistia, os presos políticos foram libertados, enquanto os presos comuns permaneceram na cadeia. Sem a presença dos antigos colegas de cela, a mobilização por melhores condições dentro da prisão perdeu a força.



Os integrantes da Falange Vermelha passaram a adotar novas formas de organização. A partir de 1980, uma série de fugas foi registrada no presídio. Mais de cem detentos conseguiram escapar.



Com o dinheiro dos assaltos a bancos, a organização também passou a investir no tráfico de drogas, principalmente na venda de cocaína. Na década de 1980, a Colômbia se consolidou como um dos principais produtores da droga, enquanto o Rio de Janeiro passou a fazer parte de novas rotas de distribuição.



A atuação no tráfico aumentou o poder financeiro da facção e contribuiu para sua expansão. Com o passar dos anos, o Comando Vermelho passou a disputar e controlar territórios não apenas no Rio de Janeiro, mas também em outros estados brasileiros.



Atualmente, além do tráfico de drogas, o Comando Vermelho lucra com o domínio territorial e a exploração de outras atividades ilícitas. Entre elas estão a cobrança de taxas de proteção e de valores pelo acesso à internet, muitas vezes por meio de serviços próprios instalados nas comunidades. A facção também pode impor cobranças pelo fornecimento de serviços básicos, como água e energia elétrica, entre outras atividades.

*Colaboração: Carlos Elias Junior