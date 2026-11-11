Árvore cai na Rua Comandante Rubens Silva, em JacarepaguáMarco Moreira / Agência O Dia
O DIA esteve no local e constatou que passageiros chegaram a desembarcar dos ônibus e seguir a pé para conseguir chegar aos seus destinos. Com a via completamente interditada, motoristas também enfrentam lentidão nas ruas do entorno.
De acordo com a última atualização do Centro de Operações Rio (COR), o trânsito está sendo desviado para a Estrada do Bananal. A Rua Comandante Rubens Silva permanece interditada na altura de um supermercado. Há reflexos na Rua Tirol, na altura da Estrada de Jacarepaguá, e na Estrada do Gabinal.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 5h20, mas que a ocorrência está sob responsabilidade da Light. A concessionária informou que equipes já estão atuando no local. Segundo a empresa, a previsão é que o serviço seja normalizado é até 14h. A Comlurb também participa dos serviços de remoção.
Moradores recebem obras de urbanização e lazer em Jacarepaguá
No Residencial Independência, formado por 46 blocos, a Prefeitura do Rio realizou serviços de recuperação e conservação das estruturas, além da reforma e revitalização de espaços destinados ao esporte, lazer e convivência dos moradores. O projeto, que integra o programa Conjunto Maravilha, foi desenvolvido pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe) e executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, com investimento de R$ 11,5 milhões.
Nos blocos, foram realizados serviços de recuperação dos revestimentos e dos telhados, além da pintura das fachadas e da impermeabilização das calhas de águas pluviais. As caixas-d'água passaram por recuperação estrutural, limpeza e impermeabilização. Portões, gradis e muros também receberam serviços de recuperação e pintura.
As áreas comuns também foram contempladas. O parque infantil foi revitalizado, a quadra poliesportiva passou por reforma e a Academia da Terceira Idade (ATI) foi recuperada. O salão de festas recebeu melhorias, enquanto a cisterna passou por recuperação estrutural, limpeza e impermeabilização. Os serviços incluíram ainda a requalificação das calçadas internas.
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