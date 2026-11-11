Pais foram autuados em flagrante pela prática dos crimes de maus-tratos e tortura - Divulgação / PCERJ

Pais foram autuados em flagrante pela prática dos crimes de maus-tratos e torturaDivulgação / PCERJ

Publicado 11/11/2026 13:58

Um casal foi preso, nesta terça-feira (10), após agredir brutalmente e manter o próprio filho , de 10 anos, em cárcere privado por 14 dias. Agentes da 21ª DP (Bonsucesso) localizaram o homem em casa, no interior da comunidade de Manguinhos, e a mulher em seu local de trabalho, na Tijuca, ambos na Zona Norte do Rio.





De acordo com a Polícia Civil, o menino foi levado à UPA de Manguinhos após ir à escola com ferimentos no rosto e uma fratura no braço, na última segunda-feira (9). Na ocasião, a professora percebeu que a criança se queixava de dores e constatou a gravidade das lesões ao pedir que ele levantasse a camisa. Ao ser questionado sobre a origem dos ferimentos, a criança relatou que foi agredida pelo pai e que a mãe tinha conhecimento da violência.



Os agentes foram acionados e encaminharam o menino para exame de corpo de delito. O laudo apontou sinais de agressões físicas repetidas e graves. Foram identificados inchaços e manchas roxas nos dois lados da testa, além de sangramentos nos olhos. Também havia inchaço na base do nariz e ferimentos superficiais, alguns já em processo de cicatrização, no queixo e na parte da frente do pescoço. O médico também identificou infestação de piolhos no couro cabeludo.



Na região do tronco, foram encontradas três manchas roxas no peito e cerca de oito manchas entre as costas e a região dos ombros. Algumas apresentavam ferimentos superficiais de até seis centímetros. Também foram observadas manchas roxas na região da coluna e na parte inferior esquerda das costas.



Nos braços, havia uma mancha roxa na parte de trás do braço direito. O antebraço esquerdo estava imobilizado com gesso.



Nas pernas, o exame identificou várias manchas escuras decorrentes de cicatrizes, manchas roxas no joelho esquerdo e na perna direita, além de um ferimento superficial na parte superior da perna direita que ainda estava cicatrizando. Leia mais! Criança morta após tiro acidental da irmã é enterrada em Paciência De acordo com a Polícia Civil, o menino foi levado à UPA de Manguinhos após ir à escola com ferimentos no rosto e uma fratura no braço, na última segunda-feira (9). Na ocasião, a professora percebeu que a criança se queixava de dores e constatou a gravidade das lesões ao pedir que ele levantasse a camisa. Ao ser questionado sobre a origem dos ferimentos, a criança relatou que foi agredida pelo pai e que a mãe tinha conhecimento da violência.Os agentes foram acionados e encaminharam o menino para exame de corpo de delito. O laudo apontou sinais de agressões físicas repetidas e graves. Foram identificados inchaços e manchas roxas nos dois lados da testa, além de sangramentos nos olhos. Também havia inchaço na base do nariz e ferimentos superficiais, alguns já em processo de cicatrização, no queixo e na parte da frente do pescoço. O médico também identificou infestação de piolhos no couro cabeludo.Na região do tronco, foram encontradas três manchas roxas no peito e cerca de oito manchas entre as costas e a região dos ombros. Algumas apresentavam ferimentos superficiais de até seis centímetros. Também foram observadas manchas roxas na região da coluna e na parte inferior esquerda das costas.Nos braços, havia uma mancha roxa na parte de trás do braço direito. O antebraço esquerdo estava imobilizado com gesso.Nas pernas, o exame identificou várias manchas escuras decorrentes de cicatrizes, manchas roxas no joelho esquerdo e na perna direita, além de um ferimento superficial na parte superior da perna direita que ainda estava cicatrizando.

A análise complementar dos documentos médicos confirmou uma fratura na ulna, osso do antebraço, esquerda. O exame apontou que o osso já apresentava sinais de recuperação, com formação de tecido ósseo na região fraturada.



Os peritos consideraram que a quantidade de ferimentos, a distribuição pelo corpo e os diferentes estágios de cicatrização, somados à fratura, são compatíveis com um histórico de agressões físicas repetidas.

O pai da criança foi localizado no interior da comunidade Manguinhos, na casa em que vivia com a mulher e a criança. O imóvel, que tem aproximadamente 10 metros quadrados, estava sujo e desarrumado. Os agentes encontraram o homem tranquilo, enquanto tomava cerveja.



Após serem localizados, os dois confessaram ter mantido o filho preso na casa por 14 dias, sem qualquer tipo de contato com o mundo externo ou outras pessoas senão eles. Depois desse período é que mandaram o menino para a escola. Ao serem questionados sobre as lesões, os pais disseram que não havia necessidade de levar a criança ao hospital, pois já estavam dando anti-inflamatório para dor.



Os dois foram autuados em flagrante pela prática dos crimes de maus-tratos e tortura praticados contra a própria criança. O Conselho Tutelar e a rede de proteção à criança e ao adolescente foram comunicados e a vítima encaminhada ao acolhimento institucional.

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