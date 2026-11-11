Pais foram autuados em flagrante pela prática dos crimes de maus-tratos e torturaDivulgação / PCERJ
De acordo com a Polícia Civil, o menino foi levado à UPA de Manguinhos após ir à escola com ferimentos no rosto e uma fratura no braço, na última segunda-feira (9). Na ocasião, a professora percebeu que a criança se queixava de dores e constatou a gravidade das lesões ao pedir que ele levantasse a camisa. Ao ser questionado sobre a origem dos ferimentos, a criança relatou que foi agredida pelo pai e que a mãe tinha conhecimento da violência.
Os agentes foram acionados e encaminharam o menino para exame de corpo de delito. O laudo apontou sinais de agressões físicas repetidas e graves. Foram identificados inchaços e manchas roxas nos dois lados da testa, além de sangramentos nos olhos. Também havia inchaço na base do nariz e ferimentos superficiais, alguns já em processo de cicatrização, no queixo e na parte da frente do pescoço. O médico também identificou infestação de piolhos no couro cabeludo.
Na região do tronco, foram encontradas três manchas roxas no peito e cerca de oito manchas entre as costas e a região dos ombros. Algumas apresentavam ferimentos superficiais de até seis centímetros. Também foram observadas manchas roxas na região da coluna e na parte inferior esquerda das costas.
Nos braços, havia uma mancha roxa na parte de trás do braço direito. O antebraço esquerdo estava imobilizado com gesso.
Nas pernas, o exame identificou várias manchas escuras decorrentes de cicatrizes, manchas roxas no joelho esquerdo e na perna direita, além de um ferimento superficial na parte superior da perna direita que ainda estava cicatrizando.
Os peritos consideraram que a quantidade de ferimentos, a distribuição pelo corpo e os diferentes estágios de cicatrização, somados à fratura, são compatíveis com um histórico de agressões físicas repetidas.
Após serem localizados, os dois confessaram ter mantido o filho preso na casa por 14 dias, sem qualquer tipo de contato com o mundo externo ou outras pessoas senão eles. Depois desse período é que mandaram o menino para a escola. Ao serem questionados sobre as lesões, os pais disseram que não havia necessidade de levar a criança ao hospital, pois já estavam dando anti-inflamatório para dor.
Os dois foram autuados em flagrante pela prática dos crimes de maus-tratos e tortura praticados contra a própria criança. O Conselho Tutelar e a rede de proteção à criança e ao adolescente foram comunicados e a vítima encaminhada ao acolhimento institucional.
Polícia prende homem que observava vizinhas por buraco de muro
De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início quando uma das vítimas foi à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu. Na sede policial, ela relatou que Diego a perseguia há quase dois anos e flagrou ele olhando através de um buraco no muro.
A vítima avisou ao marido, que viu Diego observando e o confrontou, dizendo: “Estou te vendo”, segundo o depoimento, o suspeito teria respondido “Eu também estou te vendo, inclusive estou de olho na sua esposa e na [outra vítima]”.
Os dois então iniciaram uma discussão e Diego teria afirmado que estupraria as duas mulheres assim que tivesse oportunidade. De acordo com o relato, durante a briga ele repetia “que ia c*mer mesmo, de qualquer jeito”.
“Como não era a primeira vez, ela chamou o marido para confrontar esse homem. E a resposta dele foi que ia sim estuprar a mulher dele e também a outra vizinha. Essas mulheres há dois anos estão sendo perseguidas e ameaçadas por esse homem. Inclusive, na hora da discussão, ele pegou um machado para ameaçar as vítimas”, ressaltou a delegada titular da Deam Nova Iguaçu, Monica Silva Areal.
A outra vítima relatou que chegou a ter que aumentar o tamanho do muro de sua residência devido aos olhares de Diego. De acordo com ela, mesmo assim, foi seguida várias vezes por ele, que ameaçava manter relações sexuais com violência e sem consentimento.
Durante uma discussão, Diego chegou a apontar um machado para os vizinhos, como forma de intimidação. A segunda vítima também chegou a gravar uma briga do suspeito com a própria mulher em que ele dizia que estupraria as vizinhas.
Após os relatos, agentes da Deam de Nova Iguaçu se encaminharam ao local. Diego tentou fugir, mas os policiais conseguiram alcançá-lo com o apoio da população. “Agora ele está preso e será encaminhado ao sistema prisional. A Deam Nova Iguaçu fica feliz de devolver a paz a essas vítimas”, afirmou a delegada.
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