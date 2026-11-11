Velejador Guy deBoer foi resgatado pela Marinha no último final de semanaDivulgação/Marinha do Brasil
O norte-americano precisou de atendimento médico de emergência depois que a queda comprometeu seus movimentos e o equilíbrio. Segundo informações divulgadas pela organização da competição, ele relatou ter caído dentro da cabine do barco, batido a cabeça e perdido a consciência. Também apresentou outros ferimentos.
A situação se agravou nos dias seguintes. De acordo com a organização da prova, na tarde de sábado (7), DeBoer informou que já não conseguia utilizar o braço esquerdo, permanecer em pé, manter o equilíbrio ou se alimentar. Antes da chegada da equipe de resgate, também apresentava sonolência e, em alguns momentos, falava de forma incoerente.
O comandante da Corveta Barroso, capitão de fragata Paulo Bacchini Munis, contou que o norte-americano estava consciente, mas muito debilitado quando foi encontrado. “Bastante debilitado, ele estava consciente, mas fraco. Ele não conseguiu se movimentar sozinho em nenhum momento”, relatou.
Operação de resgate
O resgate foi realizado na manhã de domingo (8), apesar das condições adversas de navegação. Na área da ocorrência, os ventos variavam entre 37 km/h e 46 km/h, enquanto as ondas tinham entre 1,5 e 2 metros de altura.
Os mergulhadores foram transportados pelo helicóptero até o veleiro, onde fizeram a retirada do competidor. DeBoer foi levado de aeronave para a Corveta Barroso, que dispõe de equipe médica a bordo. Durante o trajeto até o Rio, ele recebeu assistência.
Para facilitar a operação, o velejador foi orientado a baixar as velas e deixar o Spirit à deriva. A embarcação permaneceu no Atlântico depois da retirada do tripulante.
Guy deBoer participava da Golden Globe Race 2026, regata internacional de volta ao mundo disputada por velejadores que navegam sozinhos. A competição exige autonomia dos participantes durante longos períodos em alto-mar.
Após os primeiros problemas de saúde, o norte-americano recebeu orientação médica para abandonar a prova e buscar atendimento em terra. Inicialmente, chegou a informar que estava se sentindo melhor, mas voltou a apresentar dificuldades de equilíbrio, até que seu quadro exigiu a evacuação de emergência.
Após a conclusão do resgate, o comandante da Corveta Barros, capitão de fragata Paulo Bacchini Munis, destacou a preparação da tripulação para atuar em situações de emergência.
“Uma operação como essa demonstra a importância da Marinha contar com navios, aeronaves e equipes preparadas para atuar na extensa área de busca e salvamento sob responsabilidade do Brasil. Tenho muito orgulho da nossa tripulação e de todos os envolvidos. Esse resultado é fruto do treinamento e da preparação diária. Saber que o velejador está a bordo, recebendo os cuidados necessários, é a nossa maior recompensa. Salvar vidas é uma das razões de estarmos no mar”, afirmou.
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