Velejador Guy deBoer foi resgatado pela Marinha no último final de semana - Divulgação/Marinha do Brasil

Velejador Guy deBoer foi resgatado pela Marinha no último final de semanaDivulgação/Marinha do Brasil

Publicado 11/11/2026 14:58 | Atualizado 11/11/2026 17:20

O velejador norte-americano Guy deBoer, de 70 anos, chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (11), após ser resgatado pela Marinha do Brasil em uma operação a aproximadamente 1.610 quilômetros do litoral fluminense. Ele participava da regata internacional Golden Globe Race 2026 e navegava sozinho pelo Oceano Atlântico quando sofreu uma queda a bordo do veleiro Spirit.

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O navio Corveta Barroso atracou às 9h no cais da Base Naval do Rio de Janeiro. Uma ambulância aguardava no local, assim como o sobrinho do velejador, que veio dos Estados Unidos para acompanhá-lo. Após o desembarque, DeBoer seguiu diretamente para o Hospital Américas, conforme informou a Marinha.



O norte-americano precisou de atendimento médico de emergência depois que a queda comprometeu seus movimentos e o equilíbrio. Segundo informações divulgadas pela organização da competição, ele relatou ter caído dentro da cabine do barco, batido a cabeça e perdido a consciência. Também apresentou outros ferimentos.



A situação se agravou nos dias seguintes. De acordo com a organização da prova, na tarde de sábado (7), DeBoer informou que já não conseguia utilizar o braço esquerdo, permanecer em pé, manter o equilíbrio ou se alimentar. Antes da chegada da equipe de resgate, também apresentava sonolência e, em alguns momentos, falava de forma incoerente.

O chefe de Operações do Salvamar Sueste, capitão de fragata Leonardo Vitoriano Ruiz, explicou que a prioridade da Marinha foi retirar o velejador com segurança, sem tentar recuperar a embarcação naquele momento. Segundo ele, uma operação para resgatar o barco poderia atrasar em até nove horas o retorno do navio ao Rio.

“A prioridade da Marinha é a salvaguarda da vida humana. Qualquer tipo de resgate ao veleiro, se fosse feito, atrasaria em torno de oito, nove horas a chegada do navio aqui ao Rio de Janeiro. Então, foi priorizada a segurança do velejador. Esse veleiro está sendo monitorado”, afirmou.



O comandante da Corveta Barroso, capitão de fragata Paulo Bacchini Munis, contou que o norte-americano estava consciente, mas muito debilitado quando foi encontrado. “Bastante debilitado, ele estava consciente, mas fraco. Ele não conseguiu se movimentar sozinho em nenhum momento”, relatou.

Por causa das condições físicas do velejador, os mergulhadores precisaram retirá-lo da embarcação e colocá-lo na água, de onde foi içado pelo helicóptero. Munis também destacou a emoção e a gratidão demonstradas por DeBoer durante o período em que permaneceu a bordo. “Ele ficou muito emocionado. Quando eu conversava com ele, ficava muito emocionado e agradecido pelo resgate. Praticamente, a única oportunidade de ser salvo com vida era o navio, por estar mais próximo, mesmo longe ainda. Então, ele se sentiu muito agradecido à tripulação e à Marinha do Brasil por prestar esse apoio”, disse.





Operação de resgate

A operação de Busca e Salvamento (SAR) foi coordenada pelo serviço de busca Salvamar Sueste e mobilizou o Corveta Barroso e um helicóptero AH-11B Super Lynx. Dois mergulhadores também participaram da ação.

O pedido de socorro foi encaminhado ao Centro de Coordenação de Salvamento Marítimo do Brasil. Diante da necessidade de evacuação médica, a Marinha deslocou a embarcação até a região onde estava o veleiro Spirit.



O resgate foi realizado na manhã de domingo (8), apesar das condições adversas de navegação. Na área da ocorrência, os ventos variavam entre 37 km/h e 46 km/h, enquanto as ondas tinham entre 1,5 e 2 metros de altura.



Os mergulhadores foram transportados pelo helicóptero até o veleiro, onde fizeram a retirada do competidor. DeBoer foi levado de aeronave para a Corveta Barroso, que dispõe de equipe médica a bordo. Durante o trajeto até o Rio, ele recebeu assistência.



Para facilitar a operação, o velejador foi orientado a baixar as velas e deixar o Spirit à deriva. A embarcação permaneceu no Atlântico depois da retirada do tripulante.



Guy deBoer participava da Golden Globe Race 2026, regata internacional de volta ao mundo disputada por velejadores que navegam sozinhos. A competição exige autonomia dos participantes durante longos períodos em alto-mar.



Após os primeiros problemas de saúde, o norte-americano recebeu orientação médica para abandonar a prova e buscar atendimento em terra. Inicialmente, chegou a informar que estava se sentindo melhor, mas voltou a apresentar dificuldades de equilíbrio, até que seu quadro exigiu a evacuação de emergência.



Após ser retirado do veleiro, Guy deBoer recebeu os primeiros atendimentos médicos a bordo da aeronave. Na avaliação inicial, foram identificados sinais de desidratação acentuada e exaustão. Apesar do quadro clínico, o velejador apresentava sinais vitais estáveis. As equipes iniciaram procedimentos de hidratação venosa e administração de antibióticos.



Após a conclusão do resgate, o comandante da Corveta Barros, capitão de fragata Paulo Bacchini Munis, destacou a preparação da tripulação para atuar em situações de emergência.



“Uma operação como essa demonstra a importância da Marinha contar com navios, aeronaves e equipes preparadas para atuar na extensa área de busca e salvamento sob responsabilidade do Brasil. Tenho muito orgulho da nossa tripulação e de todos os envolvidos. Esse resultado é fruto do treinamento e da preparação diária. Saber que o velejador está a bordo, recebendo os cuidados necessários, é a nossa maior recompensa. Salvar vidas é uma das razões de estarmos no mar”, afirmou.

Por meio de nota, o Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informou que o estado de saúde de Guy deBoer é estável.