Ricardo Magro é indicado como um dos maiores devedores de impostos do Brasil - Reprodução / TV Globo

Ricardo Magro é indicado como um dos maiores devedores de impostos do BrasilReprodução / TV Globo

Publicado 11/11/2026 15:32 | Atualizado 11/11/2026 15:38

O grupo de empresários ligados à Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, investigados por suposta participação em uma organização criminosa voltada à prática de fraudes fiscais estruturadas e lavagem de dinheiro , operava em diferentes núcleos com estruturas específicas. Em entrevista coletiva no fim da manhã desta quarta-feira (11), o coordenador do Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (Gaesf), Décio Alonso, deu detalhes sobre como o esquema funcionava, segundo as investigações.

"A gente tem três núcleos separados. O núcleo familiar, que era o responsável pela tomada de decisão, com o comando composto pelo senhor Ricardo Magro, pelo pai e avô dele, e também pela irmã e tio, que foram capturados no estado de São Paulo. O núcleo operacional, que era composto por mais braços, porque era uma operação bastante complexa, e o núcleo financeiro, composto por dois agentes também capturados hoje em São Paulo", disse.

Mandados de prisão cumpridos nesta quarta

Ao todo, os agentes buscavam cumprir 17 mandados de prisão nesta quarta-feira. As ordens, expedidas pela 2ª Vara Especializada da Comarca da Capital, foram cumpridas nos bairros da Lagoa, na Zona Sul, e da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, além de diferentes localidades de São Paulo. Entre elas estão Jardim Anália Franco, Itaim Bibi, Regente Feijó, Água Santa, Santo Amaro, Sorocaba, Barueri, Jardim Viana, Botucatu e Chácara Jardim.

Entre os investigados estão Ricardo Magro, indicado como um dos maiores devedores de impostos do país, os pais dele, João Manuel Magro e Gabriela da Conceição Magro, que não foram localizados; o avô, Manuel Joaquim Andrade, que, por causa da idade, teve a prisão convertida em domiciliar; e o tio, Ernesto dos Santos Andrade, também preso nesta quarta-feira.

Outro alvo é Cristiano Beraldo, suplente de deputado federal ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), que não foi localizado nos endereços em São Paulo. Também está entre os presos André Marques, piloto de Fórmula Truck, detido na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio.

Os demais presos são:

- Julio Cesar Paulon, encontrado na Vila Gustavo, SP;

- Renato Freire Leal, detido na Vila Santo Antônio, Guarulhos, SP;

- Pedro Zuaid Dias Soares, no Jardim Viana, SP;

- Luís Antônio Dias Soares, no Jardim Viana, SP;

- Tiago Gotierre de Assis, na Chácara Califórnia, SP;

- Paulo Henrique Oliveira de Menezes, preso na Lagoa, na Zona Sul do Rio;



A operação, realizada pelo Gaesf, conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) e do Núcleo de Investigação e Rastreio de Ativos Virtuais (NIRAV/CI2), ambos do Ministério Público fluminense, além do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Civil paulista, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ).

A investigação do MPRJ apura crimes tributários que teriam sido praticados pela Refinaria de Manguinhos e pelas distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil. O esquema envolveria a supressão e o não recolhimento de tributos que, em valores atualizados, teriam causado prejuízo superior a R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos estaduais.



Segundo os promotores do Grupo de Atuação Especializada de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF), a cadeia produtiva do setor funciona da seguinte forma: a refinaria importa derivados de petróleo ou os adquire de uma importadora, realiza o refino para produzir gasolina e vende o combustível às distribuidoras, responsáveis pelo abastecimento dos postos.