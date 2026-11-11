Isaque Caldas Rodrigues Soares, de 27 anos, trabalhava como segurança de um mercado - Reprodução/Facebook

Isaque Caldas Rodrigues Soares, de 27 anos, trabalhava como segurança de um mercadoReprodução/Facebook

Publicado 11/11/2026 15:36

Isaque Caldas Rodrigues Soares , de 27 anos, trabalhava como segurança de um mercado em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, há cinco anos, e tinha como prioridades os estudos e a dedicação à igreja. O jovem foi morto a tiros na terça-feira (10), próximo à linha férrea, na região onde trabalhava, em plena luz do dia.

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Os pertences dele não foram levados pelos autores dos disparos, o que levanta a suspeita de que o crime tenha sido uma execução. No momento do ataque, Isaque vestia o uniforme do trabalho. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e, até o momento, não descarta nenhuma hipótese.

Entre as frentes de investigação, a especializada apura se o segurança pode ter sido vítima de um assaltou se foi confundido por membros do Terceiro Comando Puro (TCP) com um integrante do tráfico do Complexo do Chapadão, área controlada pelo Comando Vermelho (CV).

Sonhava em viver longe da violência



Segundo um amigo de infância de Isaque, que esteve nesta quarta-feira (11) no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, ele era muito apegado à família e sonhava em construir uma vida melhor ao lado da mulher, longe da violência do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com pessoas próximas, ele não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.



Um amigo de infância descreveu Isaque como um rapaz muito tranquilo, que quase não saía de casa. Segundo ele, a rotina da vítima se resumia ao trabalho e à igreja. "A gente nunca imagina que essas coisas podem acontecer com a gente", lamentou.



Nas redes sociais, amigos e colegas de trabalho também lamentaram a morte de Isaque. Nas homenagens, destacaram que ele era trabalhador, cristão e muito ligado à família.



"O Isaque era um menino do bem, trabalhador, estudante, cristão, filho amoroso. Ele só queria trabalhar, estudar e dar uma vida melhor pra família dele. Ele sonhava viver bem com a mulher dele, longe de toda essa violência. O Isaque não era traficante. O Isaque era sonho, era fé, era futuro. E tiraram tudo dele", escreveu um colega nas redes sociais.



"É difícil acreditar que você se foi dessa maneira, Isaque. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e vou guardar com carinho nossas brincadeiras e seu jeito único de ser. Você era uma figura, um cara puro e de coração bom! Cheio de sonhos, falava com tanto amor sobre sua mulher e sobre o sonho de construir uma família com ela. É revoltante ver uma vida tão cheia de planos ser interrompida dessa forma", escreveu outro amigo.



Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento de Isaque.