Motoristas registraram em vídeo o momento após a colisão - Reprodução / Redes sociais

Motoristas registraram em vídeo o momento após a colisãoReprodução / Redes sociais

Publicado 11/11/2026 15:47

Um engavetamento envolvendo um caminhão e quatro automóveis assustou motoristas na manhã desta quarta-feira (11), por volta das 10h, na Rodovia Presidente Dutra, altura do km 173, no sentido sul, em São João de Meriti , Baixada Fluminense.

Em nota, a concessionária Ecovias Rio-Minas, que administra a via, afirmou que devido à redução da velocidade do fluxo de veículos, "o caminhão não conseguiu parar a tempo e colidiu com os veículos que seguiam à sua frente, provocando o engavetamento".

No total, dez pessoas receberam atendimento médico. Duas vítimas tiveram lesões moderadas e três, machucados leves. Todas elas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. As outras cinco saíram ilesas e não quiseram ser levadas à unidade de saúde.

Houve interdição do acostamento e da faixa 2, com desvio do tráfego para a faixa 1. A via foi totalmente liberada às 12h.

Avenida Brasil é fechada após caminhões serem usados como barricada

Caminhões usados como barricadas provocaram interdições intermitentes na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré, no fim da manhã desta quarta-feira (11). Já na Linha Vermelha, altura de Bonsucesso, objetos foram incendiados para fechar a via. Ao todo, 42 linhas de ônibus sofreram com desvio no itinerário. A ação ocorreu em represália à operação da Polícia Militar, que acontece nas comunidades da Nova Holanda e do Parque União.

De acordo com a PM, pessoas ligadas ao tráfico de drogas tomaram as chaves de dois caminhões que trafegavam pela Avenida Brasil e atearam fogo em objetos em diferentes pontos da Linha Vermelha.

Uma equipe do O DIA esteve no local e constatou um caminhão da Comlurb fechando a pista lateral da Avenida Brasil, sentindo Zona Oeste, na altura da Rua Teixeira Ribeiro, na Nova Holanda. Já na pista central, uma carreta foi atravessada na altura da estação BRT Rubens Vaz, no mesmo sentido. Além disso, manifestantes também incendiaram caçambas de lixo.

Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas e atuaram na desobstrução das vias. Os agentes também estão em contato com os motoristas responsáveis pelos veículos para auxiliar na remoção.

Por volta do 12h, reboques da prefeitura realizaram a retirada dos caminhões das pistas e auxiliavam no trânsito. As vias foram liberadas por volta de 12h30. O policiamento segue reforçado na região.

Em nota, a Comlurb informou que os funcionários estão em segurança na gerência. "A Companhia informa que tem como orientação suspender temporariamente os serviços quando há situações de conflito ou violência que possam expor os funcionários a riscos. A rotina é regularizada assim que a situação na área volte ao normal e as equipes tenham condições de atuarem sem correr perigo", informou em comunicado.