Obras de infraestrutura levam saneamento básico a localidades de favelas pela primeira vez - Divulgação / Águas do Rio

Obras de infraestrutura levam saneamento básico a localidades de favelas pela primeira vezDivulgação / Águas do Rio

Publicado 11/11/2026 16:17

Águas do Rio instalou 13,8 quilômetros de novas redes de água e esgoto dentro de favelas cariocas ao longo dos cinco anos de atuação. As obras de infraestrutura permitiram que moradores de localidades como Complexo da Maré, na Zona Norte, Vidigal, na Zona Sul, e Providência, no Centro, tivessem acesso a saneamento básico pela primeira vez.

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“O saneamento básico é o principal indutor de transformação social. Levar água com regularidade e afastar o esgoto do convívio diário muda a dinâmica das famílias, valoriza o comércio local e integra essas comunidades aos bairros onde estão localizadas”, afirma Renan Mendonça, diretor-executivo da Águas do Rio. “O saneamento básico é o principal indutor de transformação social. Levar água com regularidade e afastar o esgoto do convívio diário muda a dinâmica das famílias, valoriza o comércio local e integra essas comunidades aos bairros onde estão localizadas”, afirma Renan Mendonça, diretor-executivo da Águas do Rio.

Maré recebe maior investimento

O Complexo da Maré, um dos maiores conjuntos de favelas da Zona Norte, concentra o maior investimento em esgotamento sanitário. Com aporte de R$ 120 milhões, o projeto prevê a implantação de 18 quilômetros de redes coletoras e de um tronco coletor de 4,5 quilômetros, com expectativa de beneficiar cerca de 200 mil moradores das 16 comunidades da região.



Moradora da Rua Beira Mar, Cleusa Maria Machado, de 76 anos conta que a água suja chegava a voltar pelo ralo da cozinha, obrigando a família a improvisar passagens entre os cômodos.



“O que tinha de rato e barata era demais. Quando eu acordava de manhã, já colocava os pés na água de esgoto. Eu tinha que colocar tábuas para conseguir passar da porta de entrada para o quarto e da cozinha para o outro quarto. Era uma coisa horrível”, lembra. “Hoje vivo outra realidade. Os meninos deixaram tudo limpinho e meus netos podem brincar à vontade no beco”, afirma.



Além das redes coletoras, o projeto inclui a implantação de um tronco coletor que conduzirá o esgoto até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Alegria. Quando o sistema estiver concluído, a expectativa é evitar o lançamento de aproximadamente 1,3 bilhão de litros de esgoto por mês na Baía de Guanabara.

Água chega a locais mais altos do Vidigal pela primeira vez

Apesar de ter uma vista privilegiada da orla carioca, o Vidigal conviveu por anos com dificuldades de abastecimento, especialmente nas áreas mais altas. Na comunidade, a Águas do Rio investiu cerca de R$ 4 milhões na implantação de duas estações elevatórias, aproximadamente 1,6 quilômetro de novas redes e um reservatório com capacidade para 230 mil litros. As melhorias beneficiam mais de 30 mil moradores.



No Vidigal desde os 17 anos, Maria das Neves Pereira, de 71, precisava buscar água na nascente e enfrentava, ainda de madrugada, a fila do poço. Há 12 anos trabalhando com hospedagem, também acompanhou os reflexos do problema na experiência dos visitantes.



“Os hóspedes não conhecem a experiência de quem mora na favela. Eles vêm para curtir o que é bonito, que é a vista, e não sabem das dificuldades do dia a dia. Achavam um absurdo quando falávamos que era necessário economizar água. Agora, com a nova obra, temos água todos os dias. Depois que a Águas do Rio entrou, tivemos muitas melhorias e hoje não tenho mais essas reclamações”, relata.

Reservatórios centenários reforçam o abastecimento na Providência

No Morro da Providência, primeira favela do Brasil, três reservatórios inaugurados por volta de 1913 foram revitalizados e voltaram a operar de forma integrada ao sistema de abastecimento. Juntos, têm capacidade para armazenar mais de dois milhões de litros de água e atendem cerca de 25 mil moradores.



Conhecido como Chiquinho, o morador Francisco de Assis, que está na Providência há 15 anos, relata que os moradores chegavam a passar de 15 a 20 dias sem água.



“Hoje a gente já consegue perceber que a água está chegando com mais regularidade. Isso muda muito a rotina, porque a gente consegue se organizar e fazer as coisas de casa sem aquela preocupação de não saber quando a água vai voltar”, conta.

Investimentos ampliam acesso ao saneamento básico

Desde o início de suas operações, a Águas do Rio já investiu mais de R$ 6,4 bilhões nas regiões onde atua no estado do Rio. As intervenções mostram como os desafios do saneamento variam de acordo com as características de cada território. Enquanto algumas regiões precisam ampliar a coleta e o tratamento de esgoto, outras demandam soluções para reforçar a distribuição de água e tornar o abastecimento mais regular.



“Completar cinco anos de atuação nas comunidades é reconhecer o quanto ainda temos a fazer, mas também valorizar os avanços construídos junto com os moradores. Cada território tem seus desafios, e nosso trabalho é buscar soluções que respondam a essas necessidades. O que importa é que as melhorias se traduzam em mudanças concretas na rotina das pessoas”, complementa Renan Mendonça.