Obras de infraestrutura levam saneamento básico a localidades de favelas pela primeira vezDivulgação / Águas do Rio
“O saneamento básico é o principal indutor de transformação social. Levar água com regularidade e afastar o esgoto do convívio diário muda a dinâmica das famílias, valoriza o comércio local e integra essas comunidades aos bairros onde estão localizadas”, afirma Renan Mendonça, diretor-executivo da Águas do Rio.
Maré recebe maior investimento
Moradora da Rua Beira Mar, Cleusa Maria Machado, de 76 anos conta que a água suja chegava a voltar pelo ralo da cozinha, obrigando a família a improvisar passagens entre os cômodos.
“O que tinha de rato e barata era demais. Quando eu acordava de manhã, já colocava os pés na água de esgoto. Eu tinha que colocar tábuas para conseguir passar da porta de entrada para o quarto e da cozinha para o outro quarto. Era uma coisa horrível”, lembra. “Hoje vivo outra realidade. Os meninos deixaram tudo limpinho e meus netos podem brincar à vontade no beco”, afirma.
Além das redes coletoras, o projeto inclui a implantação de um tronco coletor que conduzirá o esgoto até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Alegria. Quando o sistema estiver concluído, a expectativa é evitar o lançamento de aproximadamente 1,3 bilhão de litros de esgoto por mês na Baía de Guanabara.
Água chega a locais mais altos do Vidigal pela primeira vez
No Vidigal desde os 17 anos, Maria das Neves Pereira, de 71, precisava buscar água na nascente e enfrentava, ainda de madrugada, a fila do poço. Há 12 anos trabalhando com hospedagem, também acompanhou os reflexos do problema na experiência dos visitantes.
“Os hóspedes não conhecem a experiência de quem mora na favela. Eles vêm para curtir o que é bonito, que é a vista, e não sabem das dificuldades do dia a dia. Achavam um absurdo quando falávamos que era necessário economizar água. Agora, com a nova obra, temos água todos os dias. Depois que a Águas do Rio entrou, tivemos muitas melhorias e hoje não tenho mais essas reclamações”, relata.
Reservatórios centenários reforçam o abastecimento na Providência
Conhecido como Chiquinho, o morador Francisco de Assis, que está na Providência há 15 anos, relata que os moradores chegavam a passar de 15 a 20 dias sem água.
“Hoje a gente já consegue perceber que a água está chegando com mais regularidade. Isso muda muito a rotina, porque a gente consegue se organizar e fazer as coisas de casa sem aquela preocupação de não saber quando a água vai voltar”, conta.
Investimentos ampliam acesso ao saneamento básico
“Completar cinco anos de atuação nas comunidades é reconhecer o quanto ainda temos a fazer, mas também valorizar os avanços construídos junto com os moradores. Cada território tem seus desafios, e nosso trabalho é buscar soluções que respondam a essas necessidades. O que importa é que as melhorias se traduzam em mudanças concretas na rotina das pessoas”, complementa Renan Mendonça.
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