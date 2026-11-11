Isac Arilson Vieira da Silva Junior, vulgo "Feijão" - Divulgação/Disque Denúncia

Isac Arilson Vieira da Silva Junior, vulgo "Feijão"Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 11/11/2026 16:10

O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (11), um cartaz para ajudar a localizar Isac Arilson Vieira da Silva Junior, conhecido como Feijão, de 26 anos. Apontado como um dos envolvidos no assassinato do cabo da Polícia Militar Daniel Alexandrino de Oliveira, morto em setembro de 2021, em Mesquita, na Baixada Fluminense , ele é considerado foragido desde que não retornou à prisão após receber o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL), concedido por ocasião do Dia das Crianças deste ano.





A iniciativa é realizada pelo Programa Procurados, do Disque Denúncia, em parceria com a Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro. O objetivo é receber informações que possam contribuir para a localização e recaptura do criminoso, que consta no sistema penitenciário como de alta periculosidade.



De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o cabo Daniel, de 32 anos, foi morto por vingança, pelo fato de ser policial militar. Na ocasião, ele estava de folga e havia estacionado o carro em um lava a jato na região da Avenida São Paulo, no bairro Vila Norma, em Mesquita. Enquanto conversava com amigos, foi surpreendido por um grupo de criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV).



Os homens chegaram armados com fuzis e pistolas e fizeram diversos disparos contra o policial. Daniel foi atingido e socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse, mas não resistiu aos ferimentos. Outras pessoas também foram baleadas durante o ataque. Na primeira divulgação do caso, em 1º de setembro de 2021, a Polícia Militar informou que um homem havia ficado ferido, sendo encaminhado para a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, no Centro de Nova Iguaçu.



A Polícia Civil identificou a participação de integrantes do tráfico da região e apontou que a execução teria sido determinada por lideranças da facção criminosa. Conforme os elementos reunidos no inquérito e descritos no processo judicial, o traficante conhecido como Criam, apontado como mentor intelectual do homicídio, teria dado a ordem mesmo estando preso. Ele continuaria mantendo contato com pessoas do lado de fora do sistema penitenciário e exercendo influência sobre a comunidade.



Segundo a investigação, Danubia Pereira Barbosa, conhecida como Titia, teria recebido as orientações e exercido a função de liderança imediata na comunidade da Coreia. Ela é apontada como responsável por repassar as determinações aos subordinados. Entre os denunciados pela execução estão Isac e Wellington Tobias Rodrigues da Silva.



LEIA MAIS: Corpo da influenciadora Vivi Motta é velado no Caju A iniciativa é realizada pelo Programa Procurados, do Disque Denúncia, em parceria com a Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro. O objetivo é receber informações que possam contribuir para a localização e recaptura do criminoso, que consta no sistema penitenciário como de alta periculosidade.De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o cabo Daniel, de 32 anos, foi morto por vingança, pelo fato de ser policial militar. Na ocasião, ele estava de folga e havia estacionado o carro em um lava a jato na região da Avenida São Paulo, no bairro Vila Norma, em Mesquita. Enquanto conversava com amigos, foi surpreendido por um grupo de criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV).Os homens chegaram armados com fuzis e pistolas e fizeram diversos disparos contra o policial. Daniel foi atingido e socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse, mas não resistiu aos ferimentos. Outras pessoas também foram baleadas durante o ataque. Na primeira divulgação do caso, em 1º de setembro de 2021, a Polícia Militar informou que um homem havia ficado ferido, sendo encaminhado para a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, no Centro de Nova Iguaçu.A Polícia Civil identificou a participação de integrantes do tráfico da região e apontou que a execução teria sido determinada por lideranças da facção criminosa. Conforme os elementos reunidos no inquérito e descritos no processo judicial, o traficante conhecido como Criam, apontado como mentor intelectual do homicídio, teria dado a ordem mesmo estando preso. Ele continuaria mantendo contato com pessoas do lado de fora do sistema penitenciário e exercendo influência sobre a comunidade.Segundo a investigação, Danubia Pereira Barbosa, conhecida como Titia, teria recebido as orientações e exercido a função de liderança imediata na comunidade da Coreia. Ela é apontada como responsável por repassar as determinações aos subordinados. Entre os denunciados pela execução estão Isac e Wellington Tobias Rodrigues da Silva.

Outro acusado foi preso em 2024





Na época, a Polícia Civil informou que quatro pessoas haviam sido indiciadas e denunciadas por envolvimento no assassinato do policial. As investigações apontavam que dois dos acusados tiveram a prisão decretada: Isac, que já estava preso, e Wellington, que permanecia foragido até ser localizado pela equipe policial.



Isac havia sido preso pela primeira vez em maio de 2019, por tráfico de drogas, mas foi colocado em liberdade em outubro daquele ano, após a expedição de um alvará de soltura. Em outubro de 2021, voltou a ser detido. Além de responder por crimes relacionados ao tráfico e à associação para o tráfico de drogas, também passou a ser investigado pela participação no assassinato do cabo Daniel.



Já cumprindo pena em regime semiaberto, ele conseguiu autorização judicial para usufruir da Visita Periódica ao Lar em agosto de 2026, segundo o comunicado do Disque Denúncia. A saída ocorreu nas proximidades do Dia das Crianças, com retorno à unidade prisional previsto para 15 de outubro. No entanto, Isac não se apresentou na data estabelecida e, desde então, é considerado evadido do sistema penitenciário.



O caso voltou a ter repercussão em junho de 2024, quando policiais da DHBF prenderam Wellington Tobias Rodrigues da Silva . Ele foi localizado na comunidade Caixa d’Água, em Nova Iguaçu, na casa de parentes. Contra o suspeito havia um mandado de prisão por homicídio qualificado.Na época, a Polícia Civil informou que quatro pessoas haviam sido indiciadas e denunciadas por envolvimento no assassinato do policial. As investigações apontavam que dois dos acusados tiveram a prisão decretada: Isac, que já estava preso, e Wellington, que permanecia foragido até ser localizado pela equipe policial.Isac havia sido preso pela primeira vez em maio de 2019, por tráfico de drogas, mas foi colocado em liberdade em outubro daquele ano, após a expedição de um alvará de soltura. Em outubro de 2021, voltou a ser detido. Além de responder por crimes relacionados ao tráfico e à associação para o tráfico de drogas, também passou a ser investigado pela participação no assassinato do cabo Daniel.Já cumprindo pena em regime semiaberto, ele conseguiu autorização judicial para usufruir da Visita Periódica ao Lar em agosto de 2026, segundo o comunicado do Disque Denúncia. A saída ocorreu nas proximidades do Dia das Crianças, com retorno à unidade prisional previsto para 15 de outubro. No entanto, Isac não se apresentou na data estabelecida e, desde então, é considerado evadido do sistema penitenciário.

Como denunciar

O Disque Denúncia pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Isac seja repassada às autoridades. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (21) 2253-1177, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com garantia de anonimato.



Também é possível enviar informações pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, pelo WhatsApp (21) 2253-1177, que utiliza um sistema para ocultar ou modificar dados capazes de identificar o denunciante, ou pelo telefone 0300-253-1177.





A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Isac Arilson Vieira da Silva Junior. O espaço está aberto para manifestações.