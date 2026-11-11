Suspeita do crime foi presa em flagranteReprodução/Polícia Civil
De acordo com as informações preliminares apuradas pela polícia, a suspeita, que não será identificada, poara preservar a vítima, teria tentado esganar a menina. Em seguida, teria utilizado uma faca para atingir a região do pescoço da criança. A menina foi encontrada gravemente ferida pela cuidadora da avó, que estava na residência. Ela foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maré, na Vila do João, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Civil investiga a hipótese de que o crime tenha sido motivado por ciúmes. Conforme relatos de familiares reunidos durante as primeiras apurações, Severina não aceitaria que a filha, mãe da criança, dedicasse mais atenção à menina do que a ela própria. Essa circunstância teria provocado ressentimento na investigada.
Faca foi apreendida
A mulher foi encaminhada à sede da DHC, onde acabou autuada em flagrante. Durante a investigação, os policiais também apreenderam a faca apontada como instrumento utilizado na agressão. O objeto será submetido a exames periciais.
A Polícia Civil informou ainda que familiares relataram que a mulher teria histórico de transtorno bipolar e faria uso de medicamentos. A informação será apurada pelos investigadores, inclusive para verificar se havia acompanhamento médico e se existe alguma relação com as circunstâncias do crime.
A mulher segue presa e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica do homicídio, a motivação e as demais circunstâncias da morte da criança.
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