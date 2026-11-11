Suspeita do crime foi presa em flagrante - Reprodução/Polícia Civil

Suspeita do crime foi presa em flagranteReprodução/Polícia Civil

Publicado 11/11/2026 16:54

Uma mulher de 63 anos foi presa em flagrante nesta quarta-feira (11), suspeita de matar a própria neta, de apenas 4 anos, na comunidade da Maré, na Zona Norte . Segundo a Polícia Civil, a criança foi vítima de uma facada dentro de uma residência na Rua dos Caetés. A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).





De acordo com as informações preliminares apuradas pela polícia, a suspeita, que não será identificada, poara preservar a vítima, teria tentado esganar a menina. Em seguida, teria utilizado uma faca para atingir a região do pescoço da criança. A menina foi encontrada gravemente ferida pela cuidadora da avó, que estava na residência. Ela foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maré, na Vila do João, mas não resistiu aos ferimentos.



A Polícia Civil investiga a hipótese de que o crime tenha sido motivado por ciúmes. Conforme relatos de familiares reunidos durante as primeiras apurações, Severina não aceitaria que a filha, mãe da criança, dedicasse mais atenção à menina do que a ela própria. Essa circunstância teria provocado ressentimento na investigada. LEIA MAIS: Corpo da influenciadora Vivi Motta é velado no Caju De acordo com as informações preliminares apuradas pela polícia, a suspeita, que não será identificada, poara preservar a vítima, teria tentado esganar a menina. Em seguida, teria utilizado uma faca para atingir a região do pescoço da criança. A menina foi encontrada gravemente ferida pela cuidadora da avó, que estava na residência. Ela foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maré, na Vila do João, mas não resistiu aos ferimentos.A Polícia Civil investiga a hipótese de que o crime tenha sido motivado por ciúmes. Conforme relatos de familiares reunidos durante as primeiras apurações, Severina não aceitaria que a filha, mãe da criança, dedicasse mais atenção à menina do que a ela própria. Essa circunstância teria provocado ressentimento na investigada.





Faca foi apreendida

Após tomar conhecimento do caso, uma equipe do Grupo Especial de Local de Crime (GELC), da Delegacia de Homicídios da Capital, iniciou diligências para esclarecer as circunstâncias da morte. Os agentes estiveram na 21ª DP, onde reuniram informações sobre a ocorrência e a identificação da suspeita.



A mulher foi encaminhada à sede da DHC, onde acabou autuada em flagrante. Durante a investigação, os policiais também apreenderam a faca apontada como instrumento utilizado na agressão. O objeto será submetido a exames periciais.



A Polícia Civil informou ainda que familiares relataram que a mulher teria histórico de transtorno bipolar e faria uso de medicamentos. A informação será apurada pelos investigadores, inclusive para verificar se havia acompanhamento médico e se existe alguma relação com as circunstâncias do crime.



A mulher segue presa e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica do homicídio, a motivação e as demais circunstâncias da morte da criança.



A reportagem de O DIA tenta o contato da defesa da suspeita. O espaço segue aberto para posicionamentos.