Tarciso tem 48 anos, 29 de farda - Arquivo pessoal

Tarciso tem 48 anos, 29 de fardaArquivo pessoal

Publicado 14/11/2026 07:30





Em conversa com a reportagem do DIA, Tarciso relembra a infância e a adolescência em Guadalupe, marcadas pela liberdade e pelas brincadeiras na rua. Ele guarda boas lembranças dessa fase da vida.



“Vivemos um tempo de liberdade, podíamos brincar na rua, jogar bola. Guadalupe é um bairro humilde, mas realmente pude ter uma adolescência e infância muito legal”.



A relação com a profissão que seguiria na vida adulta começou ainda na infância, quando brincava com carrinhos do Corpo de Bombeiros e imaginava vestir a farda. O desejo, porém, acabou ficando de lado durante a adolescência. Aos 15 e 16 anos, quando começou a estudar para concursos públicos, surgiu a oportunidade de ingressar na corporação por meio de um concurso.



A primeira tentativa não deu certo. Reprovado no primeiro concurso, Tarciso conseguiu a aprovação na segunda oportunidade. Em 1997, aos 19 anos, ingressou no Corpo de Bombeiros como aluno oficial e iniciou uma trajetória que já soma 29 anos.



“Sou muito grato a Deus por ser um bombeiro militar”. Aos 48 anos, o coronel Tarciso Antônio de Salles Junior acumula dois cargos: é secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Mas, antes de chegar ao comando da corporação , sua história começou longe dos gabinetes e das solenidades militares, no bairro de Guadalupe, na Zona Norte do Rio, onde nasceu e cresceu.Em conversa com a reportagem do, Tarciso relembra a infância e a adolescência em Guadalupe, marcadas pela liberdade e pelas brincadeiras na rua. Ele guarda boas lembranças dessa fase da vida.“Vivemos um tempo de liberdade, podíamos brincar na rua, jogar bola. Guadalupe é um bairro humilde, mas realmente pude ter uma adolescência e infância muito legal”.A relação com a profissão que seguiria na vida adulta começou ainda na infância, quando brincava com carrinhos do Corpo de Bombeiros e imaginava vestir a farda. O desejo, porém, acabou ficando de lado durante a adolescência. Aos 15 e 16 anos, quando começou a estudar para concursos públicos, surgiu a oportunidade de ingressar na corporação por meio de um concurso.A primeira tentativa não deu certo. Reprovado no primeiro concurso, Tarciso conseguiu a aprovação na segunda oportunidade. Em 1997, aos 19 anos, ingressou no Corpo de Bombeiros como aluno oficial e iniciou uma trajetória que já soma 29 anos.“Sou muito grato a Deus por ser um bombeiro militar”.

Os primeiros desafios na formação

O ingresso na antiga Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais, hoje Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II, marcou uma mudança significativa em sua rotina. Acostumado à convivência com a família e os amigos, ele se deparou, logo no primeiro dia, com uma realidade de disciplina rigorosa e a necessidade de desenvolver autonomia.



Os jovens que chegavam à formação precisavam aprender a lidar com desafios longe da proteção familiar. O início foi de surpresa e apreensão diante das exigências da carreira, mas também de aprendizado.



Durante a formação, os ensinamentos dos instrutores ajudaram a construir a cultura profissional que, segundo ele, permanece até hoje. A rapidez no atendimento, a eficiência e a disposição para enfrentar situações de risco passaram a fazer parte de sua rotina.



Quase três décadas depois, Tarciso afirma que a principal diferença entre o jovem que ingressou na instituição e o coronel que hoje a comanda está na experiência e na maturidade.



“A gente consegue unir aquele mesmo sentimento do início, aquela mesma vontade de fazer, de socorrer, de combater um incêndio, agora com experiência profissional e maturidade”.

Os caminhos até o comando dos Bombeiros

Ao longo da carreira, Tarciso passou por diferentes funções dentro e fora do Corpo de Bombeiros. O primeiro cargo foi na Corregedoria Geral Unificada (CGU), órgão de controle externo que atuava nas polícias Militar, Civil e no Corpo de Bombeiros, onde trabalhou por cinco anos, com investigações.



Depois, retornou à corporação e assumiu o comando do quartel da Gávea. Na sequência, foi diretor-geral de Serviços Técnicos, setor responsável pela fiscalização e prevenção contra incêndios em estabelecimentos comerciais de todo o estado, como boates, cinemas, teatros e shopping centers. Também esteve à frente da Corregedoria do Corpo de Bombeiros, responsável por investigações de suspeitas de envolvimento de militares em irregularidades, em apoio à Polícia Civil e ao Ministério Público, além de cuidar dos procedimentos disciplinares internos.



“A Corregedoria é a guardiã da hierarquia e da disciplina na corporação”.



A trajetória inclui ainda a passagem pela Secretaria Municipal de Defesa Civil de Magé, onde atuou como secretário, e pela Corregedoria da Secretaria Estadual de Saúde.



Em Magé, Tarciso teve contato direto com o trabalho de prevenção e atendimento a situações de risco.

Atualmente, Tarciso ocupa o comando-geral do CBMERJ e a Secretaria de Estado de Defesa Civil.





Entre dois mundos: o comando do quartel da Gávea





Depois de passar cinco anos afastado da atividade operacional, trabalhando na Corregedoria Geral Unificada, Tarciso voltou à rotina dos quartéis ao assumir o comando da unidade da Gávea.



Para ele, o mais interessante foi atender regiões com realidades tão diferentes. O quartel é responsável por bairros como São Conrado, Leblon, Jardim Botânico e Lagoa, além das comunidades da Rocinha e do Vidigal.



"Foi uma experiência muito importante, porque tive um reencontro com a parte operacional. Aquele quartel está em uma posição estratégica e atende a públicos e realidades muito diferentes”.



O coronel lembra que a equipe podia sair para combater um incêndio em uma cobertura de luxo, avaliada em milhões de reais, e, pouco depois, atender a uma ocorrência na Rocinha, onde as condições de trabalho e a realidade dos moradores eram bastante diferentes.



"Ao mesmo tempo que atendíamos regiões com o maior IDH do nosso estado, também fazíamos o atendimento do Vidigal e da Rocinha. Eram dois mundos, dois modelos de atendimento muito diferenciados. Foi uma experiência muito rica".



Ocorrências que ficaram na memória



Entre as ocorrências que marcaram sua trajetória, Tarciso destaca o primeiro socorro que comandou, ainda como aspirante a oficial. Na ocasião, a equipe atendeu uma pessoa que havia tentado tirar a própria vida após ingerir uma substância. A vítima sobreviveu e recebeu atendimento dos bombeiros.



“Foi um dia difícil para um jovem passar já por esse momento. Mas, por outro lado, nos aproxima e me deu uma visão da carência das pessoas, do sofrimento do ser humano”.



Ele também participou do incêndio no Mercadão de Madureira, em 2001, um dos primeiros grandes incêndios de sua carreira. O fogo atingiu lojas que armazenavam diferentes tipos de produtos, incluindo artigos religiosos e animais. O combate às chamas durou vários dias, seguido pelo trabalho de rescaldo.



“Foi o primeiro incêndio, o grande incêndio de que participei e que também demandou vários dias. Foi também um aprendizado logo no início da minha carreira”.



Outro episódio que permanece na memória aconteceu durante o atendimento a um vazamento de gás em um apartamento. Ao chegar ao local, a equipe encontrou uma grande quantidade de gás acumulada no imóvel.



Como o morador não estava em casa, a primeira alternativa seria arrombar a porta. Tarciso, porém, sugeriu que um bombeiro acessasse o apartamento pela varanda, utilizando uma técnica de rapel a partir do imóvel de cima.



A decisão evitou uma possível tragédia. Ao entrar no apartamento, os bombeiros encontraram uma vela acesa sobre a geladeira e perceberam que uma panela esquecida no fogão havia transbordado. O líquido apagou a chama do fogão, mas o gás continuou vazando e se espalhou pelo imóvel.



“Era uma bomba-relógio. Em algum momento aconteceria a explosão. Se a gente tivesse feito o arrombamento, haveria um deslocamento de ar, o gás atingiria o ponto de ignição e aconteceria uma explosão. Todos nós ali possivelmente morreríamos”.

Decisões difíceis nos atendimentos



Entre as decisões mais difíceis da carreira, Tarciso fala sobre os atendimentos a ocorrências com múltiplas vítimas. Nessas situações, antes da chegada de reforços, os bombeiros precisam fazer uma triagem e definir quem será socorrido primeiro. Segundo ele, a escolha exige equilíbrio emocional e conhecimento técnico, já que é necessário priorizar os pacientes com maior possibilidade de sobrevivência.



“Em cenários com múltiplas vítimas, a gente tem que ter essa maturidade no primeiro atendimento, priorizar as pessoas que realmente têm maior expectativa de vida. É uma decisão técnica, difícil, mas que naquele momento precisa ser racionalizada até que chegue o apoio e você possa, de fato, atender a todos”.



Ao falar sobre o que aprendeu durante a trajetória, o coronel afirma que o contato direto com o sofrimento da população também transformou sua maneira de enxergar a vida. Para ele, a atuação dos bombeiros e da Defesa Civil vai além do atendimento às emergências e contribui para tornar os profissionais mais sensíveis às dificuldades enfrentadas pelas pessoas.



“Eu acho que essa é a grande experiência. A gente se torna mais humano com o passar do tempo, porque vê a dificuldade das pessoas. Nas tragédias, muitas pessoas moram em barracos, em casas com muita dificuldade, em condições insalubres e degradantes. Infelizmente, são essas pessoas que quase sempre são vitimadas pelos desastres naturais no nosso estado”.





O desafio de comandar 13,5 mil bombeiros



À frente do Corpo de Bombeiros, Tarciso tem uma série de responsabilidades. Entre elas estão administrar o orçamento da corporação, garantir a compra de equipamentos e viaturas e cuidar de uma equipe de 13,5 mil bombeiros militares, distribuídos por mais de 150 unidades operacionais em todo o estado.



O coronel explica que boa parte da estrutura da corporação é mantida com recursos do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros (Funesbom), abastecido principalmente pela arrecadação da taxa de incêndio, um tributo obrigatório no estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, cerca de 95% dos recursos do fundo vêm dessa arrecadação.



Ele diferencia as despesas de custeio, como contas de água e luz e alimentação dos bombeiros, dos investimentos, que incluem a compra de viaturas, helicópteros, capacetes e equipamentos de proteção individual.



"Todo o investimento e o custeio do Corpo de Bombeiros são feitos com os recursos da taxa de incêndio. A folha de pagamento, por outro lado, é custeada pelo Estado".



Ao falar sobre a importância da arrecadação, Tarciso cita os cinco helicópteros da corporação, utilizados em salvamentos e no transporte de vítimas em estado grave, além de operações em praias, montanhas e áreas de mata.



"Quando acontece uma colisão de veículos e a vítima está em estado muito grave, o médico pode recomendar uma remoção de emergência por aeronave. Esse recurso fica à disposição da população".



Além dos profissionais da ativa, a gestão também envolve os bombeiros veteranos, seus familiares e pensionistas. Ao somar esse público, a corporação chega a mais de 70 mil pessoas, que também contam com assistência médica e social.



"Quando somamos os bombeiros ativos, os inativos, que são os veteranos, os dependentes e as pensionistas, temos um público de mais de 70 mil pessoas. Acabamos fazendo a gestão dessa grande família".



Para ele, comandar uma estrutura desse tamanho exige equilíbrio e conhecimento sobre o funcionamento da instituição. As decisões, segundo o coronel, precisam levar em conta tanto as necessidades dos profissionais quanto o atendimento prestado à população.



"São decisões difíceis e que demandam, sobretudo, equilíbrio e conhecimento técnico. Um bombeiro bem qualificado e que recebe uma boa assistência da própria instituição vai refletir isso lá na ponta, na qualidade do atendimento".



Além do comando da corporação, Tarciso também está à frente da Secretaria de Estado de Defesa Civil. Segundo ele, os dois trabalhos estão diretamente ligados, mas atuam em etapas diferentes quando ocorre um desastre.



"A Defesa Civil atua sobretudo na prevenção e na preparação, enquanto o Corpo de Bombeiros fica responsável pela resposta ao desastre".



Tarciso Antônio assumiu a Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) em 3 de setembro de 2024. Arquivo pessoal

O trabalho da Defesa Civil, porém, não termina quando a emergência é controlada. Depois da atuação dos bombeiros, o órgão também participa do atendimento às famílias atingidas, oferece apoio humanitário e trabalha para restabelecer os serviços públicos e a normalidade nas áreas afetadas.



"Os dois estão entrelaçados desde a prevenção, passando pelo desastre, até o pós-desastre".



Projeto Bombeiro 100%



Ao ser perguntado sobre o momento em que mais sentiu orgulho de ser bombeiro, Tarciso destacou a atual fase de sua gestão. Para ele, a ampliação da presença da corporação nos municípios fluminenses representa uma das conquistas mais importantes de sua trajetória.



O destaque é o Projeto Bombeiro 100%, que tem como objetivo instalar pelo menos uma unidade do Corpo de Bombeiros em cada município do estado. Quando assumiu a gestão, 60 das 92 cidades fluminenses tinham quartéis da corporação. Desde então, foram inauguradas 18 unidades em dois anos, sendo 16 em municípios que ainda não contavam com uma estrutura própria.



"Sem presunção, o momento em que eu mais me senti orgulhoso é o que estou vivendo agora. Quando falamos na entrega de 18 unidades do Corpo de Bombeiros em dois anos, estamos falando de vidas, de mortes que foram evitadas e de pessoas que deixaram de ter o quadro de saúde agravado".



18 unidades do Corpo de Bombeiros inauguradas nos últimos dois anos. Divulgação/ CBMERJ

O projeto recebeu um investimento de quase R$ 50 milhões em viaturas e equipamentos. Para Tarciso, porém, a importância da iniciativa vai além da estrutura física e dos recursos utilizados.



"Isso é imensurável, a gente não consegue mensurar o valor disso. Fico realmente muito feliz por poder ter entregado esse resultado, sem deixar de lado aquilo que temos de mais importante, que são os nossos bombeiros e a capacitação desses profissionais."



Em 2025, a corporação realizou 295.707 atendimentos, uma média de 810 por dia, ou seja, um atendimento a cada 1 minuto e 46 segundos. Segundo dados divulgados pela instituição, são 113.434 vidas salvas, em média, por ano.



Principais ações

Entre as iniciativas durante sua gestão, Tarciso cita a criação do Centro Terapêutico para o Transtorno do Espectro Autista e outras Neuroatipias (CTTEA-BM), voltado ao atendimento dos filhos de bombeiros militares. A estrutura surgiu para atender a uma demanda de famílias da própria corporação que precisavam de acompanhamento especializado para as crianças.



Segundo o coronel, o tratamento exige uma equipe multidisciplinar e pode custar caro para as famílias. O primeiro centro foi instalado na Escola de Bombeiros, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio, e um segundo polo foi aberto na Policlínica de Charitas, em Niterói.



Até o momento da entrevista, mais de 400 famílias haviam sido atendidas e o serviço já tinha realizado mais de 4 mil consultas, com profissionais de diferentes especialidades, como psicólogos, fisioterapeutas, neuropediatras e fonoaudiólogos.



"Quando o bombeiro militar sabe que o filho está sendo bem tratado e está se desenvolvendo, isso traz tranquilidade. Ele consegue se dedicar um pouco mais ao serviço”.



Outra iniciativa foi a criação do Grupo de Operações Especiais (Goesp), o grupo reúne militares selecionados por meio de um processo anual, que avalia a qualificação e a experiência operacional dos profissionais.



Entre as especializações exigidas estão cursos de salvamento no mar, em montanhas e em altura, além de combate a incêndios florestais. A proposta é formar equipes preparadas para atuar em ocorrências de maior complexidade, inclusive fora do país.



O coronel cita como exemplo a atuação do grupo durante episódios de fortes chuvas em Petrópolis, na Região Serrana, e em Angra dos Reis e Paraty, na Costa Verde. Segundo ele, as equipes foram enviadas antes do agravamento das condições climáticas, para orientar moradores e se posicionar em pontos considerados estratégicos.



"Antes mesmo de começar a chover, já tínhamos realizado várias ações de prevenção. Depois das chuvas, o Goesp atuou no resgate de muitas pessoas que estavam ilhadas e em situações de risco com a elevação das águas".



Outra mudança destacada pelo coronel foi a criação da função de subtenente adjunto ao comando. A ideia é aproximar os dois grupos da carreira militar: as praças, que começam como soldados e podem chegar a subtenentes, e os oficiais, que vão de tenente a coronel.



Com a nova função, os subtenentes passaram a trabalhar diretamente com os comandantes, participando das equipes de assessoria. Segundo o coronel, a medida ajuda a melhorar o diálogo entre os diferentes níveis da hierarquia militar.



"Essa foi uma medida para aproximar oficiais e praças e tornar nosso ambiente de trabalho mais humanizado. Entendemos que também foi uma medida importante para a tropa".



Tarciso também enfatiza a integração entre o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil no planejamento de operações. Segundo ele, a corporação passou a antecipar o deslocamento de equipes para áreas com maior risco de desastres, em vez de atuar apenas depois que as ocorrências acontecem.



Nesse trabalho, o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta para Desastres Naturais (Cemaden-RJ) acompanha as condições climáticas, identifica a possibilidade de chuvas intensas e cruza as informações com o mapeamento das áreas de risco.



"Antes, acontecia o desastre e a gente saía para dar a resposta. Agora, a gente se antecipa. A Defesa Civil faz o mapeamento dessas regiões e, quando deslocamos o efetivo do Corpo de Bombeiros, já sabemos quais são os pontos de maior sensibilidade e onde os militares devem ser posicionados".

Entre as conquistas e os planos para o futuro



Ao falar sobre o legado que gostaria de deixar à frente da corporação, o coronel destaca a ampliação da rede de atendimento do Corpo de Bombeiros em todo o Estado do Rio de Janeiro.



“Já inauguramos 18 unidades. Ainda este ano, estaremos inaugurando outras, cerca de quatro ou mais até o final do próximo mês. Esse é o maior legado: deixar um Corpo de Bombeiros com maior capilaridade, mais eficiente e com um tempo de resposta cada vez menor”.



Em alguns municípios, o atendimento levava de 40 minutos a uma hora. Com a instalação dos novos quartéis, esse tempo foi reduzido para cerca de 12 a 14 minutos.



“Tempo é vida. Então, esse é o maior legado: encurtar as distâncias, reduzir o tempo de resposta e, com isso, salvar vidas”.



Projeto Bombeiro 100%, que tem como objetivo instalar pelo menos uma unidade do Corpo de Bombeiros em cada município do estado do Rio de Janeiro. Arquivo pessoal

Questionado sobre o que ainda gostaria de realizar antes de encerrar sua passagem pelo comando, o coronel afirma que espera ter tempo suficiente para concluir o projeto de instalação de quartéis nos municípios fluminenses.



“Gostaria de ter o maior tempo possível para que eu possa concluir esse projeto, que é a instalação de quartéis nos 92 municípios do Estado. De modo que seremos o único Estado do Brasil com cobertura de 100%, com unidades do Corpo de Bombeiros em todas as cidades. Essa é a minha expectativa: que tenhamos tempo para alcançar esse objetivo”.