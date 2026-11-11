Levantamento do ISP aponta que o CV está presente em metade dos territórios mapeados (50,9%) - Reginaldo Pimenta/ Arquivo/ AgÃªncia O Dia

Levantamento do ISP aponta que o CV está presente em metade dos territórios mapeados (50,9%)Reginaldo Pimenta/ Arquivo/ AgÃªncia O Dia

Publicado 11/11/2026 18:50

Um estudo inédito do Instituto de Segurança Pública (ISP) aponta que um em cada três moradores do estado do Rio de Janeiro vive em áreas sob influência de organizações criminosas . Divulgado no início de novembro, o levantamento identificou 1.530 territórios sujeitos à atuação de quatro grandes grupos: Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro (TCP), Amigos dos Amigos (ADA) e milícias. Essas áreas ocupam 614,3 quilômetros quadrados e concentram uma população estimada em 5,1 milhões de pessoas, o equivalente a 32,2% dos moradores do estado.

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Desse total, quase três milhões de pessoas vivem em áreas de atuação do CV; 917.105, em territórios dominados por milícias; 914.859, em regiões sob influência do TCP; e 221.703, em áreas controladas pela ADA. Outras 126.274 pessoas moram em locais nos quais não foi possível identificar o grupo criminoso atuante.



Os dados mostram que o CV está presente em metade dos territórios mapeados (50,9%, ou 779 áreas). Em seguida, aparecem as milícias, com atuação em 19,6% dos locais identificados, o TCP, com 17,9%, e a ADA, com 5,9%.



O levantamento também aponta que o número de territórios identificados passou de 868, em 2019, para 1.530, em 2025. Segundo o ISP, o aumento não significa, necessariamente, que os 662 territórios adicionais não estivessem sob influência de grupos criminosos anteriormente, mas que não haviam sido identificados nos levantamentos anteriores.



“Isso não significa, necessariamente, que esses 662 ‘novos’ territórios não fossem já sujeitos à atuação de grupos criminosos em 2019, mas somente que não foram mapeados nos levantamentos anteriores”, explica o instituto.



O estudo também identificou uma redução no número de territórios em que não foi possível determinar qual grupo criminoso atuava. Em 2025, essas áreas somavam menos de 100, o equivalente a 5,6% do total mapeado. Em 2016, eram 295 territórios, ou 35% dos locais identificados naquele ano.



Os dados do levantamento foram estruturados em classes de feições, processados e analisados espacialmente por meio de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e armazenados em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). Desse total, quase três milhões de pessoas vivem em áreas de atuação do CV; 917.105, em territórios dominados por milícias; 914.859, em regiões sob influência do TCP; e 221.703, em áreas controladas pela ADA. Outras 126.274 pessoas moram em locais nos quais não foi possível identificar o grupo criminoso atuante.Os dados mostram que o CV está presente em metade dos territórios mapeados (50,9%, ou 779 áreas). Em seguida, aparecem as milícias, com atuação em 19,6% dos locais identificados, o TCP, com 17,9%, e a ADA, com 5,9%.O levantamento também aponta que o número de territórios identificados passou de 868, em 2019, para 1.530, em 2025. Segundo o ISP, o aumento não significa, necessariamente, que os 662 territórios adicionais não estivessem sob influência de grupos criminosos anteriormente, mas que não haviam sido identificados nos levantamentos anteriores.“Isso não significa, necessariamente, que esses 662 ‘novos’ territórios não fossem já sujeitos à atuação de grupos criminosos em 2019, mas somente que não foram mapeados nos levantamentos anteriores”, explica o instituto.O estudo também identificou uma redução no número de territórios em que não foi possível determinar qual grupo criminoso atuava. Em 2025, essas áreas somavam menos de 100, o equivalente a 5,6% do total mapeado. Em 2016, eram 295 territórios, ou 35% dos locais identificados naquele ano.Os dados do levantamento foram estruturados em classes de feições, processados e analisados espacialmente por meio de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e armazenados em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).

Como o levantamento foi feito

O primeiro mapeamento de territórios com atuação de grupos criminosos no estado do Rio foi realizado em 2016, pelo ISP, em parceria com a Polícia Militar. Na época, policiais ajudaram a identificar as localidades onde havia presença ostensiva dessas organizações e a delimitar as áreas de atuação de cada grupo.

As informações foram organizadas em mapas digitais e disponibilizadas no ISPGeo, sistema utilizado pelas forças de segurança. A ferramenta também passou a permitir que os próprios policiais registrassem mudanças na atuação dos grupos criminosos, contribuindo para a atualização dos dados.



Em 2018, o ISP ampliou as parcerias com unidades especializadas da Polícia Civil para revisar o levantamento. O trabalho foi concluído em 2019, com a participação de delegacias responsáveis por investigar roubos de cargas e homicídios em Niterói e São Gonçalo. Informações do Ministério Público do Rio (MPRJ) também foram incorporadas e verificadas pelas unidades policiais.



Na atualização de 2025, o instituto aprimorou a coleta de informações e ampliou as fontes consultadas. Além das parcerias já existentes, o trabalho passou a contar com a participação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFA).



O levantamento também incorporou dados da Operação Barricada Zero. Nesse trabalho, as polícias Civil e Militar realizaram visitas a diferentes localidades e utilizaram drones para identificar barricadas. As informações foram registradas em uma nova ferramenta digital, chamada GeoInteligência, e reunidas pelo ISP.



Segundo o instituto, a ampliação das fontes de informação e o aprimoramento dos métodos de coleta e verificação permitiram identificar um número maior de territórios com atuação de grupos criminosos em 2025. Por isso, o aumento de 868 áreas mapeadas em 2019 para 1.530 no ano passado não significa, necessariamente, que todos esses territórios tenham passado a ser controlados por criminosos nesse intervalo. Parte deles pode já ter sido ocupada anteriormente, mas não havia sido identificada nos levantamentos anteriores.