Carro invadiu loja na Rua Siqueira Campos - Gabriel Gontijo/Arquivo pessoal

Carro invadiu loja na Rua Siqueira CamposGabriel Gontijo/Arquivo pessoal

Publicado 11/11/2026 19:33

Um carro desgovernado atropelou três pessoas que estavam na calçada da Rua Siqueira Campos, em Copacabana, na Zona Sul , no fim da tarde desta quarta-feira (11). Em seguida, o veículo invadiu uma loja e acertou outra pessoa. Uma das vítimas atingidas não resistiu e morreu. Além dos quatro atropelados, a motorista e uma pessoa que a acompanhava também ficaram feridas. Ao todo, seis pessoas foram atingidas ou se feriram no acidente.

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As vítimas foram levadas para o Hospital Miguel Couto por militares do Corpo de Bombeiros. A motorista foi retirada do veículo em uma maca. De acordo com relatos de pessoas que presenciaram o acidente, ela saiu do edifício e, pouco depois, sofreu um possível mal súbito. Em seguida, o veículo avançou pela rua, atingiu as três pessoas que estavam na calçada e só parou depois de entrar no estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h50 para atender à ocorrência. Segundo a corporação, o quartel de Copacabana foi mobilizado.





Trânsito teve interdição e retenções

O acidente provocou a interdição de um trecho da Rua Siqueira Campos, entre a Rua Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), por volta das 18h16 havia retenções na Rua Barata Ribeiro e na própria Siqueira Campos, a partir da Rua Silva Castro.



Equipes do Corpo de Bombeiros e da CET-Rio atuaram no local. Como alternativa, os motoristas que trafegavam pela Rua Barata Ribeiro foram orientados a utilizar a Rua Hilário de Gouveia para acessar a Avenida Nossa Senhora de Copacabana ou a Avenida Atlântica.



Às 18h45, uma faixa da Rua Siqueira Campos foi liberada no trecho entre a Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Mesmo com a liberação parcial, o COR informou que ainda havia retenções na Siqueira Campos, na Rua Tonelero e na Barata Ribeiro.



Na atualização das 18h30, também havia trânsito lento em diferentes trechos da Avenida Atlântica, no sentido Leme, e retenções na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, entre as ruas Souza Lima e Siqueira Campos. Na Tonelero, o congestionamento se estendia entre as ruas Paula de Freitas e Siqueira Campos. Já na Barata Ribeiro, o trânsito estava lento entre Paula de Freitas e Siqueira Campos.



Por meio de nota, a direção do Hospital Municipal Miguel Couto informou o falecimento da vítima

"A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que recebeu, até o momento, quatro pessoas feridas no acidente em Copacabana nesta quarta-feira (11/11). Uma delas chegou em parada cardiorrespiratória e, apesar de todos os esforços da equipe médica, infelizmente não resistiu e faleceu. As demais ainda estão em atendimento e têm quadro de saúde estável."