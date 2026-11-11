Entrega do plano de contingência Estadual - Ricardo Cassiano/Defesa Civil RJ

Entrega do plano de contingência Estadual Ricardo Cassiano/Defesa Civil RJ

Publicado 11/11/2026 20:22 | Atualizado 11/11/2026 20:24

Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro atualizou os protocolos de monitoramento e comunicação de risco para o período de chuvas intensas de 2026/2027. Entre as principais mudanças está a ampliação de cinco para seis níveis de classificação, que passam a indicar a gravidade e a proximidade de possíveis impactos dos eventos meteorológicos. As alterações integram o Plano de Contingência Estadual de Chuvas Intensas (Plancon), lançado nesta quarta-feira (11).





A nova escala começa no nível 0, de vigilância, que representa uma situação de rotina, sem previsão de eventos. Depois, aparecem os níveis 1 (baixo), 2 (moderado), 3 (alto), 4 (severo) e 5 (extremo). A classificação considera a possibilidade de ocorrência de fenômenos e o tempo estimado para que seus efeitos atinjam a população.



No nível 1, há possibilidade de ocorrência de um evento, mas sem risco iminente. O nível 2 corresponde à previsão de impactos localizados. Já o nível 3 indica risco previsto com mais de duas horas de antecedência. No nível 4, os impactos podem ocorrer em até duas horas. O último estágio, nível 5, é utilizado quando o evento já está em andamento.



Outra mudança é que a classificação será definida individualmente para cada município. Quando as avaliações das equipes de meteorologia, hidrologia e geologia apontarem níveis diferentes de risco, deverá prevalecer a classificação mais elevada.





O plano também revisa os procedimentos para o acionamento dos mecanismos de comunicação de risco. As orientações abrangem as sirenes instaladas em áreas vulneráveis, o envio de mensagens de texto por SMS e o sistema Cell Broadcast, tecnologia que permite transmitir alertas diretamente aos celulares localizados em regiões afetadas por eventos severos.



LEIA MAIS: Zanin sinaliza decisão em até 15 dias sobre segundo turno no Rio A nova escala começa no nível 0, de vigilância, que representa uma situação de rotina, sem previsão de eventos. Depois, aparecem os níveis 1 (baixo), 2 (moderado), 3 (alto), 4 (severo) e 5 (extremo). A classificação considera a possibilidade de ocorrência de fenômenos e o tempo estimado para que seus efeitos atinjam a população.No nível 1, há possibilidade de ocorrência de um evento, mas sem risco iminente. O nível 2 corresponde à previsão de impactos localizados. Já o nível 3 indica risco previsto com mais de duas horas de antecedência. No nível 4, os impactos podem ocorrer em até duas horas. O último estágio, nível 5, é utilizado quando o evento já está em andamento.Outra mudança é que a classificação será definida individualmente para cada município. Quando as avaliações das equipes de meteorologia, hidrologia e geologia apontarem níveis diferentes de risco, deverá prevalecer a classificação mais elevada.O plano também revisa os procedimentos para o acionamento dos mecanismos de comunicação de risco. As orientações abrangem as sirenes instaladas em áreas vulneráveis, o envio de mensagens de texto por SMS e o sistema Cell Broadcast, tecnologia que permite transmitir alertas diretamente aos celulares localizados em regiões afetadas por eventos severos.

El Niño e monitoramento meteorológico

O lançamento do Plancon 2026/2027 foi realizado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ). O documento reúne diretrizes para orientar a preparação e a atuação dos órgãos estaduais durante o período de chuvas intensas, com atenção especial aos possíveis impactos do El Niño.



Durante o encontro, o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ) apresentou informações técnicas sobre o acompanhamento de eventos meteorológicos. A programação contou com a participação de especialistas das áreas de meteorologia, hidrologia e geologia.



Também foi apresentado o Guia de Enfrentamento ao Calor Extremo, que reúne orientações e instrumentos para apoiar o poder público na preparação e na resposta a períodos de temperaturas elevadas.



Segundo o secretário estadual de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Salles, o planejamento foi atualizado para aprimorar a atuação dos órgãos envolvidos no enfrentamento de eventos climáticos.



“Estamos aprimorando nosso planejamento para enfrentar os desafios do próximo período de chuvas intensas, com atenção especial aos possíveis impactos do El Niño. O novo Plano de Contingência reúne orientações mais objetivas, atualiza protocolos de alerta e fortalece a integração entre os órgãos estaduais. Nosso compromisso é antecipar riscos, qualificar a resposta e proteger a população fluminense”, declarou.

