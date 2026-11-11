Humorista e roteirista Vinícius Antunes, conhecido como Cacofonias - Reprodução/Instagram

Humorista e roteirista Vinícius Antunes, conhecido como CacofoniasReprodução/Instagram

Publicado 11/11/2026 21:21 | Atualizado 11/11/2026 21:23

humorista e roteirista Vinícius Antunes , conhecido como Cacofonias, denunciou que policiais civis foram à casa de sua mãe, de 70 anos, às 19h de terça-feira (10), para entregar uma intimação destinada a ele. O documento informava que ele deveria comparecer à 16ª DP (Barra da Tijuca) na sexta-feira (13) para prestar depoimento.

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Segundo Cacofonias, a intimação é referente a um processo movido pela Escola Suíço-Brasileira, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Ele criticou a abordagem e ressaltou que a mãe é viúva, mora sozinha e toma medicamentos para depressão. Além disso, ela enfrenta um momento delicado após a morte do neto, Francisco, de 9 anos. A criança foi



Ainda de acordo com o humorista, a mãe ficou muito assustada e ligou para ele após a chegada do policial ao apartamento, quando já estava se preparando para dormir. Vinícius também divulgou um áudio gravado pelo policial civil no celular da mãe e direcionado a ele. Na gravação, o agente informa que o humorista deveria comparecer à delegacia na data determinada. Segundo Cacofonias, a intimação é referente a um processo movido pela Escola Suíço-Brasileira, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Ele criticou a abordagem e ressaltou que a mãe é viúva, mora sozinha e toma medicamentos para depressão. Além disso, ela enfrenta um momento delicado após a morte do neto, Francisco, de 9 anos. A criança foi atropelada por um ônibus enquanto andava em uma bicicleta elétrica na Tijuca, Zona Norte do Rio.Ainda de acordo com o humorista, a mãe ficou muito assustada e ligou para ele após a chegada do policial ao apartamento, quando já estava se preparando para dormir. Vinícius também divulgou um áudio gravado pelo policial civil no celular da mãe e direcionado a ele. Na gravação, o agente informa que o humorista deveria comparecer à delegacia na data determinada.

Processo judicial



Vinicius e a escola travam uma briga judicial desde o início de novembro. O comunicador contou que o embate judicial começou depois de procurar a instituição para denunciar um funcionário, identificado como Rodrigo Frota, sobre mensagens com ameaças contra ele e sobre a morte do filho Francisco.



Nas redes sociais, o funcionário comentou "seu filho vai bem, babaca?" e "petista bão é petista lacrado no caixão". Vinícius contou que identificou o perfil pessoal do homem e, ao descobrir que ele trabalhava na escola, decidiu entrar em contato com a instituição.



O humorista relatou que tentou falar com a direção por diferentes canais, como Instagram, WhatsApp, telefone e e-mail. Segundo ele, a intenção era comunicar o conteúdo das publicações e pedir que a escola avaliasse a conduta do funcionário, e não iniciar uma campanha contra a instituição.



"Eu só queria comunicar à escola de uma pessoa para eles averiguarem se era perigosa ou não. E como eu descobri que era em um colégio que trabalha com crianças, eu fiquei alarmado, fiquei de fato preocupado. Avisei à escola pelo Instagram e ela me bloqueou. Eu liguei e pararam de me atender. Aí a escola me mandou um e-mail falando nenhuma criança corre perigo. Baseado em quê?", questionou Vinicius.



O roteirista ressaltou que o episódio se tornou ainda mais difícil de enfrentar por ter acontecido poucos meses após a morte do filho e da mãe da criança, em um acidente de trânsito na Tijuca. "Uma hora eu recebo pela internet a notícia que o meu filho foi atropelado e morre; um tempo depois, eu estou sendo processado porque denunciei alguém que debochou disso", afirmou.



A reportagem questionou a Polícia Civil se o procedimento de intimação prevê esse tipo de abordagem, inclusive no período da noite. Também perguntamos à Escola Suíço-Brasileira se a intimação foi um pedido da escola. Não houve retorno até o fechamento desta reportagem. O espaço está aberto para manifestação.