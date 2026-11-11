GET Escola Municipal Acre - Reprodução/Redes sociais

GET Escola Municipal AcreReprodução/Redes sociais

Publicado 11/11/2026 21:59 | Atualizado 12/11/2026 01:03

A comunidade escolar da Escola Municipal Acre, em Todos os Santos, na Zona Norte , denuncia o fechamento das quatro turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a partir de 2027. A medida — atribuída à 3ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), que responde à Secretaria Municipal de Educação, hoje comandada por Hugo Nepomuceno — mobiliza professores e familiares que cobram a manutenção das aulas na unidade.

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Atualmente, são oferecidas duas turmas de EJA I, destinadas à alfabetização e aos anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 4º ano, no turno da tarde. As outras duas são de EJA II, que atende estudantes dos anos finais, do 6º ao 9º ano, pela manhã.



Segundo relatos de profissionais ligados à escola, que não quiseram se identificar, a decisão de encerrar as turmas teria sido comunicada à direção em uma reunião na Coordenadoria Regional realizada em 28 de outubro. A comunidade escolar afirma que não foi consultada previamente e que soube da medida sem ter participado de uma discussão sobre alternativas para manter a oferta.



Profissionais ligados à unidade acrescentam que aproximadamente 30% dos estudantes atendidos nas turmas teriam deficiência intelectual ou transtornos do desenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para eles, a mudança de escola pode representar uma dificuldade adicional para alunos que precisam de acompanhamento e de um ambiente com o qual já estão familiarizados.





Uma professora, que não quis se identificar, também criticou o encerramento das turmas e destacou a diversidade do público atendido pela EJA. Segundo ela, a unidade recebe adultos com deficiência, menores encaminhados por abrigos municipais, jovens que foram abandonados pelas famílias e pessoas que cumprem medidas socioeducativas.

“Temos muitos alunos adultos PCDs. Eles já estão ambientados com a escola e com os demais alunos das outras turmas. Nossos alunos incluídos estão se desenvolvendo muito bem, mas alguns deles ainda não leem nem escrevem. A diretoria quer aprová-los, o que é uma grande covardia e desserviço”, afirmou.

A professora também questionou as justificativas atribuídas à Secretaria Municipal de Educação para o fechamento das turmas. De acordo com ela, uma das alegações seria a dificuldade de acesso à escola por causa de uma ladeira na rua. “A ladeira está lá desde que a escola foi criada, há mais de 50 anos”, argumentou. Outro motivo apontado seria a necessidade de ampliar a oferta de vagas para o 6º ano do ensino regular na região. A docente contestou essa justificativa: “Isso não é problema nosso. A prefeitura que construa escolas ou reforme as que já existem”. Mãe teme prejuízo à filha Entre os familiares preocupados com a mudança está Claudia Cristina, mãe de uma estudante de 25 anos que frequenta a EJA na Escola Municipal Acre. Ela teme que a transferência prejudique a continuidade dos estudos da filha, que tem necessidades específicas de acompanhamento e enfrenta dificuldades no processo de aprendizagem.

Em relato, Claudia afirmou que a filha estuda desde os 2 anos, mas ainda não conseguiu desenvolver plenamente a aprendizagem. A mãe também demonstrou preocupação com a possibilidade de a jovem não se adaptar à nova unidade.



“Se ela ficar em casa, para mim é um problema, porque ela não vai conseguir. Pelo menos na escola é o tempo que eu tenho para cuidar da minha casa e de tudo, porque fora isso eu tenho que ficar atrás dela 24 horas”, contou.

Um dos argumentos apresentados à comunidade, segundo a mãe, seria o número de estudantes matriculados. De acordo com ela, foi informado que a escola tem 17 alunos na modalidade e que seriam necessários 60 para justificar a manutenção das turmas. A família também relata que os estudantes seriam transferidos para outra unidade da região, a Escola Municipal Francisco Jobim.



A mãe também manifestou receio em relação ao ambiente da escola para a qual a filha poderia ser transferida. Segundo ela, recebeu informações sobre episódios de bullying e brigas na unidade indicada, o que aumenta sua preocupação com a adaptação da estudante.





Sindicato critica decisão

O Sepe-RJ, por meio da Regional III, que abrange escolas das regiões do Grande Méier e Grande Inhaúma, divulgou uma nota de repúdio ao fechamento das turmas. O sindicato afirma que a redução da oferta de EJA vem ocorrendo em diferentes Coordenadorias Regionais de Educação e critica o que considera uma política de reorganização da rede baseada na economia de recursos.



Para a entidade, a modalidade atende um público com necessidades específicas, formado em grande parte por trabalhadores que enfrentam jornadas extensas e tiveram o direito à escolarização interrompido em algum momento da vida.



O sindicato também argumenta que a oferta de vagas precisa estar distribuída em diferentes regiões da cidade, de modo a facilitar o acesso e a permanência dos estudantes. A entidade defende políticas de divulgação, busca ativa e acompanhamento para evitar a evasão escolar.



“É lei que as escolas ofereçam vaga para a Educação de Jovens e Adultos em localizações diversas, de modo a facilitar o acesso deste público que, outrora, teve seu direito ao estudo negado e, nesse momento, batalha por formação”, afirma o texto do Sepe-RJ.





Secretaria nega

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação negou que encerraria a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Veja a nota na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Educação esclarece que a oferta de turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) terá continuidade no GET Acre."