Árvore caiu
Comunidade denuncia encerramento da EJA em escola da Zona Norte
Sindicato e familiares questionam decisão e temem prejuízo à continuidade dos estudos; Secretaria de Educação nega o fim da modalidade
Humorista Cacofonias critica intimação entregue à mãe durante a noite
Ele disse que policiais foram à casa da idosa de 70 anos para entregar uma convocação referente a um processo movido pela Escola Suíço-Brasileira
Defesa Civil lança novo plano de contingência para chuvas intensas
Documento apresenta protocolos atualizados de alerta, novos níveis de risco e orientações diante dos impactos do El Niño
Atropelamento mata uma pessoa e deixa feridos em Copacabana
Motorista teria saído de prédio comercial antes de perder o controle do veículo e atingir pessoas na Rua Siqueira Campos
Um terço da população do RJ vive em áreas dominadas pelo tráfico
Estudo inédito do ISP identificou que 1.530 territórios estão sujeitos à atuação do CV, TCP, ADA e milícia em todo o estado
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