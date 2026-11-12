Publicado 12/11/2026 00:00

A queda de uma árvore na Rua Comandante Rubens Silva, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, provocou um intenso congestionamento na manhã de ontem. A ocorrência causou a interdição total da via, inclusive para pedestres. O jornal O Dia esteve no local e constatou que passageiros chegaram a desembarcar dos ônibus e seguir a pé para conseguir chegar aos seus destinos.