Moto foi apreendida com um dos investigados - Reginaldo Pimenta

Moto foi apreendida com um dos investigadosReginaldo Pimenta

Publicado 12/11/2026 07:06

A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (12), uma operação contra uma organização criminosa especializada no furto de cabos subterrâneos de cobre pertencentes a Light. Os agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão nos bairros do Itanhangá, Taquara, Pechincha e Praça Seca, na Zona Sudoeste do Rio. Na ação, um suspeito chegou a ser conduzido à delegacia para prestar depoimento e duas motocicletas foram apreendidas.





De acordo com as investigações das delegacias de Roubos e Furtos (DRF) e de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), o grupo utilizava caminhões para arrancar os cabos subterrâneos. Os criminosos amarravam os fios aos veículos e, em seguida, os tracionavam para retirá-los do solo. O material furtado era posteriormente transportado para receptadores. LEIA MAIS: Polícia investiga morte de jovem eletrocutado em quadra de Japeri De acordo com as investigações das delegacias de Roubos e Furtos (DRF) e de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), o grupo utilizava caminhões para arrancar os cabos subterrâneos. Os criminosos amarravam os fios aos veículos e, em seguida, os tracionavam para retirá-los do solo. O material furtado era posteriormente transportado para receptadores.

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Segundo o delegado da DRF, Uriel Alcantara, as motos foram encontradas com o homem conduzido à delegacia. Os veículos são suspeitos de terem sido utilizados como batedores, ou seja, para monitorar o trajeto e dar apoio aos criminosos durante as ações.



“Foi conduzido um dos investigados em razão de terem sido encontradas com ele duas motocicletas cuja origem e procedência estão sendo apuradas, para saber se são lícitas ou ilícitas. Também será avaliado se os veículos foram utilizados como batedoras para dar apoio ao caminhão usado na subtração dos cabos. Apreendemos ainda um aparelho celular e documentos, que também serão analisados. Se for constatado que as motocicletas têm procedência ilícita, ou seja, são produtos de furto ou roubo, ele poderá ficar preso”, explicou.

Investigação

As diligências tiveram como ponto de partida uma tentativa de furto ocorrida em junho deste ano, no Bosque da Barra, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Na ocasião, os criminosos utilizaram um caminhão adquirido apenas quatro dias antes da ação. Com a aproximação de policiais militares, os envolvidos fugiram, abandonando os cabos espalhados pelo chão.



Em julho, o grupo voltou a agir no mesmo local, com o mesmo veículo. Policiais flagraram três homens amarrando cabos subterrâneos a um caminhão. Ao perceberem a presença dos agentes, os envolvidos fugiram. Outros dois integrantes, que estavam no veículo, também conseguiram escapar após abandoná-lo nas proximidades do bosque.



A partir da apreensão do caminhão, os investigadores conseguiram identificar dois integrantes da organização criminosa, incluindo o responsável pela transferência do dinheiro utilizado na compra do veículo.

"No curso da investigação, constatamos que esse caminhão foi adquirido no dia 23 de junho, em Duque de Caxias. Ele foi utilizado na ação do dia 27 de junho e novamente no dia 19 de julho, quando foi apreendido. Conseguimos identificar dois dos envolvidos diretamente na compra desse caminhão, que são investigados no inquérito policial. Um deles tem anotações criminais especificamente relacionadas ao mesmo modus operandi, ou seja, ao furto de cabos subterrâneos. Nessa data, então, cumprimos oito mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos criminosos ou a suspeitos de envolvimento no crime", acrescentou o delegado.

A apuração revelou ainda que o grupo utilizava caminhões antigos, comercializados sucessivamente sem a devida transferência de propriedade junto ao Detran, estratégia que dificultava o rastreamento dos veículos e a identificação dos responsáveis pelos crimes.



Os suspeitos possuem anotações criminais por receptação, porte de arma, roubo, furto e adulteração de sinal identificador de veículo. Eles também são investigados por envolvimento em outro furto de cabos subterrâneos, ocorrido na Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes. Na ocasião, os criminosos fugiram e abandonaram ferramentas e uma motocicleta, posteriormente vinculada a um familiar de um dos envolvidos.



A operação desta quinta-feira (12) busca reunir novas provas, identificar os demais integrantes da organização criminosa e esclarecer a participação do grupo em outros furtos praticados com o mesmo modo de atuação. Os agentes também trabalham para identificar os receptadores e rastrear o destino dos cabos e materiais de cobre furtados. As investigações continuam.

"A investigação prossegue para identificar os outros criminosos que participaram das ações, além de outros crimes em que eles possam ter atuado com o mesmo modus operandi. Também queremos identificar com precisão o destino do material furtado, ou seja, onde ocorre a receptação. Esses cabos são retirados da rede subterrânea e já têm um destino certo, um estabelecimento que recebe esse material", acrescentou o delegado.

Light registra 94 mil metros de cabos furtados até outubro

Em nota, a Light informou que colabora com as autoridades de segurança pública no combate ao furto de cabos, crime que causa prejuízos à infraestrutura elétrica e pode comprometer o fornecimento de energia.



Entre janeiro e outubro de 2026, a companhia registrou 905 ocorrências desse tipo, com 94 mil metros de cabos furtados. No período, o Centro do Rio concentrou o maior número de registros (329), seguido por Copacabana (266) e Flamengo (71).



"Além dos prejuízos à infraestrutura, o furto de cabos e o vandalismo em instalações elétricas colocam em risco a segurança da população, a confiabilidade do sistema elétrico e a operação de serviços essenciais. Para combater essas práticas, a Light mantém parceria com o Disque-Denúncia e reforça a importância da colaboração da população. Informações podem ser repassadas anonimamente pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177", acrescentou em comunicado.