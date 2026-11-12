Moto foi apreendida com um dos investigadosReginaldo Pimenta
De acordo com as investigações das delegacias de Roubos e Furtos (DRF) e de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), o grupo utilizava caminhões para arrancar os cabos subterrâneos. Os criminosos amarravam os fios aos veículos e, em seguida, os tracionavam para retirá-los do solo. O material furtado era posteriormente transportado para receptadores.
“Foi conduzido um dos investigados em razão de terem sido encontradas com ele duas motocicletas cuja origem e procedência estão sendo apuradas, para saber se são lícitas ou ilícitas. Também será avaliado se os veículos foram utilizados como batedoras para dar apoio ao caminhão usado na subtração dos cabos. Apreendemos ainda um aparelho celular e documentos, que também serão analisados. Se for constatado que as motocicletas têm procedência ilícita, ou seja, são produtos de furto ou roubo, ele poderá ficar preso”, explicou.
Investigação
Em julho, o grupo voltou a agir no mesmo local, com o mesmo veículo. Policiais flagraram três homens amarrando cabos subterrâneos a um caminhão. Ao perceberem a presença dos agentes, os envolvidos fugiram. Outros dois integrantes, que estavam no veículo, também conseguiram escapar após abandoná-lo nas proximidades do bosque.
A partir da apreensão do caminhão, os investigadores conseguiram identificar dois integrantes da organização criminosa, incluindo o responsável pela transferência do dinheiro utilizado na compra do veículo.
Os suspeitos possuem anotações criminais por receptação, porte de arma, roubo, furto e adulteração de sinal identificador de veículo. Eles também são investigados por envolvimento em outro furto de cabos subterrâneos, ocorrido na Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes. Na ocasião, os criminosos fugiram e abandonaram ferramentas e uma motocicleta, posteriormente vinculada a um familiar de um dos envolvidos.
A operação desta quinta-feira (12) busca reunir novas provas, identificar os demais integrantes da organização criminosa e esclarecer a participação do grupo em outros furtos praticados com o mesmo modo de atuação. Os agentes também trabalham para identificar os receptadores e rastrear o destino dos cabos e materiais de cobre furtados. As investigações continuam.
Light registra 94 mil metros de cabos furtados até outubro
Entre janeiro e outubro de 2026, a companhia registrou 905 ocorrências desse tipo, com 94 mil metros de cabos furtados. No período, o Centro do Rio concentrou o maior número de registros (329), seguido por Copacabana (266) e Flamengo (71).
"Além dos prejuízos à infraestrutura, o furto de cabos e o vandalismo em instalações elétricas colocam em risco a segurança da população, a confiabilidade do sistema elétrico e a operação de serviços essenciais. Para combater essas práticas, a Light mantém parceria com o Disque-Denúncia e reforça a importância da colaboração da população. Informações podem ser repassadas anonimamente pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177", acrescentou em comunicado.
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