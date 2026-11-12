Policial penal foi preso em São João de Meriti e levado para a DP - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Policial penal foi preso em São João de Meriti e levado para a DPReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 12/11/2026 09:24

Um policial penal foi preso, nesta quarta-feira (11), por uma acusação de estupro, ocorrido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Segundo a vítima, o agente e um segundo homem a ameaçaram com uma arma, dizendo que integravam uma milícia.

O crime aconteceu em setembro deste ano. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), o policial e o outro suspeito saíram com a vítima de uma boate. Após deixar o estabelecimento, a dupla teria estuprado a mulher e feito ameaças contra ela.

Desde então, o servidor não compareceu mais ao trabalho e era considerado foragido da Justiça. Investigações identificaram que ele ficou escondido em uma comunidade, em Nova Iguaçu, dominada por milicianos.

Nesta quarta, ele foi encontrado por uma equipe da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Prisional (Ssispen), no estacionamento de um shopping, em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense.

Os agentes conduziram o servidor para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde foi cumprido um mandado de prisão em aberto. A Seppen informou que ele ficará à disposição da Justiça em unidade prisional da pasta.

Paralelo às investigações criminais, o policial responde um processo administrativo disciplinar na Corregedoria-Geral da Seppen. A instituição reforçou que não compactua com quaisquer desvios de conduta e cometimento de crimes praticados por seus servidores. Diante de delitos, a pasta ressaltou que adota apurações rigorosas para as medidas administrativas e disciplinares cabíveis.

Caso semelhante

Na terça-feira (10), policiais civis prenderam em flagrante Diego Henrique Corrêa Cavallari , de 37 anos, pelos crimes de importunação sexual, violência psicológica, ameaça e perseguição, no bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu. Segundo a corporação, o homem observava vizinhas através de um buraco no muro e dizia que iria estuprá-las. Uma das vítimas relatou que o autor a perseguia há quase dois anos.

No dia da prisão, o marido de uma das mulheres chegou a discutir com Diego, que teria afirmado que estupraria as vítimas assim que tivesse oportunidade.

"Como não era a primeira vez, ela chamou o marido para confrontar esse homem. E a resposta dele foi que ia sim estuprar a mulher dele e também a outra vizinha. Essas mulheres há dois anos estão sendo perseguidas e ameaçadas por esse homem. Inclusive, na hora da discussão, ele pegou um machado para ameaçar as vítimas”, contou a delegada Monica Areal, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu.

A outra vítima relatou que chegou a ter que aumentar o tamanho do muro de sua residência devido aos olhares do vizinho. De acordo com ela, mesmo assim, foi seguida várias vezes por ele, que ameaçava manter relações sexuais com violência e sem consentimento.

A reportagem ainda não localizou a defesa dos homens. O espaço está aberto para manifestações.