Um homem morreu após ser baleado durante um intenso tiroteio em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quarta-feira (11). Segundo testemunhas, criminosos armados passaram atirando pela Avenida Engenheiro Souza Filho, uma das principais vias da região, provocando momentos de tensão. A identificação dele não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) estiveram no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, após receberem informações sobre a entrada de um homem baleado, que havia sido socorrido na comunidade. Na unidade, os agentes souberam que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.
Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de Gabriel Cunha Barros. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.
A região de Rio das Pedras é alvo de constantes confrontos devido à disputa de território entre criminosos rivais.
Barricadas incendiadas na Gardênia Azul
Mais cedo, criminosos colocaram fogo em objetos para servir como barricadas e bloquear vias da Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a ação foi uma forma de represália à prisão de um homem apontado como liderança do tráfico de drogas da região.
A PM informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam Marcus Vinicius Salviano de Farias Rocha, o "Gday", durante um patrulhamento no entorno da comunidade. Com o homem, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e uma motocicleta.
Investigações apontam que o suspeito passou a integrar o tráfico de drogas depois de deixar uma milícia que atuava na Zona Sudoeste. Atualmente, a Gardênia é controlada pelo Comando Vermelho (CV) e, segundo apurações do 18º BPM, Marcus coordenava investidas contra grupos rivais, além de participar diretamente das disputas territoriais na região.
Após a prisão, um grupo de pessoas, que a PM afirma possuir ligação com o tráfico de drogas, incendiou objetos nos principais acessos à Gardênia. A Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão teve interdições intermitentes por causa das barricadas.
Por que as disputas entre grupos armados voltaram a crescer no Rio?
A disputa por território entre grupos armados voltou a ganhar força no Rio de Janeiro. Com menos áreas ainda sem o domínio de alguma organização criminosa, as facções passaram a mirar regiões controladas por rivais, aumentando os confrontos. Um dos principais movimentos é do Comando Vermelho contra áreas antes dominadas por milícias.
Depois de anos de expansão, principalmente das milícias entre 2016 e 2020, o avanço sobre novos territórios ficou mais difícil. Com isso, as organizações passaram a buscar espaço por meio de confrontos diretos, o que tem contribuído para o aumento dos tiroteios e da violência em diferentes pontos do estado.
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