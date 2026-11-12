Homem baleado em Rio das Pedras Reprodução/Rede Social

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Um homem morreu após ser baleado durante um intenso tiroteio em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quarta-feira (11). Segundo testemunhas, criminosos armados passaram atirando pela Avenida Engenheiro Souza Filho, uma das principais vias da região, provocando momentos de tensão. A identificação dele não foi divulgada. 
LEIA MAIS: Polícia faz operação contra furto de cabos na Zona Sudoeste
LEIA MAIS: Um terço da população do RJ vive em áreas dominadas pelo tráfico

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) estiveram no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, após receberem informações sobre a entrada de um homem baleado, que havia sido socorrido na comunidade. Na unidade, os agentes souberam que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.
Segundo a Polícia Civil,  a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de Gabriel Cunha Barros. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.
A região de Rio das Pedras é alvo de constantes confrontos devido à disputa de território entre criminosos rivais.

Barricadas incendiadas na Gardênia Azul

Mais cedo, criminosos colocaram fogo em objetos para servir como barricadas e bloquear vias da Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a ação foi uma forma de represália à prisão de um homem apontado como liderança do tráfico de drogas da região.
A PM informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam Marcus Vinicius Salviano de Farias Rocha, o "Gday", durante um patrulhamento no entorno da comunidade. Com o homem, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e uma motocicleta.
Investigações apontam que o suspeito passou a integrar o tráfico de drogas depois de deixar uma milícia que atuava na Zona Sudoeste. Atualmente, a Gardênia é controlada pelo Comando Vermelho (CV) e, segundo apurações do 18º BPM, Marcus coordenava investidas contra grupos rivais, além de participar diretamente das disputas territoriais na região.
Após a prisão, um grupo de pessoas, que a PM afirma possuir ligação com o tráfico de drogas, incendiou objetos nos principais acessos à Gardênia. A Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão teve interdições intermitentes por causa das barricadas.

Por que as disputas entre grupos armados voltaram a crescer no Rio?

A disputa por território entre grupos armados voltou a ganhar força no Rio de Janeiro. Com menos áreas ainda sem o domínio de alguma organização criminosa, as facções passaram a mirar regiões controladas por rivais, aumentando os confrontos. Um dos principais movimentos é do Comando Vermelho contra áreas antes dominadas por milícias.

Depois de anos de expansão, principalmente das milícias entre 2016 e 2020, o avanço sobre novos territórios ficou mais difícil. Com isso, as organizações passaram a buscar espaço por meio de confrontos diretos, o que tem contribuído para o aumento dos tiroteios e da violência em diferentes pontos do estado.