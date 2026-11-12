Homem baleado em Rio das Pedras - Reprodução/Rede Social

Homem baleado em Rio das Pedras Reprodução/Rede Social

Publicado 12/11/2026 08:22 | Atualizado 12/11/2026 12:56

Um homem morreu após ser baleado durante um intenso tiroteio em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quarta-feira (11). Segundo testemunhas, criminosos armados passaram atirando pela Avenida Engenheiro Souza Filho, uma das principais vias da região, provocando momentos de tensão. A identificação dele não foi divulgada.





De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) estiveram no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, após receberem informações sobre a entrada de um homem baleado, que havia sido socorrido na comunidade. Na unidade, os agentes souberam que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. LEIA MAIS: Um terço da população do RJ vive em áreas dominadas pelo tráfico De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) estiveram no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, após receberem informações sobre a entrada de um homem baleado, que havia sido socorrido na comunidade. Na unidade, os agentes souberam que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de Gabriel Cunha Barros. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

A região de Rio das Pedras é alvo de constantes confrontos devido à disputa de território entre criminosos rivais.

Barricadas incendiadas na Gardênia Azul

Mais cedo, criminosos colocaram fogo em objetos para servir como barricadas e bloquear vias da Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a ação foi uma forma de represália à prisão de um homem apontado como liderança do tráfico de drogas da região.

A PM informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam Marcus Vinicius Salviano de Farias Rocha, o "Gday", durante um patrulhamento no entorno da comunidade. Com o homem, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e uma motocicleta.



Investigações apontam que o suspeito passou a integrar o tráfico de drogas depois de deixar uma milícia que atuava na Zona Sudoeste. Atualmente, a Gardênia é controlada pelo Comando Vermelho (CV) e, segundo apurações do 18º BPM, Marcus coordenava investidas contra grupos rivais, além de participar diretamente das disputas territoriais na região.

Após a prisão, um grupo de pessoas, que a PM afirma possuir ligação com o tráfico de drogas, incendiou objetos nos principais acessos à Gardênia. A Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão teve interdições intermitentes por causa das barricadas.

Por que as disputas entre grupos armados voltaram a crescer no Rio?