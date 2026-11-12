Carro invadiu loja na Rua Siqueira Campos - Divulgação/CBMERJ

Carro invadiu loja na Rua Siqueira Campos Divulgação/CBMERJ

Publicado 12/11/2026 09:52 | Atualizado 12/11/2026 14:51

Carmen Silvia Simonetti, de 80 anos, a motorista que causou o acidente que deixou uma pessoa morta e mais quatro feridas em Copacabana , Zona Sul do Rio, recebeu alta do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. A cuidadora dela, Carla Dias Antunes da Silva, 42, que estava no banco do carona, foi transferida a uma unida de saúde privada ainda não divulgada, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Já Mercedes Vaz Sasson, de 98 anos, atingida na calçada, chegou ao Hospital Miguel Couto com parada cardiorrespiratória e apesar do esforço da equipe médica, faleceu. A família ainda não confirmou a data e o local do enterro.

Ela estava com outras duas pessoas que sofreram o impacto do veículo: Bruno Jorge Vaz Sasson foi transferido a outro hospital privado, enquanto Neusa Belaguarda de Oliveira está internada no Hospital São Lucas, também em Copacabana, que não divulga informações sobre estado de saúde sem autorização de pacientes ou familiares.

Ainda conforme a SMS, Anna Paula Barbosa, 39, funcionária da loja em que o carro se chocou no acidente desta quarta-feira (11), recebeu alta.

Entenda o caso

O atropelamento aconteceu por volta das 17h40, na Rua Siqueira Campos, número 30. A via é uma das mais movimentadas e tradicionais vias do bairro. Carmen conduzia um carro, de modelo Honda WR-V, quando o veículo acabou atravessando a pista para o outro lado, subindo na calçada e colidindo com os pedestres. O automóvel só parou depois de entrar em uma loja no local.

De acordo com relatos de pessoas que presenciaram o acidente, ela saiu do edifício e, pouco depois, sofreu um possível mal súbito. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h50 para atender à ocorrência, com agentes do quartel de Copacabana.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a 12ª DP (Copacabana) investiga as circunstâncias da morte de Mercedes Vaz Sasson. "Diligências estão em andamento para apurar os fatos", aponta a corporação.

Acidente causou interdições nas ruas

O acidente provocou a interdição de um trecho da Rua Siqueira Campos, entre a Rua Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), por volta das 18h16 havia retenções na Rua Barata Ribeiro e na própria Siqueira Campos, a partir da Rua Silva Castro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da CET-Rio atuaram no local. Como alternativa, os motoristas que trafegavam pela Rua Barata Ribeiro foram orientados a utilizar a Rua Hilário de Gouveia para acessar a Avenida Nossa Senhora de Copacabana ou a Avenida Atlântica.

Às 18h45, uma faixa da Rua Siqueira Campos foi liberada no trecho entre a Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Mesmo com a liberação parcial, o COR informou que ainda havia retenções na Siqueira Campos, na Rua Tonelero e na Barata Ribeiro.

Na atualização das 18h30, também havia trânsito lento em diferentes trechos da Avenida Atlântica, no sentido Leme, e retenções na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, entre as ruas Souza Lima e Siqueira Campos. Na Tonelero, o congestionamento se estendia entre as ruas Paula de Freitas e Siqueira Campos. Já na Barata Ribeiro, o trânsito estava lento entre Paula de Freitas e Siqueira Campos.