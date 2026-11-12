Um fuzil e uma pistola foram apreendidos durante a operação no Jordão - Divulgação / PMERJ

Um fuzil e uma pistola foram apreendidos durante a operação no JordãoDivulgação / PMERJ

Publicado 12/11/2026 10:03 | Atualizado 12/11/2026 13:13

Ao menos dois suspeitos ficaram feridos durante um confronto com a Polícia Militar , no Morro do Jordão, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio. A operação, que começou na manhã desta quinta-feira (12), tem o objetivo de reprimir a atuação criminosa na região. Não há informação sobre pessoas presas ou apreensões de armas.





De acordo com a corporação, os suspeitos feridos foram socorridos e encaminhados à UPA da Taquara. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde atuais.



Durante a ação, policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) também apreenderam um fuzil e uma pistola. Desde as primeiras horas da manhã, moradores relatam sons de tiros. A operação continua em andamento. Leia mais! Tiroteio deixa um morto em Rio das Pedras De acordo com a corporação, os suspeitos feridos foram socorridos e encaminhados à UPA da Taquara. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde atuais.Durante a ação, policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) também apreenderam um fuzil e uma pistola. Desde as primeiras horas da manhã, moradores relatam sons de tiros. A operação continua em andamento.

Operação no Andaraí





Agentes do 6°BPM (Tijuca) atuam no local. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões. Nas redes sociais, moradores relatam tiroteio desde o fim da madrugada.



As duas duas comunidades alvo das operações da Polícia Militar são dominadas pela facção Comando Vermelho (CV). Atualmente, o combate às organizações criminosas é o maior desafio diário enfrentado pelas forças de segurança do estado.



Além do terror imposto a cariocas e fluminenses, as facções se especializam cada vez mais, adotando até táticas de guerra - como drones para arremessar artefatos explosivos e seteiras (buracos criados em veículos e muros para colocar armas), conforme mostra o A Polícia Militar também realiza uma operação na comunidade do Andaraí, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira. A corporação informou que a ação tem como objetivo desarticular ações de criminosos na região.Agentes do 6°BPM (Tijuca) atuam no local. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões. Nas redes sociais, moradores relatam tiroteio desde o fim da madrugada.As duas duas comunidades alvo das operações da Polícia Militar são dominadas pela facção Comando Vermelho (CV). Atualmente, o combate às organizações criminosas é o maior desafio diário enfrentado pelas forças de segurança do estado.Além do terror imposto a cariocas e fluminenses, as facções se especializam cada vez mais, adotando até táticas de guerra - como drones para arremessar artefatos explosivos e seteiras (buracos criados em veículos e muros para colocar armas), conforme mostra o quarto capítulo da série especial do O DIA Rio em disputa

'Rio em disputa': os desafios no combate às organizações criminosas

Para o professor José Ricardo Bandeira, presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina (Inscrim), um dos obstáculos centrais enfrentados por agentes é a geografia do Rio, que propicia o controle de territórios.



“Temos morros íngremes. Houve uma expansão urbana com vielas, ruas e casas não sinalizadas. Para a polícia fazer operações, é muito complicado. A gente precisa treinar os policiais para essa realidade e dotar de equipamentos de ponta para que possam cumprir o seu trabalho”, avalia.



Para monitorar policiais e bandidos rivais, criminosos utilizam câmeras e os próprios integrantes. Na estrutura do Comando Vermelho, por exemplo, há os cargos de “radinhos” - que avisam a presença de inimigos por meio de rádios comunicadores - e de “olheiros”, que vigiam em vielas.



Além de aproveitar as características dos terrenos, Bandeira destaca que o CV se especializou em técnicas de guerrilha após mandar soldados para a guerra da Ucrânia. Um dos suspeitos desse “intercâmbio” é Philippe Marques Pinto, que já apareceu em imagens portando fuzil e vestido com roupa camuflada, em um local que seria uma área de mata do país. Ele teria ido para o leste europeu, ao menos três vezes, com objetivo de entender táticas dos guerrilheiros e, depois, colocar a serviço da facção contra policiais no Rio.



“O crime organizado está usando tecnologia. O Comando Vermelho está se especializando em mandar soldados do tráfico para lutar na guerra da Ucrânia, aprender a tecnologia e passar, em tempo real, aqui pro Rio. Por isso, estamos vendo drones sendo usados para lançar granadas. Isso foi aprendido com a guerra. A polícia do Rio precisa se aperfeiçoar, ter o salto tecnológico, para que a gente possa combater, de igual para igual, essa modernização do crime organizado. A gente precisa reformular a atuação e o treinamento dos policiais, a metodologia e dotar de equipamentos e condições dignas de trabalho. Se a gente não fizer isso, vamos continuar mandando policiais para a morte, para matar ou morrer e isso não vai funcionar”, afirma Bandeira.



O antropólogo e capitão veterano do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Paulo Storani, ressalta que um dos principais desafios a ser enfrentado é a quantidade de criminosos em liberdade. Segundo ele, há cerca de 55 mil pessoas envolvidas diretamente com organizações criminosas no Rio, sendo 80% traficantes.



“Nessa conta nem entra a população carcerária. Esse é o tamanho do problema no Rio quando falamos de Segurança Pública. Podemos considerar que 80% desses criminosos portam fuzis e pistolas para proteger suas áreas e o restante está na parte administrativa. Estamos falando de cerca de 22 mil fuzis nas mãos de traficantes e milicianos, fora armas guardadas que são usadas para repor ou fortalecer as quadrilhas em ações específicas, como, por exemplo, ataque a territórios rivais”, detalha Storani.



Sobre as leis brasileiras, Storani também é enfático. Para ele, o atual código penal é obsoleto, leniente e só favorece quem pratica crimes.



"A forma branda e condescendente que as leis tratam os criminosos é um grande empecilho no combate à criminalidade. Outra questão central nesse debate é o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que, a princípio, serviria para proteger o menor para que não fosse alvo de violência, mas, na prática, produziu o contrário. O ECA foi um grande fracasso. Não atendeu a sua demanda inicial de política pública e ainda possibilitou que menores sejam facilmente aliciados pela criminalidade, já que crianças, cada vez mais novas, são apenas apreendidas e cumprem medidas socioeducativas. Em, no máximo, três anos já estão de volta às ruas. A lei precisa ser revista. Precisa haver penas justas, mas duras. A sociedade e os criminosos precisam saber que o crime será punido. Do contrário, seremos vítimas cada vez mais dos criminosos, que estão ousados e tranquilos, porque há uma legislação que os protege", considera.



Em recente postagem nas redes sociais, o ex-capitão Rodrigo Pimentel, do Bope, faz coro e afirmou que as leis penais brasileiras são retrógradas.



"A lei mais confusa é a de execução penal, que garante ao preso cumprir apenas 1/6 da pena e depois ir para o regime semiaberto. Nas famosas saidinhas, no Brasil, 5% dos bandidos não retornam à cadeia. Estamos falando de assassinos, estupradores, criminosos perigosos", atestou.