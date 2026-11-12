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Capotamento de veículo provoca trânsito lento próximo à rodoviária
Ocupantes do carro não se feriram; equipes da Guarda Municipal e Cet-Rio no trânsito, orientando os motoristas que passam pelo local
Um carro capotou na Avenida Rodrigues Alves, na altura da Rodoviária do Rio, no bairro Santo Cristo, na Região Central da cidade, na manhã desta quinta-feira (12). Por conta do acidente, o trânsito ficou lento no trecho.
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Uma equipe do DIA esteve no local e conversou com o proprietário do veículo, que não quis gravar entrevistas. Ele relatou apenas que os ocupantes não se feriram e passam bem.
Por volta das 10h30, um reboque da prefeitura realizava a retirada do veículo. Equipes da Guarda Municipal e da CET-Rio auxiliavam no trânsito, orientando os motoristas.
Uma equipe do DIA esteve no local e conversou com o proprietário do veículo, que não quis gravar entrevistas. Ele relatou apenas que os ocupantes não se feriram e passam bem.
Por volta das 10h30, um reboque da prefeitura realizava a retirada do veículo. Equipes da Guarda Municipal e da CET-Rio auxiliavam no trânsito, orientando os motoristas.
Atropelamento mata uma pessoa e deixa feridos em Copacabana
Um carro desgovernado atropelou três pessoas que estavam na calçada da Rua Siqueira Campos, em Copacabana, na Zona Sul, no fim da tarde de quarta-feira (11). Em seguida, o veículo invadiu uma loja e acertou outra pessoa. Uma das vítimas atingidas não resistiu e morreu. Além dos quatro atropelados, a motorista e uma pessoa que a acompanhava também ficaram feridas. Ao todo, seis pessoas foram atingidas ou se feriram no acidente.
As vítimas foram levadas para o Hospital Miguel Couto por militares do Corpo de Bombeiros. A motorista foi retirada do veículo em uma maca. De acordo com relatos de pessoas que presenciaram o acidente, ela saiu do edifício e, pouco depois, sofreu um possível mal súbito. Em seguida, o veículo avançou pela rua, atingiu as três pessoas que estavam na calçada e só parou depois de entrar no estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h50 para atender à ocorrência. Segundo a corporação, o quartel de Copacabana foi mobilizado.
O acidente provocou a interdição de um trecho da Rua Siqueira Campos, entre a Rua Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), por volta das 18h16 havia retenções na Rua Barata Ribeiro e na própria Siqueira Campos, a partir da Rua Silva Castro.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da CET-Rio atuaram no local. Como alternativa, os motoristas que trafegavam pela Rua Barata Ribeiro foram orientados a utilizar a Rua Hilário de Gouveia para acessar a Avenida Nossa Senhora de Copacabana ou a Avenida Atlântica.
Às 18h45, uma faixa da Rua Siqueira Campos foi liberada no trecho entre a Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Mesmo com a liberação parcial, o COR informou que ainda havia retenções na Siqueira Campos, na Rua Tonelero e na Barata Ribeiro.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da CET-Rio atuaram no local. Como alternativa, os motoristas que trafegavam pela Rua Barata Ribeiro foram orientados a utilizar a Rua Hilário de Gouveia para acessar a Avenida Nossa Senhora de Copacabana ou a Avenida Atlântica.
Às 18h45, uma faixa da Rua Siqueira Campos foi liberada no trecho entre a Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Mesmo com a liberação parcial, o COR informou que ainda havia retenções na Siqueira Campos, na Rua Tonelero e na Barata Ribeiro.
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