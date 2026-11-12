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Capotamento de veículo provoca trânsito lento próximo à rodoviária
Rio de Janeiro

Capotamento de veículo provoca trânsito lento próximo à rodoviária

Ocupantes do carro não se feriram; equipes da Guarda Municipal e Cet-Rio no trânsito, orientando os motoristas que passam pelo local

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Ana Fernanda Freire
Veículo ficou de cabeça para baixo na Avenida Rodrigues Alves
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Acidente causou um longo engarrafamento na Avenida Rodrigues Alves
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Carro ficou de cabeça para baixo na Avenida Rodrigues Alves
Carro ficou de cabeça para baixo na Avenida Rodrigues Alves
Carro ficou de cabeça para baixo na Avenida Rodrigues Alves
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Um carro capotou na Avenida Rodrigues Alves, na altura da Rodoviária do Rio, no bairro Santo Cristo, na Região Central da cidade, na manhã desta quinta-feira (12). Por conta do acidente, o trânsito ficou lento no trecho.
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Uma equipe do DIA esteve no local e conversou com o proprietário do veículo, que não quis gravar entrevistas. Ele relatou apenas que os ocupantes não se feriram e passam bem.

Por volta das 10h30, um reboque da prefeitura realizava a retirada do veículo. Equipes da Guarda Municipal e da CET-Rio auxiliavam no trânsito, orientando os motoristas.

Atropelamento mata uma pessoa e deixa feridos em Copacabana

Um carro desgovernado atropelou três pessoas que estavam na calçada da Rua Siqueira Campos, em Copacabana, na Zona Sul, no fim da tarde de quarta-feira (11). Em seguida, o veículo invadiu uma loja e acertou outra pessoa. Uma das vítimas atingidas não resistiu e morreu. Além dos quatro atropelados, a motorista e uma pessoa que a acompanhava também ficaram feridas. Ao todo, seis pessoas foram atingidas ou se feriram no acidente.
As vítimas foram levadas para o Hospital Miguel Couto por militares do Corpo de Bombeiros. A motorista foi retirada do veículo em uma maca. De acordo com relatos de pessoas que presenciaram o acidente, ela saiu do edifício e, pouco depois, sofreu um possível mal súbito. Em seguida, o veículo avançou pela rua, atingiu as três pessoas que estavam na calçada e só parou depois de entrar no estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h50 para atender à ocorrência. Segundo a corporação, o quartel de Copacabana foi mobilizado.
O acidente provocou a interdição de um trecho da Rua Siqueira Campos, entre a Rua Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), por volta das 18h16 havia retenções na Rua Barata Ribeiro e na própria Siqueira Campos, a partir da Rua Silva Castro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da CET-Rio atuaram no local. Como alternativa, os motoristas que trafegavam pela Rua Barata Ribeiro foram orientados a utilizar a Rua Hilário de Gouveia para acessar a Avenida Nossa Senhora de Copacabana ou a Avenida Atlântica.

Às 18h45, uma faixa da Rua Siqueira Campos foi liberada no trecho entre a Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Mesmo com a liberação parcial, o COR informou que ainda havia retenções na Siqueira Campos, na Rua Tonelero e na Barata Ribeiro.
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